5 ứng dụng miễn phí tốt hơn phần mềm đắt tiền

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng trở nên đắt đỏ, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đẩy giá phần cứng lên cao, trong khi nhiều ứng dụng trước đây miễn phí nay lại yêu cầu người dùng phải trả phí để truy cập vào các tính năng hữu ích nhất.

Một số ứng dụng nổi tiếng và tốn kém lại không thực sự mang lại giá trị tương xứng, chủ yếu nhờ vào ngân sách tiếp thị khổng lồ của các công ty lớn.

Trên thực tế, có rất nhiều lựa chọn thay thế miễn phí tuyệt vời, thậm chí còn tốt hơn cả những ứng dụng đắt tiền mà chúng được thiết kế để thay thế.

Dưới đây là một số ứng dụng miễn phí xuất sắc, giúp bạn dễ dàng quên đi những đối thủ cạnh tranh đắt tiền.

LibreOffice

Nếu bạn thường xuyên viết lách, làm việc với bảng tính hoặc tạo bản trình chiếu, có lẽ bạn đã quen thuộc với các ứng dụng Microsoft Office như Word, Excel và PowerPoint. Đây là bộ công cụ tiêu chuẩn trong ngành, đã được phát triển trong nhiều thập kỷ với hàng loạt tính năng đáp ứng nhu cầu của cả những người dùng khó tính nhất. Tuy nhiên, theo thời gian, các ứng dụng này ngày càng trở nên phức tạp và khó sử dụng.

Nếu bạn cảm thấy không hài lòng với ứng dụng của Microsoft nhưng vẫn cần các tính năng chuyên nghiệp, LibreOffice có thể là lựa chọn lý tưởng. Đây là phần mềm mã nguồn mở miễn phí, cho phép bạn hoàn thành công việc trên cả máy Mac và PC, và là một sự thay thế tuyệt vời cho bộ ứng dụng của Microsoft.

LibreOffice có sẵn cho Windows, Mac và Linux, và vượt trội hơn Office ở nhiều khía cạnh quan trọng. Với tính chất mã nguồn mở, bất kỳ ai có khả năng lập trình đều có thể đóng góp vào dự án, tạo ra một thư viện phong phú các tiện ích mở rộng do người dùng phát triển, chẳng hạn như công cụ định dạng MLA cho các bài báo học thuật.

Jellyfin

Máy chủ đa phương tiện riêng là giải pháp lý tưởng cho những ai muốn phát trực tuyến nội dung đa phương tiện mà họ sở hữu trên nhiều thiết bị. Plex, một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất trong lĩnh vực này, cho phép người dùng phát trực tuyến nội dung một cách hợp pháp.

Với thiết kế đẹp mắt và giao diện dễ sử dụng, Plex giúp người dùng nhanh chóng thiết lập và vận hành máy chủ ngay cả trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, một số tính năng hấp dẫn nhất của Plex lại bị khóa sau bức tường phí. Đặc biệt, công ty đã tăng giá đáng kể vào năm ngoái.

Một lựa chọn thay thế phổ biến cho Plex là Jellyfin, hoạt động trên nhiều nền tảng như Windows, Mac, Linux, iOS, Android, Roku, Amazon Fire TV, Xbox và LG webOS. Jellyfin hoàn toàn miễn phí và là mã nguồn mở, với nhiều ứng dụng do người dùng đóng góp có sẵn để tải xuống, mang lại tính linh hoạt cao hơn so với Plex. Jellyfin cung cấp các phiên bản riêng cho âm nhạc, sách, truyện tranh, cũng như phim và chương trình truyền hình.

Open Broadcaster Software (OBS)

Open Broadcaster Software (OBS) là một trong những ứng dụng mã nguồn mở miễn phí phổ biến nhất, cho phép người dùng ghi video và phát trực tiếp. OBS không chỉ cung cấp nhiều tính năng vượt trội so với các phần mềm trả phí như StreamYards, mà còn được sử dụng rộng rãi hơn cả những sản phẩm này.

Thực tế, phần mềm phát trực tuyến trả phí nổi tiếng Logitech Streamlabs được xây dựng dựa trên nền tảng của OBS, với gói trả phí chỉ tính phí cho các tính năng bổ sung.

OBS đang ở vị thế thuận lợi khi nhận được sự tài trợ từ các ông lớn trong ngành công nghiệp game và giải trí như Logitech, Nvidia, AMD, Intel và YouTube. Điều này cho phép OBS tiếp tục phát triển mà không phải chịu áp lực tài chính như nhiều nhà phát triển mã nguồn mở khác.

Cộng đồng người dùng của OBS rất nhiệt tình và phong phú, với một thư viện plugin đa dạng để đáp ứng nhu cầu của nhiều nhà sáng tạo nội dung.

HandBrake

Adobe Media Encoder là một phần mềm phổ biến, đặc biệt hữu ích cho những ai làm việc với Adobe Premiere nhờ vào tính năng tích hợp. Tuy nhiên, giao diện của nó có thể gây khó khăn cho người dùng mới và thường đi kèm với một gói phần mềm trả phí khá đắt.

Đối với những ai tìm kiếm một giải pháp miễn phí và mã nguồn mở, HandBrake là một lựa chọn đáng cân nhắc. Phần mềm này tương thích với Windows, macOS và Linux, nổi bật với khả năng kiểm soát chi tiết quá trình chuyển mã và tỷ lệ nén ấn tượng.

Mặc dù không sử dụng GPU hiệu quả như một số phần mềm trả phí, chất lượng đầu ra của HandBrake vẫn rất tốt. Điểm mạnh lớn nhất của HandBrake là tính dễ sử dụng.

Người dùng không cần phải am hiểu sâu về video kỹ thuật số; chỉ cần kéo và thả tệp, sau đó nhấn nút để bắt đầu quá trình mã hóa. Phần mềm sẽ tự động chọn các cài đặt phù hợp, hoặc người dùng có thể tùy chỉnh theo ý muốn từ danh sách các thiết lập có sẵn.

Trình phát đa phương tiện VLC

Nếu bạn sở hữu một bộ sưu tập phong phú các phương tiện truyền thông kỹ thuật số như phim, chương trình truyền hình hay âm nhạc, bạn có thể đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm phần mềm tương thích với nhiều định dạng tệp khác nhau. Các ứng dụng trình phát đa phương tiện mặc định trên máy tính Windows hoặc Mac thường không thể phát các tệp mà chúng không nhận diện được.

VLC Media Player của Tổ chức VideoLAN phi lợi nhuận nổi bật như một giải pháp lý tưởng. Đây là một trình phát hoàn toàn miễn phí và mã nguồn mở, nổi bật với khả năng hỗ trợ codec mạnh mẽ nhất trên thị trường.

Điều này có nghĩa là, trừ khi tệp bị hỏng không thể phục hồi, VLC hầu như có thể phát được mọi định dạng. Dù bạn nhận được video mã hóa ở định dạng AV1, HEVC hay MKV, VLC đều có thể xử lý một cách dễ dàng.

Ngoài việc phát video cục bộ, VLC còn hỗ trợ phát lại DVD, Blu-ray và CD, nhận và phát các luồng mạng - một tính năng hữu ích cho những người sở hữu máy chủ gia đình - cũng như phát trực tuyến truyền hình Internet và hiển thị nguồn cấp dữ liệu webcam trực tiếp.

VLC Media Player hiện có sẵn trên nhiều nền tảng, bao gồm Windows, Mac, Linux, Android (bao gồm cả Google TV) và iOS, mang đến cho người dùng sự linh hoạt và tiện lợi trong việc thưởng thức các phương tiện truyền thông yêu thích.