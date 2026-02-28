Vivo X300 Ultra gây chấn động với camera Sony 200MP đầu tiên thế giới

Trong những năm gần đây, Vivo thường ra mắt mẫu flagship mang thương hiệu Ultra muộn hơn khoảng một tháng so với phiên bản Ultra của OPPO. Tuy nhiên, năm nay có thể chứng kiến sự thay đổi khi leaker nổi tiếng Digital Chat Station thông báo rằng Vivo X300 Ultra sẽ ra mắt trước OPPO Find X9 Ultra. Cụ thể, Vivo X300 Ultra dự kiến sẽ được giới thiệu vào nửa cuối tháng 3/2026.

Ảnh minh hoạ

Điện thoại này sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ và nổi bật với camera chính Sony LYT-901 có độ phân giải 200MP, được quảng bá là điện thoại đầu tiên trên thế giới sử dụng cảm biến này.

Ngoài ra, flagship mới của Vivo còn sở hữu ống kính tiềm vọng 3.5x với cảm biến 200MP Samsung ISOCELL HPB, cùng camera siêu rộng được cho là “mạnh nhất ngành smartphone”. Theo các báo cáo trước đó, camera góc siêu rộng này có thể sử dụng cảm biến Sony LYT-828 50MP, đi kèm với ống kính đa phổ 5MP.

Nếu những thông số này trở thành hiện thực, X300 Ultra sẽ là flagship đầu tiên sở hữu cụm camera kép 200MP, cho thấy Vivo đang đặt cược lớn vào nhiếp ảnh di động. Đây không chỉ là cuộc đua về thông số kỹ thuật mà còn là nỗ lực xây dựng hình ảnh “ông vua camera” mới trong thế hệ flagship 2026.

Tháng 3 cũng được cho là thời điểm OPPO ra mắt mẫu điện thoại gập Find N6, với ngày 17/3 được nhắc đến trong một báo cáo gần đây. Trong khi đó, OPPO Find X9 Ultra dự kiến sẽ xuất hiện vào tháng 4. Mặc dù thông tin rò rỉ không đề cập, khả năng cao Vivo X300 Ultra sẽ ra mắt cùng với X300 Max, trong khi Find X9 Ultra và Find X9s Pro có thể được giới thiệu trong cùng một sự kiện.

Đáng chú ý, cả hai phiên bản Ultra đều được cho là sẽ hướng ra thị trường toàn cầu trong những tháng tới. Trong khi Find X9 Ultra chưa xuất hiện trên bất kỳ nền tảng chứng nhận quốc tế nào, Vivo X300 Ultra đã được phê duyệt tại Indonesia và châu Âu, cho thấy khả năng cao máy sẽ ra mắt toàn cầu ngay trong quý 2 năm nay.

Nếu Vivo thực sự tung X300 Ultra ra quốc tế sớm hơn OPPO, hãng có thể tận dụng lợi thế thời điểm để tạo tiếng vang, đặc biệt khi người dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng camera hơn là chỉ sức mạnh phần cứng thuần túy.