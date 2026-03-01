Nhật Bản trình làng "sư thầy Robot", giải đáp mọi khổ đau theo kinh Phật

Tại Đại học Kyoto (Nhật Bản), các nhà khoa học vừa tạo nên một bước ngoặt trong lĩnh vực tôn giáo khi ra mắt Buddharoid – một robot nhân hình được đào tạo chuyên sâu về kinh điển Phật giáo. Trong một sự kiện tại đền thờ mới đây, chú robot này đã khiến nhiều người kinh ngạc khi không chỉ thực hiện các cử chỉ tay điêu luyện mà còn trả lời những câu hỏi hóc búa như một vị sư thực thụ.

Robot nhà sư Buddharoid.

"Bộ não" ChatGPT ẩn sau lớp áo cà sa

Buddharoid không đơn thuần là một cỗ máy cử động. Nó được trang bị hệ thống “BuddhaBot-Plus”, một chatbot AI được xây dựng trên nền tảng ChatGPT của OpenAI.

Dự án này do giáo sư Seiji Kumagai tại Viện Tương lai Xã hội Loài người thuộc Đại học Kyoto dẫn đầu. Bằng cách kết hợp mô hình ngôn ngữ tiên tiến với nền tảng robot nhân hình thương mại (Unitree G1), Buddharoid có thể nói chuyện, di chuyển, cúi chào và thực hiện các tư thế cầu nguyện truyền thống trong không gian chùa chiền.

Trong buổi trình diễn, robot trong bộ áo cà sa màu xám đã tiếp đón người tham gia bằng những cử chỉ rất "người". Khi được hỏi về cách giải quyết các xung đột trong mối quan hệ cá nhân, robot trả lời bằng một giọng nam trầm ấm: "Mọi thứ sẽ cải thiện nếu bạn tự suy ngẫm về sự gần gũi với họ và duy trì sự cân bằng trong tâm hồn".

Nó còn gửi gắm thông điệp tới phóng viên đài NHK: "Phật giáo dạy rằng điều quan trọng là không nên mù quáng chạy theo suy nghĩ của mình hay vội vàng lao đầu vào mọi việc".

Giải pháp cho thực trạng tôn giáo tại Nhật Bản

Sự xuất hiện của Buddharoid không chỉ là một màn trình diễn công nghệ mà còn nhằm giải quyết một vấn đề nhức nhối tại xứ sở hoa anh đào là tình trạng già hóa dân số. Nhiều ngôi đền tại Nhật đang rơi vào cảnh không có người thừa kế hoặc thiếu kinh phí.

Các vị sư hiện nay thường phải làm thêm nhiều công việc khác, khiến việc duy trì các nghi lễ truyền thống trở nên khó khăn. Robot đóng vai trò như một giải pháp tạm thời, giúp duy trì các bài giảng đạo, hướng dẫn nghi lễ và kết nối cộng đồng trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự trầm trọng.

Hình ảnh Buddharoid ngồi chắp tay trong chùa.

Dù Buddharoid không phải robot tu sĩ đầu tiên (trước đó đã có robot Mindar vào năm 2019), nhưng việc tích hợp các mô hình AI thế hệ mới đã mở ra một cuộc tranh luận lớn về giới hạn của robot trong lĩnh vực tâm linh.

Đại học Kyoto nhận định: "Trong tương lai, robot nhân hình AI được kỳ vọng sẽ hỗ trợ hoặc thực hiện các nghi lễ tôn giáo truyền thống. Điều này được dự báo sẽ mang lại một sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong văn hóa tôn giáo".