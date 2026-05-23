Giá iPhone 15 tháng 5: Kệ hàng "vắng hoe", còn đúng 3 lựa chọn

Cuối tháng 5/2026, trong khi nhiều tín đồ công nghệ háo hức nâng cấp lên iPhone 16 hay 17 series thì vẫn có không ít người tiêu dùng khác lại mong đợi giá của iPhone 15 series giảm để có cơ hội sở hữu mẫu điện thoại này. Dù vậy, lượng máy iPhone 15 series VN/A mới 100% tại Việt Nam đã không còn quá nhiều lựa chọn.

iPhone 15 Pro Max đang có giá dễ tiếp cận hơn iPhone 16 Pro Max.

Ghi nhận vào ngày 21/5, iPhone 15 128GB là phiên bản có giá rẻ nhất trong toàn bộ series, khởi điểm từ 17,69 triệu đồng tại FPT Shop và 17,99 triệu đồng tại TGDĐ, lần lượt đã tăng thêm 200.000 đến 300.000 đồng so với tháng trước. Trong khi đó, iPhone 15 Plus bản 128GB giữ giá, hiện đang là 17,99 triệu đồng.

Hiện, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max đã vắng bóng trên các kệ hàng lớn nói trên.

Về sản phẩm, dòng iPhone 15 được Apple ra mắt vào năm 2023 với nhiều nâng cấp đáng kể cả về thiết kế và tính năng. Một trong những thay đổi nổi bật nhất là cổng sạc USB Tye-C thay thế Lightning, mang lại sự tiện lợi và khả năng tương thích cao hơn với các thiết bị khác.

iPhone 15 series duy trì phong cách viền vuông vức nhưng sử dụng chất liệu titan siêu nhẹ trên các phiên bản Pro, giúp giảm trọng lượng đáng kể so với các thế hệ trước. Đồng thời, Dynamic Island cũng trở thành tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản, nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Trong khi iPhone 15 và 15 Plus được trang bị chip A16 Bionic, thì hai phiên bản Pro và Pro Max sử dụng chip A17 Pro. Camera trên dòng iPhone 15 cũng được cải tiến với cảm biến chính 48MP trên toàn bộ các phiên bản, giúp cải thiện khả năng chụp ảnh thiếu sáng và chi tiết hình ảnh. Đặc biệt, iPhone 15 Pro Max sở hữu camera tele 5x, mang lại khả năng zoom xa ấn tượng.

Bảng giá iPhone 15 series tháng 5/2026:

Sản phẩm Dung lượng Giá (triệu đồng) TGDĐ FPT Shop iPhone 15 128GB 17,99 17,69 256GB 20,89 - 512GB - - iPhone 15 Plus 128GB 17,99 - 256GB - - 512GB - - iPhone 15 Pro 128GB - - 256GB - - 512GB - - 1TB - - iPhone 15 Pro Max 256GB - - 512GB - - 1TB - -

* Giá tham khảo ngày 21/5.

* (-) là hết hàng.

* Giá có thể có thay đổi từ AAR.