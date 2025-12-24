iPhone 18 Pro sẽ được sản xuất cực sớm?

Năm tới, theo các báo cáo, iPhone 18 sẽ chỉ ra mắt các phiên bản Pro và Pro Max cùng với chiếc iPhone màn hình gập. Theo một thông tin rò rỉ mới, iPhone 18 Pro đã bắt đầu bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt, Apple có thể ra mắt iPhone 18 Pro hoàn chỉnh trước cuối tháng 2 năm sau.

iPhone 18 ra mắt sớm hơn?

Quyết định bật đèn xanh cho việc sản xuất hàng loạt iPhone 18 sớm rất đáng ngạc nhiên nhưng không hoàn toàn bất ngờ.

iPhone 18 Pro sẽ khá giống với iPhone 17 Pro mặc dù phần kính ở mặt sau có thể không nổi bật bằng. Theo các nguồn tin, sự khác biệt về mặt hình ảnh giữa hai thế hệ iPhone thậm chí còn ít hơn so với dự kiến. Do đó, Apple chỉ phải chuẩn bị ít hơn và công ty có thể bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt sớm hơn.

iPhone 17 Pro.

So với các mốc thời gian trước đây cũng như các giai đoạn sản xuất của các sản phẩm cạnh tranh, việc đưa sản phẩm vào sản xuất hàng loạt sớm như vậy là một cách tiếp cận rất khác. Ví dụ, dòng Galaxy S26 chỉ được sản xuất hàng loạt trong tháng này, chỉ hai tháng trước khi ra mắt.

Việc đưa sản phẩm vào sản xuất hàng loạt sớm sẽ mang lại lợi ích cho Apple: công ty sẽ có thời gian thử nghiệm kỹ lưỡng cho thiết kế trên iPhone 18 Pro. Dự kiến, các cảm biến Face ID sẽ được di chuyển xuống dưới màn hình của điện thoại, để lại thiết kế dạng "đục lỗ".

Điều này là để chuẩn bị cho iPhone 20 Pro năm 2027 - iPhone 19 có thể sẽ bị bỏ qua. iPhone 20 Pro dự kiến ​​có màn hình tràn viền hoàn hảo, không gây xao nhãng. Năm sau, Apple có thể xử lý mọi vấn đề bất ngờ với iPhone 18 Pro.

Cần cải thiện khâu kiểm soát chất lượng

Kể từ đầu năm ngoái, Apple đã gặp phải nhiều vấn đề về phần mềm và phần cứng không ngờ tới. Phần mềm vẫn còn nhiều lỗi, iPadOS 18 đã làm hỏng hoàn toàn các mẫu iPad M4 và Apple Intelligence vẫn chưa được hoàn thiện.

Hơn nữa, thiết kế mới của iPhone 17 Pro được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng thu sóng di động lại cho kết quả ngược lại. Liquid Glass trên iOS 26 cũng không được lòng người dùng.

Giới chuyên gia hy vọng rằng việc sản xuất hàng loạt iPhone 18 Pro sớm hơn sẽ giúp giảm thiểu các vấn đề khi điện thoại chính thức được ra mắt.