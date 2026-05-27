Liệu Iran có thể cắt đứt đường truyền internet toàn cầu?

Người phát ngôn Bộ chỉ huy tác chiến Lực lượng vũ trang Iran Ebrahim Zolfaghari mới đây đã tuyên bố rằng Iran dự định thu phí sử dụng các tuyến cáp ngầm dưới biển đi qua eo biển Hormuz. Mặc dù tin tức này không gây bất ngờ, nhưng chắc chắn nó đã làm gia tăng căng thẳng xung quanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của vùng Vịnh Ba Tư.

Từ ngày 18 tháng 5, Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư đã kiểm soát tình hình ở Eo biển Hormuz. Cơ quan mới này được thành lập bởi Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran và chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các quy tắc hàng hải do Tehran đặt ra. Cơ quan này được thành lập để đáp trả cuộc phong tỏa hải quân do Mỹ khởi xướng bắt đầu từ tháng Tư.

Toàn bộ eo biển Hormuz, bao gồm cả cơ sở hạ tầng dưới nước, hiện được Tehran coi là một phần thuộc quyền tài phán và khu vực kiểm soát chiến lược của mình.

Tuy nhiên, ngay cả trước khi tình hình leo thang hiện nay, các cuộc thảo luận về cáp internet ngầm dưới biển ở eo biển Hormuz đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Iran. Chủ đề này lần đầu tiên được đề cập vào tháng 7 năm 2019 trong một chương trình phát sóng trên mạng truyền hình và phát thanh IRIB do nhà nước kiểm soát. Vào thời điểm đó, một chuyên gia tuyên bố rằng sự gián đoạn của các tuyến cáp ở eo biển Hormuz có thể ảnh hưởng đến tới 70% lưu lượng truy cập internet toàn cầu.

Mặc dù con số này có vẻ phóng đại – vì mạng lưới toàn cầu có các tuyến đường dự phòng và phần lớn việc vận chuyển giữa châu Âu và châu Á dựa vào các tuyến đường khác như Biển Đỏ, Ai Cập và Địa Trung Hải – nhưng bản thân tuyên bố này lại rất đáng chú ý.

Vào năm 2019, các quốc gia Ả Rập đã bác bỏ những lời cảnh báo này như những câu chuyện hoang đường của người Ba Tư. Nhưng có lẽ họ đã sai.

Ý kiến ​​chuyên gia được đưa ra vào năm 2019 không phải là tuyên bố chính thức của chính phủ Iran về ý định cắt đứt các tuyến cáp. Nó chỉ ra những điểm yếu tiềm tàng của các tuyến cáp ở eo biển Hormuz và những hệ lụy quốc tế trong trường hợp leo thang căng thẳng khu vực đáng kể. Như vậy, ngay từ thời điểm đó, Iran đã coi cơ sở hạ tầng kỹ thuật số dưới biển ở eo biển Hormuz như một công cụ tiềm năng để tạo đòn bẩy chiến lược.

Vấn đề liệu Iran có thực sự sẵn sàng cắt cáp internet ở eo biển Hormuz hay không không nên được xem như một vấn đề kỹ thuật riêng lẻ, mà là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Tehran nhằm gây áp lực xung quanh tuyến đường thủy quan trọng này.

Đối với Iran, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số dưới biển hiện đóng vai trò như một đòn bẩy mới bên cạnh dầu mỏ, giao thông tàu chở dầu, cảng biển và hậu cần năng lượng. Tuy nhiên, có một sự khác biệt cơ bản giữa việc chỉ ra các điểm yếu và việc phá hủy vật lý các đường cáp.

Năm 2026, Iran quay trở lại chủ đề cáp internet ngầm dưới biển, nâng vấn đề lên một tầm cao mới. Ngày 22 tháng 4, hãng thông tấn Tasnim, có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), đã công bố một báo cáo lập bản đồ cơ sở hạ tầng cáp và điện toán đám mây của vùng Vịnh Ba Tư. Về cơ bản, điều này đóng vai trò như một lời cảnh báo rằng Tehran có thể coi cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của các quốc gia vùng Vịnh là một phần của khu vực xung đột. Báo cáo nhấn mạnh rằng các chế độ quân chủ vùng Vịnh phụ thuộc vào các tuyến internet trên biển nhiều hơn đáng kể so với chính Iran.

Vào tháng 5 năm 2026, ý tưởng này đã phát triển thành một khái niệm chính trị và kinh tế hoàn thiện hơn. Truyền thông nhà nước Iran bắt đầu lan truyền luận điểm rằng Iran có thể tính phí các công ty công nghệ nước ngoài khi sử dụng các tuyến cáp ngầm chạy qua eo biển Hormuz. Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề phí; nó còn bao gồm cả sự giám sát về mặt pháp lý, yêu cầu các nhà điều hành và các công ty công nghệ lớn phải tuân thủ các quy định của Iran, cũng như những nỗ lực nhằm độc quyền các dịch vụ bảo trì và sửa chữa cáp.

