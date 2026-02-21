Quyết định này của Apple sẽ khiến fan hâm mộ thất vọng tràn trề

Theo nhiều nguồn tin, Apple sẽ chưa ra mắt chiếc iPhone Flip với màn hình gập vỏ sò trong năm 2026, dù hãng vẫn phát triển dòng sản phẩm này. Thay vào đó, công ty có thể tập trung vào mẫu iPhone Fold dạng gập ngang dự kiến xuất hiện cùng thế hệ iPhone 18 mới. Quyết định này đang gây ra nhiều tranh luận, đặc biệt khi thị trường smartphone màn hình gập đang ngày càng đa dạng và người dùng kỳ vọng có thêm lựa chọn phù hợp với ngân sách lẫn nhu cầu sử dụng thực tế.

Ảnh concept iPhone Flip.

Từ góc nhìn người tiêu dùng, việc trì hoãn một dòng smartphone mới không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm công nghệ mà còn có thể làm giảm khả năng tiếp cận của nhóm khách hàng muốn thử smartphone màn hình gập với chi phí thấp hơn.

Chiến lược ra mắt sản phẩm: Lợi nhuận hay trải nghiệm người dùng?

Thông tin rò rỉ cho thấy, Apple có thể ưu tiên các mẫu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max trong năm 2026, phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ bị dời sang năm sau. Một số ý kiến cho rằng cách triển khai này giúp hãng tối đa hóa doanh thu, người dùng muốn nâng cấp sớm sẽ buộc phải chọn các dòng iPhone Pro cao cấp có giá cao hơn.

Ảnh concept iPhone Fold.

Về mặt kinh doanh, đây là chiến lược dễ hiểu. Tuy nhiên, với người mua phổ thông, việc thiếu các lựa chọn đa dạng trong cùng một thời điểm có thể khiến quá trình nâng cấp trở nên khó khăn. Nhiều người dùng vốn không cần smartphone đắt tiền nhưng vẫn muốn trải nghiệm công nghệ mới có thể phải chờ đợi lâu hơn hoặc chuyển sang thương hiệu khác.

Ngoài ra, nếu iPhone Fold thực sự ra mắt cùng dòng iPhone truyền thống, sản phẩm này có nguy cơ bị “chia sẻ ánh đèn sân khấu” thay vì trở thành tâm điểm riêng biệt như cách các hãng khác.

Smartphone màn hình gập đầu tiên cần sân khấu riêng

Apple cập nhật khá muộn xu hướng smartphone màn hình gập trong khi các đối thủ đã giới thiệu nhiều thế hệ. Chính vì vậy, một số chuyên gia cho rằng mẫu iPhone Fold nên có sự kiện riêng để nhấn mạnh bước chuyển mình về thiết kế.

Ảnh minh họa.

Việc tổ chức một buổi ra mắt độc lập không chỉ mang ý nghĩa marketing mà còn giúp người dùng hiểu rõ hơn về các thay đổi công nghệ, chẳng hạn như nỗ lực giảm nếp gấp màn hình hay áp dụng tấm nền OLED mới. Công nghệ CoE OLED được nhắc đến trong các tin đồn sẽ giúp màn hình mỏng hơn, sáng hơn và tiết kiệm năng lượng hơn nhờ loại bỏ lớp phân cực truyền thống.

Đối với người dùng, những cải tiến này có thể mang lại trải nghiệm thực tế như hiển thị rõ hơn ngoài trời, thiết bị nhẹ hơn và thời lượng pin tốt hơn. Tuy nhiên, các lợi ích chỉ thực sự thuyết phục khi được trình diễn rõ ràng thay vì xuất hiện như một phần phụ trong sự kiện ra mắt iPhone thường niên.

Thiếu iPhone Flip, người dùng mất đi lựa chọn dễ tiếp cận

Điểm gây tiếc nuối lớn nhất nằm ở việc iPhone Flip với màn hình gập vỏ sò – có thể chưa xuất hiện trong năm 2026. Khác với các smartphone màn hình gập dạng sách thường có giá cao và hướng tới người dùng chuyên nghiệp, điện thoại màn hình gập kiểu vỏ sò thường nhỏ gọn hơn, dễ sử dụng hàng ngày và có mức giá “dễ chịu” hơn.

Ảnh concept iPhone Fold.

Với nhiều người dùng, iPhone Flip mới là cánh cửa bước vào thế giới smartphone màn hình gập. Thiết kế màn hình gập dọc mang tính hoài cổ, dễ bỏ túi và phù hợp với nhu cầu chụp ảnh nhanh, nhắn tin hoặc giải trí nhẹ. Việc thiếu lựa chọn này có thể khiến phân khúc smartphone màn hình gập của Apple trở nên thiên về nhóm cao cấp trong khi thị trường thực tế đang chứng kiến sự quan tâm lớn đối với các mẫu smartphone màn hình gập nhỏ gọn.

Ngoài ra, việc ra mắt đồng thời cả iPhone Fold và iPhone Flip sẽ giúp người dùng so sánh và lựa chọn dựa trên nhu cầu cá nhân thay vì chỉ có một phương án duy nhất. Khi chỉ có iPhone Fold, người mua có thể phải cân nhắc kỹ hơn vì thiết bị này thường lớn, nặng và đắt tiền hơn đáng kể.

Nhìn chung, nếu các tin đồn chính xác, việc trì hoãn iPhone Flip có thể là bước đi thận trọng về mặt chiến lược nhưng lại khiến người dùng phổ thông mất đi một lựa chọn đáng giá. Khi smartphone màn hình gập đang dần phổ biến, yếu tố quan trọng không chỉ là công nghệ mới mà còn là sự đa dạng sản phẩm, giúp mỗi người tìm được thiết bị phù hợp với thói quen và ngân sách của mình.