Chuyên gia chỉ ra đối thủ đáng ngại nhất của Samsung trên thị trường TV

Theo báo cáo mới từ Counterpoint Research, Samsung tiếp tục giữ vị trí số một về doanh số TV toàn cầu trong quý 1/2026. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hãng điện tử Hàn Quốc với các đối thủ đang dần thu hẹp khi những nhà sản xuất Trung Quốc như TCL và Hisense liên tục mở rộng thị phần.

Samsung đang đứng đầu về doanh số TV trên toàn cầu.

Các chuyên gia của Counterpoint cho rằng, một sự hợp tác giữa LG Electronics và Hisense có thể tạo ra đối thủ đáng gờm nhất đối với Samsung trong tương lai. Nếu điều này xảy ra, liên minh mới sẽ kết hợp được thế mạnh của LG ở phân khúc TV cao cấp cùng năng lực sản xuất quy mô lớn và khả năng cạnh tranh về giá của Hisense.

Trong nhiều năm qua, LG được xem là một trong những tên tuổi hàng đầu của ngành công nghiệp TV, đặc biệt ở lĩnh vực OLED. Trong khi đó, Hisense đã tăng trưởng nhanh chóng nhờ chiến lược giá cạnh tranh và mở rộng hiện diện tại nhiều thị trường trên thế giới.

Counterpoint nhận định việc kết hợp nguồn lực giữa hai công ty có thể tạo ra sức ép đáng kể lên Samsung, nhất là trong bối cảnh các thương hiệu Trung Quốc đang ngày càng thu hẹp khoảng cách với những nhà sản xuất truyền thống của Hàn Quốc và Nhật Bản.

Nhưng vị trí này có thể thay đổi nếu LG và Hisense hợp tác lại với nhau.

Dù vậy, khả năng LG và Hisense thực sự hợp tác vẫn chưa được xác nhận. Trước đó, LG đã bác bỏ các thông tin cho rằng hãng có kế hoạch bán hoặc chuyển nhượng mảng kinh doanh TV cho Hisense, đồng thời khẳng định những đồn đoán này không có cơ sở.

Hiện Samsung vẫn là nhà sản xuất TV lớn nhất thế giới, nhưng sự trỗi dậy mạnh mẽ của TCL và Hisense cho thấy cuộc cạnh tranh trên thị trường TV toàn cầu đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.