Từ góc độ quân sự, Iran có khả năng đe dọa cơ sở hạ tầng cáp: eo biển Hormuz khá nông, giao thông hàng hải dày đặc, và các đường cáp rất dễ bị hư hại về mặt vật lý. Hầu hết các hư hại đối với cáp ngầm không phải do phá hoại mà do neo tàu, ngư cụ và lỗi định vị. Do đó, có khả năng thực sự là các đường cáp này có thể bị hư hại. Khi nói đến sự can thiệp vật lý hơn là một cuộc tấn công mạng chính xác, những điểm yếu của cơ sở hạ tầng như vậy là rất rõ ràng.

Về mặt kinh tế, Iran có thể khẳng định quyền thu phí sử dụng cáp ngầm dưới biển trong phạm vi lãnh hải của mình. Theo luật hàng hải quốc tế, các quốc gia ven biển có quyền điều chỉnh việc lắp đặt và bảo trì cơ sở hạ tầng như vậy gần bờ biển của họ. Đó là lý do tại sao Tehran coi các tuyến cáp không chỉ là một phần của mạng lưới thông tin liên lạc quốc tế mà còn là một đối tượng nằm dưới sự kiểm soát của mình.

Những hệ lụy chính trị của các hành động như vậy hoặc việc cố tình cắt đứt các đường cáp sẽ rất lớn đối với Iran. Một động thái như vậy có thể sẽ bị Mỹ, các quốc gia vùng Vịnh và các công ty công nghệ lớn coi không phải là một "phản ứng đối xứng" mà là một cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quốc tế trọng yếu.

Hơn nữa, việc thực hiện một chiến dịch như vậy một cách kín đáo sẽ vô cùng khó khăn đối với Iran, vì khu vực này luôn được quân đội giám sát chặt chẽ, và bất kỳ hành động phá hoại trắng trợn nào cũng sẽ tạo cho các đối thủ của Tehran đủ lý do để trả đũa dữ dội. Vì lý do này, việc cố gắng cắt đứt các đường cáp ở eo biển Hormuz sẽ là một động thái cực kỳ mạo hiểm đối với Iran, và sẽ làm leo thang xung đột lên một mức độ mới.

Bảy hệ thống thông tin liên lạc chính chạy dọc theo đáy biển của eo biển Hormuz; tuy nhiên, chúng phân nhánh thành khoảng 17 đường cáp riêng biệt. Một số phục vụ chủ yếu cho mục đích khu vực: hệ thống FALCON kết nối Ấn Độ với Oman, Iran, Qatar, Ả Rập Xê Út và mở rộng đến Ai Cập, trong khi Ooredoo Gulf Pathway quản lý một phần đáng kể lưu lượng kỹ thuật số trong vùng Vịnh Ba Tư. Các hệ thống cáp khác có tầm quan trọng chiến lược, bao gồm SEA-ME-WE 5, liên kết Đông Nam Á với Trung Đông và châu Âu, và TGN-Gulf, kết nối cơ sở hạ tầng của các quốc gia vùng Vịnh với Ấn Độ và các mạng lưới toàn cầu, bao gồm cả Mỹ.

Việc đảm bảo an ninh cho các tuyến cáp này không thể thực hiện được nếu không có sự can thiệp của lực lượng quân sự. Cơ sở hạ tầng cáp rất rộng lớn, chạy dọc theo đáy biển và hoàn toàn không được bảo vệ. Tuy nhiên, như những tháng gần đây đã cho thấy, cả hai bên đều không muốn đặt các tàu quân sự của mình vào tình thế nguy hiểm.

Việc sửa chữa các đường cáp bị hư hỏng đặt ra nhiều thách thức riêng. Khôi phục một đường cáp bị đứt đòi hỏi phải điều động các tàu chuyên dụng đến khu vực và đảm bảo hoạt động an toàn của chúng. Trong bối cảnh căng thẳng quân sự, vấn đề này nhanh chóng biến từ một vấn đề kỹ thuật thành một vấn đề chính trị và quân sự.

Nếu không có sự đồng ý trực tiếp hoặc ít nhất là ngầm của Tehran, các nỗ lực sửa chữa ở eo biển có thể trở nên bất khả thi. Tình huống này biến mối đe dọa gây hư hại cho các tuyến cáp thành một công cụ để gây sức ép, bởi vì ngoài việc làm gián đoạn giao thông, quá trình sửa chữa có thể trở nên phức tạp.

