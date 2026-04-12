Xiaomi TV S Mini LED 2026 độ sáng tận 1.200 nits, giá từ 12 triệu đồng

Xiaomi TV S Mini LED 2026 là mẫu TV có chất lượng hiển thị trên một bậc so với TV LED phổ thông nhưng giá vẫn tương đương. TV sử dụng công nghệ QD-Mini LED cho độ sáng cao và số vùng làm mờ cục bộ ấn tượng. Bên cạnh bản 55-inches, dòng S Mini LED 2026 còn có thêm lựa chọn 65-inches và 75-inches.

Thiết kế

Về ngoại hình, Xiaomi TV S Mini LED 55 2026 không quá phá cách nhưng vẫn đủ hiện đại để hợp với đa số không gian phòng khách hay phòng ngủ. Viền màn hình mỏng, thoáng cho cảm giác nịnh thị giác người xem và "ăn" nội dung. Tông màu xám đậm cũng giúp chiếc TV trông sang hơn, đặc biệt khi đặt trên kệ thấp hoặc treo tường. Kích thước 55-inches là cỡ màn hình vừa đẹp cho các căn hộ chung cư hoặc nhà có diện tích không quá rộng.

Tuy nhiên, chiếc remote đi kèm lại chưa thật sự khiến người viết có cảm giác đủ cao cấp. Cách bố trí phím, độ hoàn thiện và cảm giác sử dụng khá giống những mẫu TV Xiaomi A series LED phổ thông trước đó. Bù lại, việc tích hợp sẵn nút truy cập nhanh YouTube và Netflix vẫn là điểm cộng, bởi đây là hai nền tảng mà nhiều người dùng Việt sử dụng thường xuyên. Chỉ tiếc là Xiaomi chưa bổ sung một nút tùy chỉnh riêng để gán cho ứng dụng yêu thích khác như FPT Play, VieON,...

Chân đế, cạnh viền và hai cách lắp đặt TV.

Hình ảnh

Đây là yếu tố mà Xiaomi TV S Mini LED 55 2026 ghi điểm mạnh nhất. Với tấm nền QD-Mini LED, 308 vùng đèn nền, độ sáng tối đa công bố lên tới 1.200 nits và hỗ trợ HDR10+, HLG, Filmmaker Mode, chiếc TV này tạo được khác biệt khá rõ khi so với các mẫu QLED hoặc LED truyền thống trong cùng tầm tiền. Những cảnh cần có độ tương phản mạnh như bầu trời đêm, ánh đèn thành phố, pháo hoa hay khung cảnh có nhiều lớp sáng tối được tái hiện có chiều sâu, không bệt hay xám nền.

Dải màu DCI-P3 94% cũng là một thông số đủ đẹp để chiếc TV này phục vụ nhu cầu xem phim, video 4K trên YouTube hay các nội dung thiên về màu sắc như du lịch, thiên nhiên, thể thao. Ở môi trường phòng khách có nhiều ánh sáng ban ngày, mức sáng cao giúp hình ảnh không bị chìm như nhiều mẫu TV khác. Góc nhìn 178 độ về lý thuyết cũng phù hợp cho gia đình nhiều người xem với nhau.

Màu sắc là điểm cộng, nhưng độ mượt mà vẫn còn hạn chế.

Dù vậy, tần số quét gốc 60Hz trở thành một điểm hạn chế không thể không nhắc tới. Với số đông người dùng, con số này vẫn đủ ổn cho xem phim, truyền hình, YouTube. Nhưng với người khó tính, đặc biệt hay xem phim hành động, đua xe, thể thao hoặc các cảnh lia máy nhanh, chuyển động đôi lúc vẫn chưa thật sự “sướng mắt”.

Xiaomi cho biết, TV có khả năng tăng tần số quét lên 120Hz ở chế độ Game Boost, nhưng thực tế đây chỉ là lợi thế khi TV nhận nguồn phát tương thích qua HDMI và bị giới hạn ở độ phân giải tối đa 2K. Do đó, nếu thực sự quan tâm đến chuyển động mượt hay muốn một chiếc TV cân tốt hơn cho gaming lẫn thể thao, phương án hợp lý hơn là lên hẳn bản S Pro Mini LED cao hơn khoảng 4 triệu đồng cho phiên bản 55-inches.

Âm thanh

Hệ thống âm thanh 2 loa 15W là thông số khá ổn cho một chiếc TV 55-inches ở phân khúc này. Khi xem tin tức, phim truyền hình hoặc YouTube, tiếng thoại đến tai tương đối rõ, không bị mỏng hay lép. Việc hỗ trợ Dolby Audio và DTS:X cũng giúp chiếc TV cho âm thanh bao phủ tốt hơn khi xem phim hành động hoặc nghe nhạc tương thích.

Tất nhiên, như hầu hết TV mỏng hiện nay, âm trầm vẫn khó tạo được lực thực sự. Các cảnh cháy nổ, nhạc nền hoành tráng hay phim bom tấn sẽ chưa đủ “đã” nếu người dùng quen nghe âm thanh dày. Dù vậy, cá nhân người viết đánh giá loa TV hay hơn nhiều so với bộ loa thanh Samsung HW-T402 rời. Do đó, nếu đã đầu tư soundbar, khuyến nghị người dùng nên chọn các phiên bản trung cấp trở lên.

Có thể chia sẻ màn hình từ smartphone Android và iPhone lên TV.

Tính năng khác

Xiaomi trang bị cho mẫu TV này nền tảng Google TV đi kèm Google Assistant, Google Cast, Miracast và cả Apple AirPlay. Bộ nhớ 32GB là mức đủ cho nhu cầu cài thêm ứng dụng, còn cấu hình CPU Cortex-A55, GPU Mali-G52 và RAM 2GB ở mức vừa đủ để phục vụ các tác vụ giải trí thông thường. Nhìn chung, đây là một hệ sinh thái vừa phải cho người dùng Việt, nhất là những ai dùng điện thoại Android hoặc có nhiều thiết bị thông minh trong nhà.

Điểm chưa trọn vẹn là Google TV vẫn có độ trễ nhẹ khi thao tác bằng remote, đặc biệt khi chuyển nhanh giữa các menu hoặc mở ứng dụng sau thời gian dài không dùng. Nó không đến mức gây khó chịu, nhưng đủ để người kỹ tính nhận ra. Ngoài ra, TV được cài sẵn khá nhiều ứng dụng không thật sự cần thiết với người dùng Việt như Prime Video hay Xiaomi TV+, trong khi lại không thể xóa hoàn toàn để làm giao diện gọn hơn.

Giá bán

Nếu xét tương quan giữa công nghệ hiển thị và mức giá, Xiaomi TV S Mini LED 55 2026 có giá tốt nhất hiện nay. Mức giá khoảng 11,99 triệu đồng cho bản 55-inches là rất cạnh tranh khi đặt cạnh những mẫu TV 4K QLED hoặc Mini LED khác trên thị trường, thậm chí tốt hơn 2,5 triệu đồng so với sản phẩm tương tự của TCL vốn nổi tiếng giá rẻ. Bản 65-inches và 75-inches cũng mở ra lựa chọn hợp lý cho người muốn lên màn hình lớn hơn.

Tổng thể, Xiaomi TV S Mini LED 55 2026 phù hợp với người dùng cần một mẫu 55-inches có hình ảnh đẹp, độ sáng cao, xem phim “nịnh mắt”, tính năng thông minh đủ dùng và giá bán dễ tiếp cận. Nó chỉ chưa hoàn hảo ở độ mượt chuyển động, độ gọn gàng của các phần mềm cài sẵn và thiết kế của chiếc remote.