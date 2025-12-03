Đã đến lúc tránh mua mẫu iPhone và các thiết bị này của Apple

Được ra mắt vào tháng 3/2016, iPhone SE đời đầu đã được nhiều người dùng coi là một trong những chiếc iPhone tốt nhất mà Apple từng sản xuất. Với thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng bằng một tay, hiệu năng mạnh mẽ và mức giá phải chăng, chiếc điện thoại 4 inch này đã chiếm được cảm tình của nhiều tín đồ công nghệ. Một trong những yếu điểm đáng chú ý nhất của sản phẩm chính là thời lượng pin hạn chế.

iPhone SE đã không còn được Apple hỗ trợ thay thế phần cứng nếu gặp lỗi.

Giờ đây, sau gần 10 năm ra mắt, Apple đã chính thức tuyên bố iPhone SE đời đầu trở thành thiết bị lỗi thời, đồng nghĩa với việc công ty sẽ không còn cung cấp hỗ trợ phần cứng cũng như linh kiện thay thế chính thức. Điều này khiến việc sửa chữa và bảo trì trở nên khó khăn hơn, buộc người dùng phải tìm đến các cửa hàng sửa chữa và linh kiện của bên thứ ba.

Việc iPhone SE đời đầu liệt vào danh sách thiết bị lỗi thời không phải là quá bất ngờ bởi các thiết bị của Apple thường sẽ được coi là lỗi thời sau 7 năm ngừng sản xuất. iPhone SE đã có mặt trên thị trường hơn hai năm trước khi Apple ngừng sản xuất vào tháng 9/2018. Phiên bản kế nhiệm của sản phẩm là iPhone SE thế hệ thứ hai đi kèm màn hình 4,7 inch và thiết kế tương tự iPhone 8 đã được Apple ra mắt vào tháng 4/2020.

iPhone SE đời đầu là mẫu iPhone cuối cùng sở hữu màn hình 4 inch và thiết kế cổ điển giống iPhone 5. Dù có kích thước nhỏ gọn, máy vẫn được trang bị chip xử lý Apple A9, RAM 2 GB và bộ nhớ trong từ 16 GB đến 128 GB. Nhờ vào phần cứng tương đương với iPhone 6S, iPhone SE đã nhận được sự hỗ trợ lâu dài từ Apple, kéo dài từ bản phát hành iOS 9 cho đến iOS 15.

Việc khó khăn trong quá trình tìm linh kiện là lý do khiến người dùng nên tránh xa iPhone SE đời đầu.

Mới đây, bản cập nhật iOS 15.8.5 đã được phát hành mang đến các bản vá bảo mật cho người dùng. Dẫu vậy, việc không còn được hỗ trợ sửa chữa chính thức từ Apple là lý do người tiêu dùng nên tránh xa sản phẩm này nếu có ý định mua để sử dụng thêm một thời gian nữa.

Ngoài iPhone SE đời đầu, Apple cũng đã đưa vào danh sách thiết bị lỗi thời một số sản phẩm khác, bao gồm iPad Pro 12,9 inch thế hệ thứ hai, Apple Watch Series 4 Hermes, Apple Watch Series 4 Nike và Beats Pill 2.0.