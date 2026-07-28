Đây là điều có thể khiến Samfan quay lưng với Galaxy S27 Ultra

Việc tăng giá gần như là điều tất yếu trong ngành công nghiệp điện thoại thông minh năm nay nhưng đối với dòng Samsung Galaxy S27 sắp ra mắt và các điện thoại Android khác, tình hình đang trở nên tồi tệ hơn gấp đôi. Sau khi lạm phát linh kiện bộ nhớ đẩy các nhà sản xuất điện thoại thông minh phải tăng giá, Qualcomm giờ đây lại quyết định "đổ thêm dầu vào lửa".

Chip Snapdragon đã đắt hơn

Bộ vi xử lý Snapdragon của Qualcomm đã cung cấp sức mạnh cho gần 1/4 tổng số điện thoại thông minh trong quý 1. Các chip cao cấp của hãng vẫn là tiêu chuẩn vàng cho các điện thoại Android cao cấp, mang lại hiệu năng nhanh nhạy và chơi game không giật lag.

Galaxy S26 Ultra.

Theo Bloomberg, Qualcomm đang lên kế hoạch tăng giá chip với tỷ lệ hai chữ số.

Công ty đã thông báo cho khách hàng vào thứ Sáu rằng việc tăng giá sẽ ảnh hưởng đến tất cả các sản phẩm được giao sau ngày 1/9.

"Nút thắt cổ chai" TSMC

Các công ty AI không chỉ độc chiếm thị trường chip nhớ. Các trung tâm dữ liệu của những hãng này cũng đang gây áp lực lên sản xuất chất bán dẫn và gây ra tình trạng thiếu hụt linh kiện trên diện rộng.

Qualcomm đặt hàng sản xuất chip silicon từ Công ty Sản xuất Bán dẫn Đài Loan (TSMC) và TSMC đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu. Mặc dù đang cố gắng tăng sản lượng nhưng dự đoán tình trạng thiếu hụt sẽ kéo dài trong một thời gian.

Sự kết hợp của những vấn đề này dẫn đến chi phí tăng cao cho Qualcomm, khiến hãng không thể tự mình gánh chịu được nữa.

Hậu quả là việc tăng giá sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ ngành công nghiệp điện thoại thông minh.

Chip flagship tiếp theo của Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, vốn đã được dự đoán sẽ có giá cao hơn Gen 5. Với những khó khăn mới về chuỗi cung ứng, giá mỗi chiếc có thể dễ dàng vượt quá 300 USD (khoảng 7,8 triệu đồng).

Trong khi đó, các nhà sản xuất điện thoại thông minh đã bắt đầu tăng giá do tình trạng thiếu hụt bộ nhớ. Galaxy Z Fold 8 và Flip 8 đắt hơn khoảng 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng) so với bản tiền nhiệm; Apple và Google đã thông báo cho khách hàng nên chuẩn bị tinh thần cho việc tăng giá.

Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy Z Fold 8.

Điều này cho thấy khó khăn đối với Galaxy S27 Ultra, phiên bản kế nhiệm của Galaxy S26 Ultra.

Trong khi Galaxy S26 Ultra chỉ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, các phiên bản toàn cầu của Galaxy S26 và S26+ lại sử dụng chip Exynos 2600 do chính Samsung sản xuất.

Với việc Qualcomm tăng giá, Samsung có thể tăng tỷ lệ chip Exynos để giảm bớt tác động. Vì chip Qualcomm thường được đánh giá cao hơn Exynos, điều này có thể không được người mua đón nhận.