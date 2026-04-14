5 mẫu Smart TV ấn tượng và gây phấn khích nhất trong năm 2026

Thị trường TV bước vào năm 2026 với hàng loạt sản phẩm mới từ các thương hiệu lớn, tập trung vào hai hướng chính: nâng cấp công nghệ màn hình và tối ưu giá trị sử dụng. Những cải tiến như RGB Mini-LED hay OLED thế hệ mới hứa hẹn mang lại chất lượng hình ảnh vượt trội trong khi một số dòng sản phẩm vẫn hướng đến cân bằng giữa hiệu năng và chi phí.

Dưới đây là 5 mẫu TV được đánh giá có nhiều tiềm năng nổi bật trong năm nay.

1. TV LG B6

Giá bán từ: 46,9 triệu đồng

Đây là phiên bản kế nhiệm của TV LG B5 từng được đánh giá cao trong năm 2025. Điểm mạnh của B6 nằm ở việc tiếp tục duy trì lợi thế của OLED như màu đen sâu, độ tương phản cao nhưng vẫn giữ mức giá dễ tiếp cận hơn so với các dòng cao cấp.

Theo thông tin từ hãng, B6 hiện có các kích thước 48, 55 và 65 inch, nhiều khả năng sẽ bổ sung thêm phiên bản 77 và 83 inch trong thời gian tới. Qua trải nghiệm ban đầu, B6 cho thấy sự cải thiện rõ rệt so với thế hệ trước, đặc biệt ở độ sáng và khả năng xử lý hình ảnh. Với định hướng giá hợp lý, mẫu TV này phù hợp với người dùng muốn tiếp cận công nghệ OLED mà không cần chi quá nhiều.

2. TV Samsung R95H

Giá bán từ: 69 triệu đồng

TV Samsung R95H đại diện cho hướng đi mới của hãng với công nghệ Micro RGB, thay thế hệ thống đèn nền Mini-LED trắng truyền thống bằng các LED đỏ, xanh lá và xanh dương. Cách tiếp cận này giúp cải thiện độ chính xác màu sắc và độ sáng tổng thể, tạo ra hình ảnh rực rỡ hơn so với Mini-LED thông thường.

R95H được định vị ở phân khúc cao cấp, tích hợp nhiều tính năng phục vụ chơi game và giải trí tại gia. Với cấu hình mạnh và công nghệ mới, thiết bị được kỳ vọng sẽ là một trong những TV tốt nhất năm dù mức giá có thể không dễ tiếp cận với số đông người dùng.

3. TV LG G6

Giá bán từ: 52,9 triệu đồng

Ở phân khúc OLED cao cấp, LG G6 là model đáng chú ý. Đây là phiên bản kế nhiệm của LG G5 – một trong những TV OLED tốt nhất trước đó. G6 sử dụng tấm nền RGB Tandem OLED thế hệ mới, cho độ sáng cao hơn khi hiển thị nội dung HDR và cải thiện độ sâu màu sắc. Một điểm nâng cấp đáng kể là khả năng xử lý hiện tượng “banding” – các dải màu chuyển không mượt thường gặp trên một số TV OLED.

Theo đánh giá ban đầu, G6 kiểm soát hiện tượng này tốt hơn, giúp hình ảnh mượt mà hơn trong các cảnh chuyển màu phức tạp. Mẫu TV này có giá khởi điểm khá "chát", phù hợp với người dùng yêu cầu chất lượng hiển thị cao cấp.

4. TV Hisense UR8

Giá bán từ: Chưa rõ

Đây là một trong những mẫu TV sử dụng công nghệ RGB Mini-LED mới, cạnh tranh trực tiếp với dòng Micro RGB của Samsung. Dù không phải model cao cấp nhất của hãng (vai trò đó thuộc về UR9), UR8 lại gây chú ý nhờ tiềm năng về giá trị sử dụng.

Thiết bị được dự kiến có nhiều kích thước từ 55 đến 100 inch, đáp ứng đa dạng nhu cầu không gian. Điểm đáng quan tâm là UR8 có thể mang công nghệ hiển thị mới đến gần hơn với người dùng phổ thông thay vì chỉ xuất hiện ở phân khúc cao cấp.

5. TV Samsung S95H

Giá bán từ: 2.499 USD (khoảng 65,8 triệu đồng)

Tiếp tục là đại diện của hãng trong phân khúc OLED cao cấp, kế nhiệm mẫu S95F từng được đánh giá rất cao. TV sử dụng công nghệ QD-OLED, kết hợp ưu điểm của OLED với chấm lượng tử để tăng độ sáng và độ chính xác màu sắc. So với thế hệ trước, S95H được cải thiện rõ rệt về độ sáng, đặc biệt trong các điểm sáng HDR. Thiết kế của máy cũng được làm mới với khung kim loại xước và màn hình đặt nổi, giúp tăng tính thẩm mỹ.

Ngoài ra, thiết bị tiếp tục sử dụng lớp phủ chống chói dạng mờ, giúp giảm phản xạ ánh sáng trong môi trường sáng mạnh. Với giá khởi điểm 2.499 USD (khoảng 65,8 triệu đồng) cho bản 55 inch, S95H hướng đến người dùng cao cấp, đặc biệt là những người quan tâm đến trải nghiệm hình ảnh chất lượng cao và khả năng sử dụng linh hoạt trong nhiều điều kiện ánh sáng.