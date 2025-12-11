4 sản phẩm đình đám này sẽ được Apple giới thiệu vào tháng tới

Năm 2025 sắp kết thúc. Sang năm 2026, Apple sẽ tung ra các sản phẩm mới, vô cùng hấp dẫn. Dưới đây là 4 thiết bị sẽ được hãng ra mắt vào đầu năm 2026, sớm nhất là vào tháng 1.

MacBook Pro 14 inch và 16 inch với chip M5 Pro và Max

Mùa thu năm nay, Apple đã ra mắt chip M5 mới trên ba sản phẩm: MacBook Pro, iPad Pro và Vision Pro.

Tuy nhiên, chip mới này vẫn chưa có phiên bản Pro hoặc Max và MacBook Pro duy nhất được trang bị chip này là phiên bản MacBook Pro 14 inch.

Ảnh minh họa.

Các báo cáo cho thấy Apple sẽ ra mắt MacBook Pro 14 inch và 16 inch với chip M5 Pro và M5 Max vào đầu năm 2026. Đây sẽ là tin vui cho nhiều fan hâm mộ của "Nhà Táo".

MacBook 12,9 inch mới

Trong nhiều năm, các nhà phân tích đã mong chờ Apple phát hành một chiếc MacBook giá rẻ có thể cạnh tranh tốt hơn với Chromebook và các laptop giá thấp hơn. Đầu năm 2026, điều đó được dự đoán sẽ xảy ra.

Ảnh minh họa.

Theo các nguồn tin, Apple đang chuẩn bị tung ra một chiếc MacBook 12,9 inch chạy chip A18 Pro tương đương iPhone và có nhiều màu sắc thú vị. Đáng chú ý, sản phẩm sẽ có giá không quá đắt.

Nhà phân tích Jeff Pu dự kiến, ​​MacBook mới sẽ được bán ra vào "giữa quý 1 năm 2026", khiến việc ra mắt vào cuối tháng 1 là hoàn toàn có thể.

iPad với chip A18

Đầu năm nay, mẫu iPad tiêu chuẩn của Apple đã được nâng cấp thông số kỹ thuật với chip A16 Bionic. Nhưng vào đầu năm 2026, iPad tiếp theo dự kiến ​​được trình làng với chip A18 hỗ trợ Apple Intelligence.

Ảnh minh họa.

Hiện vẫn chưa có nhiều thông tin về iPad mới. Tuy nhiên, nhìn chung, thiết kế của máy vẫn sẽ giữ nguyên, những nâng cấp chủ yếu nằm ở bên trong.

iPhone 17e

Tháng 2 vừa qua, Apple đã ra mắt một thành viên mới của dòng iPhone - iPhone 16e giá phải chăng. Sau đó, nhiều tin đồn cho rằng Apple sẽ cập nhật mẫu "iPhone e" hàng năm.

Ảnh minh họa.

iPhone 17e sẽ được trang bị chip A19 giống như iPhone 17 và camera trước Center Stage mới. Ngoài ra, sản phẩm cũng sẽ có thay đổi về thiết kế với màn hình Dynamic Island thay vì "notch", viền mỏng hơn.

Giống như iPhone 16e, mẫu iPhone giá rẻ mới của Apple vẫn chỉ có một camera sau.

Các sản phẩm mới khác: MacBook Air M5, iPad Air M4, màn hình Mac mới

4 sản phẩm trên đều được đồn đoán sẽ được công bố vào đầu năm 2026. Tuy nhiên, một số sản phẩm khác có thể được ra mắt cùng thời điểm hoặc gần thời điểm đó.

Các sản phẩm mới khác dự kiến bao gồm:

- MacBook Air M5

- iPad Air M4

- Màn hình Mac mới

Tất cả những sản phẩm này dự kiến ​​ra mắt vào khoảng mùa xuân - hè và sẽ rất hợp lý khi được kết hợp với các sản phẩm kể trên. Ví dụ, iPad Air và iPad có thể được công bố cùng lúc vào đầu năm nay. Màn hình Mac mới có thể trình làng cùng với các mẫu MacBook Pro M5 Pro và M5 Max.