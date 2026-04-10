Những tiêu chí quan trọng cần đảm bảo khi mua Smart TV mới

Trên thị trường, người dùng có thể tìm thấy những mẫu Smart TV có giá dưới 3 triệu đồng. Tuy nhiên, chọn những mẫu rẻ hơn thường đồng nghĩa với việc phải hy sinh một số chức năng và chất lượng. Nếu quyết định mua Smart TV, hãy chọn một chiếc có đầy đủ các tính năng tốt nhất vì đây là thiết bị đồng hành trong nhiều năm tới, tránh trường hợp phải nâng cấp trong thời gian ngắn.

Hệ điều hành

Khác với TV truyền thống, Smart TV hoạt động giống như một máy tính cá nhân, cần có hệ điều hành để cung cấp các kênh truyền hình cáp và ứng dụng phát trực tuyến. Nếu chỉ chú ý thiết kế mà không kiểm tra hệ điều hành, người dùng có thể sẽ không hài lòng với trải nghiệm sử dụng. Một TV được gọi là “thông minh” không thể đảm bảo rằng nó thực sự thông minh.

Nền tảng Smart TV tốt nhất là nền tảng dễ sử dụng và linh hoạt, không yêu cầu quá nhiều thiết lập nhưng vẫn cung cấp nhiều ứng dụng và dịch vụ. Theo đánh giá, một số OS phổ biến như LG webOS, Roku OS và Google TV nổi bật với khả năng tích hợp tiện lợi với các ứng dụng và dịch vụ hiện có trên PC và smartphone, mang đến trải nghiệm người dùng mượt mà.

Công nghệ HDR và làm mờ cục bộ

Một ưu điểm lớn của Smart TV so với TV truyền thống là khả năng sử dụng sức mạnh xử lý tích hợp để tự động điều chỉnh và cải thiện hình ảnh. Để tận dụng điều này, người dùng cần một Smart TV có công nghệ HDR (High Dynamic Range) và tính năng làm mờ cục bộ. Những công nghệ này cho phép TV tự điều chỉnh cài đặt hình ảnh, giúp vùng sáng trở nên sáng hơn, vùng tối tối hơn và màu sắc rực rỡ hơn, từ đó tạo ra hình ảnh chân thực hơn và nâng cao trải nghiệm xem.

Hầu hết các bộ phim và chương trình truyền hình hiện nay đều được sản xuất với công nghệ HDR, vì vậy nếu dự định sử dụng Smart TV làm trung tâm cho hệ thống rạp chiếu phim tại nhà, HDR là điều bắt buộc. Tính năng làm mờ cục bộ, với các đèn LED vật lý được điều chỉnh một cách có chọn lọc giúp tạo ra cảm giác tương phản tốt hơn. Khi kết hợp với HDR, tính năng này sẽ mang đến video chân thực và sống động nhất, giúp người dùng cảm nhận được giá trị của một chiếc Smart TV.

Tích hợp nhà thông minh

Những chiếc Smart TV tích hợp nhà thông minh có thể được quản lý thông qua ứng dụng trên smartphone hoặc PC. Trong khi các tính năng này không ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm xem TV, chúng mang lại sự tiện lợi cho người dùng. Tùy thuộc hệ điều hành của TV, một số mẫu có thể tích hợp sẵn với các hệ thống nhà thông minh như Amazon Alexa để người dùng điều khiển TV bằng lệnh thoại.

Khi được đồng bộ hóa với hệ thống nhà thông minh, người dùng có thể dễ dàng điều khiển TV bằng giọng nói hoặc sử dụng điều khiển từ xa để tìm kiếm nội dung và phát nhạc. Ví dụ, nếu có camera chuông cửa trong hệ thống nhà thông minh, người dùng có thể hiển thị hình ảnh từ camera đó trên TV khi có người bấm chuông.

Tần số quét cao

Hình ảnh trên TV LED hoặc OLED được tạo ra bởi hàng triệu đèn LED nhỏ, phát sáng đồng bộ để tạo ra hình ảnh liền mạch. Nhưng nếu TV có tần số quét thấp, hình ảnh có thể bị mờ khi video chuyển động nhanh. Để có trải nghiệm giải trí chất lượng cao, người dùng nên chọn Smart TV có tần số quét từ 120 đến 144Hz.

Tần số quét cao giúp màn hình theo kịp các chuyển động nhanh, đặc biệt quan trọng khi xem thể thao trực tiếp hoặc chơi game. Tần số 120Hz là điều kiện cần thiết để chơi game ở tốc độ 120 khung hình/giây, đảm bảo trải nghiệm chơi game mượt mà và cạnh tranh.

Tiêu chuẩn HDMI hiện đại

Khi mua Smart TV, không chỉ ứng dụng và tính năng hình ảnh mà còn phần cứng cũng rất quan trọng. Để chuẩn bị cho tương lai, người dùng cần đảm bảo TV có phần cứng và kết nối cần thiết để theo kịp các tiêu chuẩn ngành. Cổng HDMI là một trong những yếu tố quan trọng trong việc chống lại sự lỗi thời. HDMI đã trở thành tiêu chuẩn phổ biến để kết nối các thiết bị ngoại vi như đầu phát video, máy chơi game và thiết bị phát trực tuyến.

Chuẩn HDMI mới nhất hiện tại là HDMI 2.2 giúp kết nối hầu hết các thiết bị với độ rõ nét hình ảnh và tốc độ truyền dữ liệu cao nhất. Việc sử dụng chuẩn HDMI mới nhất không chỉ đảm bảo kết nối tốt nhất với các thiết bị ngoại vi mà còn giúp TV chống lại những thay đổi hoặc nâng cấp trong tương lai.