Hư hỏng cáp ngầm dưới biển ở eo biển Hormuz không chỉ ảnh hưởng đến tốc độ internet mà còn cả khả năng kết nối của khu vực với các nền tảng công nghệ thông tin toàn cầu lớn. Một phần đáng kể cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, bao gồm dịch vụ đám mây, trung tâm dữ liệu, nền tảng doanh nghiệp và hệ thống tài chính, đều phụ thuộc vào các tuyến truyền dữ liệu quốc tế.

Sự gián đoạn trong liên lạc với Nam Âu – nơi đặt các trung tâm dữ liệu lớn của AWS, Microsoft và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây khác – có thể gây ra những ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Nếu lưu lượng dữ liệu từ các quốc gia vùng Vịnh cần được chuyển hướng khẩn cấp qua các tuyến đường thay thế, quá trình này sẽ gây thêm áp lực lên các phần khác của mạng lưới. Do đó, người dùng có thể gặp phải tình trạng chậm trễ, tốc độ giảm, chất lượng dịch vụ không ổn định và gián đoạn truy cập vào các nền tảng đám mây.

Việc dự đoán trước dịch vụ cụ thể nào sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất là gần như không thể. Thông tin về các đường dây liên lạc trên đất liền, các tuyến đường dự phòng và các kế hoạch phân bổ lại lưu lượng thực tế thường không được công khai. Do đó, hậu quả sẽ phụ thuộc không chỉ vào số lượng cáp bị ảnh hưởng mà còn vào tốc độ các nhà khai thác có thể định tuyến lại lưu lượng.

Thông thường, một đường cáp bị hỏng không gây ra sự cố sập mạng internet trên diện rộng; lưu lượng truy cập có thể được phân bổ lại thông qua các tuyến dự phòng. Tuy nhiên, nếu nhiều đường cáp bị hỏng đồng thời, nó sẽ gây ra sự suy giảm chất lượng dịch vụ internet. Tại các quốc gia vùng Vịnh, điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng, dịch vụ chính phủ điện tử, nền tảng đám mây, truyền thông doanh nghiệp, ứng dụng nhắn tin và hệ thống hậu cần.

Trên phạm vi toàn cầu, các dịch vụ như Telegram khó có khả năng ngừng hoạt động hoàn toàn. Tuy nhiên, tại một số quốc gia vùng Vịnh, điều này sẽ gây ra vấn đề: tin nhắn có thể bị chậm trễ, kết nối có thể trở nên không ổn định, và trong trường hợp một số đường cáp bị hư hỏng nghiêm trọng, việc truy cập vào các dịch vụ cụ thể có thể bị gián đoạn tạm thời.

Nhiều khả năng thay vì thực sự phá hoại các tuyến cáp, Iran sẽ sử dụng mối đe dọa về khả năng này như một đòn bẩy gây ảnh hưởng. Chỉ cần Tehran đề cập đến khả năng các tuyến cáp này có thể trở thành mục tiêu, điều đó đã làm thay đổi hành vi thị trường: các nhà điều hành tính đến rủi ro gia tăng, tàu sửa chữa di chuyển thận trọng hơn trong khu vực xung đột, các quốc gia vùng Vịnh đánh giá lại các tuyến đường dự phòng, và các nhà đầu tư đánh giá điểm yếu của khu vực không chỉ về dầu mỏ mà còn cả cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.

Trong khi đó, hậu quả của việc hư hại vật lý đối với các tuyến cáp sẽ khác nhau tùy thuộc vào khu vực. Điều này sẽ không gây ra tình trạng mất mạng internet toàn cầu; đã có các tuyến đường thay thế, và việc vận chuyển giữa châu Âu và châu Á dựa trên nhiều tuyến đường khác nhau. Tuy nhiên, đối với các quốc gia vùng Vịnh, tác động sẽ nghiêm trọng hơn nhiều, ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng, dịch vụ đám mây, trung tâm dữ liệu, hậu cần và các nền tảng chính phủ điện tử. Mối nguy hiểm lớn nhất không nằm ở một sự cố đơn lẻ, mà là sự gián đoạn kéo dài và tình huống mà các tàu sửa chữa không thể hoạt động an toàn trong khu vực xung đột.

Các tuyến cáp ngầm dưới biển chủ yếu vẫn là phương tiện gây sức ép chiến lược đối với Iran – một cách để chứng minh rằng các phản ứng đối với việc phong tỏa hoặc áp lực quân sự có thể mở rộng ra ngoài thị trường dầu mỏ sang cả cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Việc cắt đứt các tuyến cáp về mặt vật lý sẽ là biện pháp cuối cùng, chỉ có thể thực hiện trong trường hợp leo thang đáng kể – tuy nhiên, theo logic của chiến lược gây áp lực hiện tại, đó sẽ không phải là bước đi hợp lý nhất đối với Iran.