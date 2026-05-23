Người dùng iPhone có thể theo dõi World Cup ngay trên smartphone

Giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh sắp khởi tranh trên sân nhà và Apple vừa đảm bảo rằng tỷ số luôn nằm trong tầm tay của rất nhiều người. Ứng dụng cập nhật tỷ số miễn phí của Apple đã có mặt tại 90 thị trường mới ngay trước khi giải đấu khai mạc.

Apple Sports vừa ra mắt gần như trên toàn thế giới

Apple Sports, ứng dụng cập nhật tỷ số và thống kê thời gian thực miễn phí dành cho iPhone hiện đã có mặt tại hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm hơn 90 thị trường hoàn toàn mới được thêm vào cùng một lúc.

Ứng dụng Apple Sports.

Thời điểm này cũng không phải ngẫu nhiên. Việc mở rộng diễn ra chỉ vài tuần trước khi FIFA World Cup 2026 khởi tranh vào tháng 6, được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

Apple đã xây dựng một số tính năng đặc biệt để theo dõi giải đấu từ vòng bảng đến tiếng còi kết thúc trận đấu. Bạn có thể khám phá các bảng đấu World Cup và tùy chỉnh bảng tỷ số của mình bằng cách theo dõi toàn bộ giải đấu hoặc chỉ đội tuyển quốc gia của bạn.

Người dùng sẽ nhận được:

- Giao diện sơ đồ giải đấu, bố cục gọn gàng và có thể cuộn cho phép bạn theo dõi hành trình của bất kỳ đội nào từ vòng bảng đến trận đấu cuối cùng.

- Hình ảnh đội hình, hiển thị đội hình xuất phát của mỗi đội trên thẻ trận đấu để bạn có thể đánh giá chiến thuật trước khi trận đấu bắt đầu.

- Một chạm để truy cập Apple News, kết nối bạn trực tiếp với toàn bộ nội dung biên tập và các tiêu đề mới nhất (Apple News chỉ khả dụng tại Mỹ, Canada, Anh và Úc).

Khi theo dõi một đội bóng, tính năng Hoạt động trực tiếp - Live Activities sẽ được bật, hiển thị các cập nhật trận đấu trực tiếp ngay trên màn hình khóa iPhone hoặc Apple Watch.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể ghim các widget vào màn hình chính iPhone, iPad và MacBook để theo dõi diễn biến giải đấu theo thời gian thực. Và khi các fan hâm mộ bóng đá muốn xem một trận đấu, chỉ cần một chạm để đến ứng dụng Apple TV và tìm các trận đấu trực tiếp trên các dịch vụ phát trực tuyến đã kết nối.

Chiến lược phát triển thể thao lớn hơn của Apple

Đây là một phần nữa trong chiến lược xây dựng của "Nhà Táo". Apple Sports đã liên tục bổ sung các giải đấu và thông tin phát sóng trực tiếp trên truyền hình trong vài năm qua, biến một ứng dụng bảng điểm cơ bản thành một ứng dụng đồng hành thực sự cho ngày thi đấu.

Giao diện ứng dụng Apple Sports.

Ứng dụng cũng tích hợp tốt với Apple TV, hiện đã là một điểm đến thể thao quan trọng. Apple đã tích hợp MLS vào gói đăng ký tiêu chuẩn và thêm Formula 1 trực tiếp. Việc hãng tung ra một ứng dụng điểm số miễn phí tới người hâm mộ là một cách thông minh để giữ chân người dùng.

Nếu đang sở hữu một chiếc iPhone và quan tâm đến World Cup, người dùng có thể tải ngay ứng dụng Apple Sports miễn phí trên App Store.