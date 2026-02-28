Một vật thể lạ từng lao xuống Brazil, bắn thủy tinh khắp nơi

Theo SciTech Daily, tektite - tức thủy tinh thiên thạch - được tạo ra khi một vật thể ngoài hành tinh va chạm với Trái Đất với lực cực mạnh, làm tan chảy đá trên bề mặt và đẩy chúng lên bầu khí quyển.

Nhóm nghiên cứu đa quốc gia dẫn đầu bởi nhà địa chất học Álvaro Penteado Crósta từ Viện Khoa học địa chất thuộc Đại học Bang Campinas (IG-UNICAMP - Brazil) đã khám phá ra cụm mẫu vật tektite mới được đặt tên là Geraisite theo tên bang Minas Gerais của đất nước, nơi chúng được phát hiện đầu tiên.

Một vật thể lạ từng đâm sầm xuống Brazil thời cổ đại - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Theo nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Geology, phát hiện về các mẫu vật Geraisite đã khiến Brazil trở thành một mỏ tektite mới thú vị.

Cho đến nay, chỉ mới có 5 mỏ tektite được xác định trên toàn thế giới, tọa lạc ở châu Úc, Trung Âu, Bờ Biển Ngà, Bắc Mỹ và Belize.

Khác với các mỏ khoáng sản thông thường, mỏ tektite sở hữu các mẫu vật rải rác trên một diện tích lớn dù xuất phát từ cùng một sự kiện va chạm.

Các nhà nghiên cứu lần đầu tiên xác định được Geraisite ở 3 đô thị phía Bắc Minas Gerais, Taiobeiras, Curral de Dentro và São João do Paraíso, trải rộng trên một khu vực khoảng 90 km.

Sau khi nghiên cứu được gửi để xuất bản, các mẫu bổ sung đã được ghi nhận ở các bang lân cận Bahia và gần đây hơn là Piauí, mở rộng phạm vi của mỏ tektite lên tới hơn 900 km.

“Sự gia tăng về diện tích phân bố này hoàn toàn phù hợp với những gì được quan sát thấy ở các mỏ tektite khác trên thế giới. Quy mô của mỏ phụ thuộc trực tiếp vào năng lượng của va chạm, cùng với các yếu tố khác” - giáo sư Crósta giải thích.

Hiện có khoảng 600 mảnh thủy tinh liên quan đến mỏ này đã được thu thập ở Brazil. Các mảnh có kích thước và trọng lượng rất khác nhau.

Hình dạng của chúng rất đa dạng, phản ánh sự biến dạng khí động học xảy ra khi vật liệu nóng chảy di chuyển trong khí quyển: Hình cầu, hình elip, hình giọt nước, hình đĩa, hình quả tạ và hình xoắn.

Các mảnh thủy tinh thiên thạch ở Brazil - Ảnh: IG-UNICAMP

Các phân tích hóa học càng củng cố thêm giả thuyết về nguồn gốc va chạm của chúng, thể hiện sự pha trộn giữa vật liệu Trái Đất và ngoài Trái Đất.

Phương pháp xác định niên đại dựa trên tỉ lệ đồng vị argon cho thấy vật thể lạ tạo nên các mảnh thủy tinh thiên thạch này đã lao mình vào Brazil khoảng 6,3 triệu năm trước.

Cho đến nay, chưa có miệng hố va chạm nào liên quan được xác định. Mặc dù vậy, phân tích địa hóa đồng vị cho thấy vật liệu nóng chảy từ phía Trái Đất có nguồn gốc từ lớp vỏ lục địa liên đại Thái Cổ (Archean), tức từ 3-3,3 tỉ năm trước.

Điều này hướng cuộc tìm kiếm hố va chạm đến nền lục địa São Francisco, một phần cổ xưa và ổn định về mặt địa chất của lớp vỏ lục địa, nằm chủ yếu ở phía Đông Bắc và miền Trung Brazil.