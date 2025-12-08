Giá iPhone 17 series tháng 12: iPhone 17 Pro lần đầu giảm giá, Pro Max không đổi

Sau hơn 2 tháng lên kệ tại Việt Nam, bộ sản phẩm iPhone 17 series gồm iPhone 17 thường, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max đã giảm "sức nóng" nhưng vẫn chưa thật sự đầy đủ hàng trên các kệ. Dù vậy, tháng 12 này là dịp mua sắm cuối năm nên giá sản phẩm có phần dễ chịu hơn so với trước.

Bộ sản phẩm iPhone mới đã lên kệ tại Việt Nam.

Trao đổi với PV, đại diện Di Động Việt cho biết, trong tháng 12, nguồn hàng iPhone 17 series nhìn chung đã đáp ứng được phần lớn nhu cầu của người dùng. Tuy vậy, thị trường vẫn có những thời điểm thiếu cục bộ một số phiên bản màu sắc và dung lượng, đặc biệt ở các bản bán chạy.

"Về giá bán, các model hiện đang ở mức bình ổn, chưa ghi nhận đợt điều chỉnh tăng hoặc giảm đáng kể trong tháng này. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát tiến độ hàng hóa từ hãng để bảo đảm nguồn cung ổn định trong giai đoạn cận Tết", vị đại diện thông tin.

Ghi nhận giá thực tế trong ngày 7/12, hai hệ thống lớn là Thế Giới Di Động (TGDĐ) và FPT Shop đã về hàng khá đầy đủ với giá không khác nhau cho các phiên bản màu sắc. Hiện, rẻ nhất là iPhone 17 256GB bản thường giá 24,99 triệu đồng, cao nhất là iPhone 17 Pro Max 2TB giá 63,99 triệu đồng, giống nhau giữa cả hai hệ thống.

Sự khác biệt duy nhất có thể thấy là TGDĐ đang hết hàng với iPhone 17 Pro Max 1TB, còn FPT Shop từ trạng thái hết hàng với iPhone 17 Pro Max 512GB vào tháng trước giờ đây đã đủ mọi phiên bản. Nhìn chung, mọi phiên bản còn hàng thì giá bán ra chỉ tương đương giá đề nghị từ Apple hoặc thấp hơn.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên iPhone 17 Pro được giảm giá trực tiếp tại một hệ thống lớn như FPT Shop. Theo đó, iPhone 17 Pro 256GB giảm 200.000 đồng, bản 512GB và 1TB cùng giảm 500.000 đồng so với tháng trước.

Các hệ thống nhỏ hơn cũng khá sẵn hàng với iPhone 17 series, đặc biệt là iPhone 17 Pro Max. Giá hiện tại cũng đã về đúng với giá đề nghị của Apple hoặc rẻ hơn vài trăm ngàn đồng, chứ không còn chênh lệch cao như khi vừa mở bán.

Bảng giá tham khảo iPhone 17 series tháng 12/2025:

Sản phẩm Dung lượng Giá tham khảo (triệu đồng) TGDĐ FPT Shop iPhone 17 256GB 24,99 24,99 512GB 31,49 31,49 iPhone 17 Pro 256GB 34,99 34,79 512GB 41,49 40,99 1TB 47,99 47,59 iPhone 17 Pro Max 256GB 37,99 37,99 512GB 44,49 44,49 1TB - 50,99 2TB 63,99 63,99

* Giá tham khảo ngày 7/12.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.