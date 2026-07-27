Galaxy Z Fold 8 Ultra dành cho ai?

Tại sự kiện Galaxy Unpacked ngày 22/7, Samsung đã giới thiệu 3 mẫu điện thoại màn hình gập mới gồm: Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Flip 8. Đây là lần đầu tiên hãng đồng thời bán hai mẫu điện thoại màn hình gập dạng sách thay vì chỉ một phiên bản như các thế hệ trước.

Dòng Galaxy Z 8 năm nay của Samsung.

Galaxy Z Fold 8 Ultra có giá khởi điểm 52,99 triệu đồng, Galaxy Z Fold 8 từ 46,99 triệu đồng trong khi Galaxy Z Flip 8 được niêm yết ở mức 31,99 triệu đồng. Cả ba sẽ chính thức lên kệ từ ngày 7/8, trước thời điểm Apple giới thiệu chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên.

Việc chia dòng Galaxy Z Fold thành hai sản phẩm riêng biệt cho thấy Samsung không còn theo đuổi một thiết kế phù hợp với tất cả người dùng mà chuyển sang đáp ứng các nhu cầu sử dụng khác nhau.

Galaxy Z Fold 8 Ultra tập trung vào hiệu năng, pin và camera, Fold 8 ưu tiên tính di động

Nếu trước đây người dùng chỉ có một lựa chọn duy nhất khi muốn mua điện thoại màn hình gập dạng sách của Samsung thì từ năm 2026, dòng sản phẩm này đã được phân hóa rõ ràng.

Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Theo định hướng của Samsung, Galaxy Z Fold 8 Ultra là sản phẩm dành cho người dùng thường xuyên làm việc đa nhiệm, chỉnh sửa nội dung và chụp ảnh. Trong khi đó, Galaxy Z Fold 8 được thiết kế để phục vụ nhu cầu xem video, đọc sách và chơi game trên màn hình lớn nhưng vẫn đảm bảo tính cơ động. Riêng Galaxy Z Flip 8 tiếp tục hướng đến nhóm người dùng ưu tiên sự nhỏ gọn và các thao tác nhanh trong quá trình di chuyển.

Những thay đổi trên Galaxy Z Fold 8 Ultra cũng cho thấy Samsung tập trung nhiều hơn vào phần cứng thay vì chỉ tinh chỉnh thiết kế.

Máy được nâng cấp viên pin từ 4.400 mAh trên Galaxy Z Fold 7 lên 5.000 mAh, tương đương mức tăng khoảng 14% nhưng thân máy vẫn mỏng hơn thế hệ trước.

Samsung cũng nâng công suất sạc nhanh có dây từ 25 W lên 45 W. Theo công bố của hãng, thiết bị có thể sạc khoảng 67% pin trong 30 phút khi sử dụng bộ sạc tương thích.

Đây cũng là dòng điện thoại màn hình gập đầu tiên của Samsung sử dụng pin silicon-carbon, công nghệ đã xuất hiện trên một số smartphone Trung Quốc trong vài năm gần đây. So với pin lithium-ion truyền thống, pin silicon-carbon có mật độ năng lượng cao hơn, cho phép tăng dung lượng pin mà không làm máy dày lên đáng kể.

Ngoài pin, Galaxy Z Fold 8 Ultra còn sở hữu màn hình chính 8 inch với mật độ điểm ảnh 422 ppi, cao hơn khoảng 368 ppi trên Galaxy Z Fold 7. Hệ thống camera cũng được nâng cấp với cảm biến chính 200 MP, camera góc siêu rộng 50 MP và camera tele 10 MP hỗ trợ zoom quang học 3x.

Máy chỉ dày 4,1 mm khi mở hoàn toàn, nặng 215 g và sử dụng cấu trúc màn hình mới bằng titan nhằm tăng độ bền.

Ở chiều ngược lại, Galaxy Z Fold 8 tiêu chuẩn lựa chọn cách tiếp cận khác. Thiết bị chỉ nặng 201 g, trở thành mẫu Galaxy Fold nhẹ nhất từ trước đến nay. Máy sử dụng màn hình có tỷ lệ 4:3 rộng hơn, phù hợp với nhu cầu xem video và giải trí.

Galaxy Z Fold 8.

Đổi lại, người dùng sẽ phải chấp nhận một số cắt giảm về phần cứng. Galaxy Z Fold 8 chỉ được trang bị hệ thống camera kép 50 MP, không có camera tele và sử dụng viên pin 4.800 mAh.

Sự chênh lệch về giá của 2 sản phẩm phản ánh sự khác biệt về camera, dung lượng pin và một số trang bị phần cứng.

Yếu tố trải nghiệm thực tế có thể quan trọng hơn bảng thông số

Ngoài cấu hình, Samsung cũng thay đổi đáng kể về kích thước hai mẫu Fold mới, tạo ra trải nghiệm sử dụng khác nhau.

Galaxy Z Fold 8 Ultra có chiều rộng 72,8 mm khi gập trong khi chiều cao đạt 158,4 mm. Thiết kế này giúp máy dễ cầm bằng một tay hơn theo chiều ngang nhưng chiều dài vẫn có thể gây khó khăn khi thao tác với phần trên màn hình đối với người có bàn tay nhỏ.

Galaxy Z Flip 8.

Trong khi đó, Galaxy Z Fold 8 lại mang đến cách tiếp cận khác. Khi gập lại, thiết bị chỉ cao 123,9 mm, thấp hơn khoảng 35 mm so với bản Ultra. Điều này giúp người dùng dễ chạm tới toàn bộ màn hình ngoài bằng một tay. Đổi lại, chiều rộng của máy tăng lên 81,9 mm, khiến cảm giác cầm theo chiều ngang lớn hơn.

Sự thay đổi này có thể mang lại lợi ích thực tế cho nhiều người dùng, đặc biệt là những người thường xuyên sử dụng điện thoại bằng một tay hoặc cần thiết bị dễ mang theo.

Với nhiều người, khả năng bỏ vừa túi áo, túi quần hoặc túi xách nhỏ có thể quan trọng không kém cấu hình. Đây cũng là một trong những mục tiêu mà điện thoại màn hình gập theo đuổi từ những thế hệ đầu tiên: cung cấp màn hình lớn nhưng vẫn đảm bảo tính di động khi gập lại.

Tạm kết

Nhờ trọng lượng 201 g cùng thiết kế ngắn hơn đáng kể, Galaxy Z Fold 8 tiêu chuẩn có thể phù hợp hơn với những người ưu tiên sự gọn nhẹ trong quá trình sử dụng hằng ngày. Trong khi đó, Galaxy Z Fold 8 Ultra hướng đến nhóm người dùng cần camera mạnh hơn, thời lượng pin dài hơn và khả năng xử lý công việc trên màn hình lớn.

Việc Samsung tách dòng Galaxy Fold thành hai phiên bản với định hướng khác nhau cũng phản ánh xu hướng mới của thị trường điện thoại gập. Sự lựa chọn của người dùng không còn chỉ dựa trên mức giá hay cấu hình, mà ngày càng phụ thuộc vào cách mỗi người sử dụng thiết bị trong công việc, giải trí và di chuyển hằng ngày.