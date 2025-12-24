Xiaomi bơm tiền cho đại lý, tăng tốc cuộc chơi ô tô điện tại Trung Quốc

Mới đây, nhằm đẩy nhanh tốc độ phủ sóng các cửa hàng Xiaomi Auto, công ty đã tung ra gói hỗ trợ trị giá hơn 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 14 triệu USD) dành cho hệ thống đại lý.

Sự hỗ trợ tài chính của Xiaomi vào các showroom nhằm mở rộng sự hiện diện của hãng trên thị trường ô tô.

Không chỉ đơn thuần là đưa xe vào showroom, chương trình được ví như một chiến dịch “lì xì đỏ”, tập trung vào việc gia tăng sự hiện diện của thương hiệu tại các cửa hàng tiêu chuẩn. Mục tiêu của Xiaomi là đảm bảo người tiêu dùng tại các thành phố lớn ở Trung Quốc có thể dễ dàng tiếp cận cửa hàng ôtô của hãng trong phạm vi di chuyển ngắn.

Chính sách thực hiện khác biệt của Xiaomi

Điểm đáng chú ý của chính sách này nằm ở cách thức hỗ trợ đơn giản và ít ràng buộc. Thay vì gắn trợ cấp với doanh số hay các chỉ số hiệu suất như nhiều hãng xe truyền thống, Xiaomi lựa chọn hỗ trợ trực tiếp cho việc mở cửa hàng. Theo đó, các đại lý đã hoàn tất việc xây dựng showroom trong năm 2024 sẽ nhận khoản hỗ trợ 100.000 nhân dân tệ. Trong khi đó, những cửa hàng hoàn thành trước ngày 15/12/2025 được hưởng mức trợ cấp lên tới 500.000 nhân dân tệ, không kèm điều kiện.

Theo Xiaomi, việc giảm áp lực tài chính ban đầu cho đại lý sẽ giúp hãng mở rộng mạng lưới nhanh hơn so với các đối thủ, vốn vẫn phụ thuộc vào mô hình đánh giá hiệu suất truyền thống.

Khách hàng dễ dàng tiếp cận với các mẫu xe tại showroom.

Chiến lược này đang cho thấy hiệu quả rõ rệt. Riêng trong tháng 11, Xiaomi đã mở thêm 17 cửa hàng mới, nâng tổng số lên 441 cửa hàng tại 131 thành phố. Dự kiến đến cuối tháng 12, hãng sẽ khai trương thêm 36 cửa hàng, mở rộng sang 7 thành phố mới.

Về doanh số, Xiaomi ghi nhận 46.249 xe bán ra trong tháng 11. Trong đó, mẫu SUV YU7 chiếm ưu thế với hơn 33.700 xe, vượt xa sedan SU7. Kết quả này cho thấy việc chuyển trọng tâm sang phân khúc SUV để cạnh tranh trực tiếp với Tesla Model Y là bước đi phù hợp với nhu cầu thị trường đại chúng.

Với mục tiêu giao hơn 400.000 xe trong năm 2025, Xiaomi đang chứng minh rằng tốc độ tăng trưởng từng giúp hãng thành công trong lĩnh vực smartphone hoàn toàn có thể được áp dụng vào ngành công nghiệp ôtô.