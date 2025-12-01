Đây là "bài học cay đắng" của cả Apple và Samsung trong năm 2025

Nếu phải mô tả sự phát triển của thị trường điện thoại thông minh vào năm 2025 bằng ít từ nhất có thể, đó chính là: smartphone siêu mỏng. Đáng tiếc là chúng lại kém phổ biến hơn mong đợi của các nhà sản xuất.

Thực tế, tình hình tệ đến mức toàn bộ ngành công nghiệp đang lùi bước trước ý tưởng này. Được biết, hầu hết các thương hiệu lớn, bao gồm Xiaomi, Oppo và Vivo đã đóng băng hoặc hoàn toàn từ bỏ các dự án điện thoại siêu mỏng của mình.

Galaxy S25 Edge và iPhone Air.

Tất nhiên, tất cả bắt đầu từ Samsung và Apple. Ra mắt với sự chào đón nồng nhiệt, đầu tiên là Galaxy S25 Edge và sau đó là iPhone Air, chúng đều trở thành hai trong số những thất bại thảm hại nhất năm. Sự thất vọng lớn đến mức Samsung phải xem xét lại thiết kế và thay đổi dòng Galaxy S26, loại bỏ Galaxy S26 Edge. Apple cũng quyết định trì hoãn iPhone Air 2 và thậm chí đang cân nhắc một thiết kế mới.

Cả Galaxy S25 Edge và iPhone Air đều có thiết kế tuyệt vời nhưng chúng lại chứa đầy những sự đánh đổi. Cặp smartphone siêu mỏng đi kèm với pin nhỏ, camera kém hơn và những hạn chế về hiệu năng không thể chấp nhận ở 1 mức giá đắt đỏ.

Ở khía cạnh người dùng, họ không sẵn sàng đánh đổi thời lượng pin, camera và hiệu năng chỉ để có 1 chiếc điện thoại siêu mỏng.

Chiếc iPhone 17 Pro 205 g có thể mang lại cảm giác rất khác biệt so với iPhone Air - trọng lượng 160 g nhưng trên lý thuyết, cảm giác đó không hợp lý. Do đó, mọi người không tìm thấy lý do gì để mua chiếc điện thoại siêu mỏng này.

Không ai quan tâm tới điện thoại mỏng

Trong khi điện thoại mỏng đang thất bại thảm hại, hai công ty điện thoại thông minh hàng đầu thế giới lại đang tận hưởng thành công của một số thiết bị khác. Doanh số Galaxy Z Fold 7 thậm chí còn vượt xa kỳ vọng của Samsung, dòng iPhone 17 đã đưa Apple trở lại vị trí số 1 trên thị trường điện thoại thông minh toàn cầu.

2 mẫu smartphone siêu mỏng không được công chúng đón nhận.

Điểm chung của những thành công đó là cả hai công ty đều đáp ứng được mong muốn của người dùng.

Sau nhiều năm phàn nàn và chế giễu, cuối cùng iPhone 17 cũng được trang bị màn hình ProMotion, bộ nhớ trong lớn và sạc nhanh hơn. Cùng với đó, iPhone 17 Pro với "bước nhảy vọt" về hiệu năng và nâng cấp đáng kể về pin.

Samsung đã bắt kịp "đối thủ" và làm mỏng Galaxy Z Fold 7. Hãng cũng đã sửa màn hình ngoài, giúp người dùng dễ dàng sử dụng như một chiếc điện thoại thông thường.

Những thay đổi đó hoàn toàn trái ngược với những gì iPhone Air và Galaxy S25 Edge mang lại. Thay vì giải quyết các vấn đề của người dùng, chúng lại làm trầm trọng thêm những lo lắng lớn nhất của họ.

Đây là một bài học của Apple

Mặc dù năm 2025 không có gì đáng ngạc nhiên nhưng có thể mang đến cho ngành công nghiệp điện thoại thông minh một bài học lớn. Một chiếc điện thoại tốt sẽ mang tới doanh số tốt.

Galaxy S25 Edge và iPhone Air chính là bài học của Samsung và Apple.

Bài học đó có thể mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho khái niệm điện thoại siêu mỏng. Apple có thể ra mắt iPhone Air 2 vào năm 2027, Samsung có thể tiếp tục phát triển Galaxy S26 Edge. Nếu 2 hãng khắc phục được những vấn đề nổi cộm nhất của khái niệm này, smartphone siêu mỏng có thể thành công trong một phân khúc thị trường hẹp. Mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu các nhà sản xuất đáp ứng được nhu cầu của người dùng.