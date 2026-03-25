Xiaomi tung TV Mini LED tích hợp Google TV, giá rẻ chưa từng có

Xiaomi vừa công bố mở bán Xiaomi TV S Mini LED 2026 series và Xiaomi Smart Display S Mini LED 2026 series. Hai dòng sản phẩm này mang đến các lựa chọn đa dạng kích thước từ 55-inches đến 98-inches, hướng đến nhiều không gian sống khác nhau.

TV S Mini LED 2026 của Xiaomi.

Trong đó, Xiaomi TV S Mini LED 2026 series gồm 3 tùy chọn kích thước 55-inches, 65-inches và 75-inches. Dòng sản phẩm này được trang bị công nghệ QD Mini LED kết hợp hệ thống làm tối cục bộ với số vùng điều khiển lên đến 512 đèn nền, giúp kiểm soát ánh sáng trên từng khu vực của màn hình.

TV này đạt độ sáng tối đa 1.200 nits, dải màu DCI-P3 94%, tần số quét tối đa 120Hz (chế độ Gameboost), hệ thống âm thanh hỗ trợ Dolby Audio và DTS:X.

Còn Smart Display S Mini LED 2026 series mang đến 2 tùy chọn kích thước 85-inches và 98-inches. Sản phẩm được trang bị công nghệ QD Mini LED với số vùng hiệu chỉnh lên đến 880 đèn nền. Smart Display S Mini LED 2026 cũng sở hữu độ sáng tối đa lên đến 1.200 nits, tần số quét gốc 144Hz. Đồng thời, màn hình vẫn hỗ trợ Dolby Vision và Dolby Atmos.

Cả hai dòng sản phẩm đều được tích hợp Google TV, cho phép người dùng truy cập kho nội dung phong phú từ các nền tảng như Netflix, YouTube, Prime Video cùng nhiều ứng dụng khác trên Google Play. Người dùng có thể tìm kiếm và điều khiển nội dung bằng giọng nói thông qua Google Assistant, đồng thời tận dụng các tính năng như Google Cast và Apple AirPlay để chia sẻ nội dung từ điện thoại hoặc máy tính bảng lên màn hình.

Về giá bán, khảo sát tại các hệ thống lớn trong ngày 25/3, TV S Mini LED 2026 hiện có giá tham khảo từ 12 triệu đồng, rẻ nhất trong dải TV Mini LED đang sẵn hàng tại Việt Nam. Trong khi đó, Smart Display S Mini LED 2026 có giá tham khảo từ 34 triệu đồng.