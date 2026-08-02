10 điểm nhấn sẽ có trên iPhone 20 đặc biệt

Chiếc iPhone đầu tiên được Apple công bố vào tháng 1/2007 và bắt đầu bán ra vào tháng 6 cùng năm. Vào năm 2017, hãng đã trình làng iPhone X - đánh dấu kỷ niệm 10 năm của một thiết bị huyền thoại.

Ảnh concept iPhone 20.

Do đó, năm 2027 sẽ là thời điểm Apple tung ra iPhone kỷ niệm 20 năm. Giống như iPhone X đã đặt nền móng cho các năm ra mắt iPhone sau này, iPhone kỷ niệm 20 năm sẽ định hình hướng thiết kế của iPhone trong một thời gian dài.

Apple có thể bỏ qua tên gọi "iPhone 19" giống như cách hãng đã bỏ qua "iPhone 9" trước khi ra mắt iPhone X năm 2017. Theo đó, chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm được dự đoán có tên là "iPhone 20" hoặc "iPhone XX".

Dưới đây là tất cả những tin đồn về iPhone 20 cho đến nay:

- Thiết kế hoàn toàn kính cong: Apple đang hướng đến một thiết kế mới cho iPhone 20 với kính cong bao phủ toàn bộ mặt trước và mặt sau. Nhà phân tích nổi tiếng Mark Gurman của Bloomberg mô tả đây sẽ là một chiếc iPhone cong cạnh, không có phần cắt trên màn hình. Các cơ sở trong chuỗi cung ứng của Apple đã hoàn thành việc cải tạo trước khi sản xuất với chất lượng sản xuất tương đương với iPhone Air thế hệ đầu tiên.

Theo đó, màn hình của iPhone 20 sẽ cong xuống xung quanh cả bốn cạnh để tạo hiệu ứng không viền, vượt xa các màn hình cong cạnh được sử dụng bởi các nhà sản xuất khác. Thay vì các cạnh cong "thác nước" mạnh mẽ thường thấy trên một số tấm nền Samsung, Apple đang hướng tới thiết kế cong bốn chiều có độ sâu bằng nhau với các "đường cong siêu nhỏ" rất nông, giúp thao tác vuốt từ cạnh màn hình trở nên tự nhiên hơn và giảm hiện tượng méo hình ảnh. Việc uốn cong mạch điện tử xung quanh mỗi cạnh đòi hỏi một lớp màng siêu mỏng để bảo vệ màn hình OLED khỏi hơi ẩm và không khí. Theo các tin đồn, viền màn hình chỉ dày 1,1mm - mỏng hơn nhiều so với độ dày 1,44mm trên iPhone 17 Pro.

- Màn hình tiên tiến hơn: Theo các tin đồn, Apple sẽ sử dụng màn hình do Samsung sản xuất cho iPhone 20 với công nghệ Lọc màu trên lớp màng bao bọc (Color Filter on Encapsulation), loại bỏ lớp màng phân cực và áp dụng bộ lọc màu trực tiếp lên lớp màng bao bọc. Kỹ thuật này làm giảm độ dày của lớp màn hình và cho phép nhiều ánh sáng xuyên qua hơn, cải thiện độ sáng đồng thời giảm mức tiêu thụ điện năng. Ngoài ra, màn hình này sẽ được kết hợp với chip điều khiển màn hình 16nm thế hệ tiếp theo. Apple cũng đang sử dụng một lớp khuếch tán ánh sáng hình miệng núi lửa được thiết kế để làm đều độ sáng, giúp màn hình hiển thị sáng đồng đều trên tất cả các khu vực, bao gồm cả các cạnh cong.

iPhone 20 sẽ được ra mắt vào năm 2027.

- Face ID dưới màn hình: Theo các nguồn tin, Apple muốn di chuyển hệ thống Face ID xuống dưới màn hình, sử dụng một cửa sổ "kính siêu trong suốt ghép nối" cho phép các cảm biến hồng ngoại xuyên qua màn hình. Công nghệ này dự kiến ​​ra mắt trên các mẫu iPhone 18 Pro trước tiên.

- Hai tùy chọn kích thước: Không giống như iPhone X với một kích thước màn hình - 5,8 inch, Apple đang lên kế hoạch cho hai mẫu iPhone kỷ niệm có kích thước gần bằng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max là 6,3 và 6,9 inch. iPhone 20 Pro có thể được bán ra thị trường với kích thước 7 inch do viền mỏng hơn và thiết kế toàn màn hình.

- Cảm biến hình ảnh tùy chỉnh của Apple: Apple đang phát triển cảm biến hình ảnh xếp chồng của riêng mình để thay thế các cảm biến Sony được sử dụng trên toàn bộ dòng iPhone và đã chế tạo được một nguyên mẫu hoạt động. Cảm biến sử dụng công nghệ LOFIC, cho phép mỗi pixel lưu trữ lượng ánh sáng khác nhau và có khả năng đạt tới 20 stop dải động.

- Các nút cảm ứng bán dẫn: Apple đang hồi sinh "Dự án Bongo" để thay thế các nút cơ học như nút nguồn, nút âm lượng, nút Hành động và nút Điều khiển Camera bằng các nút cảm ứng tích hợp vào khung máy. Các nút này đã vượt qua các bài kiểm tra khi sử dụng với găng tay, tay ướt, nhiệt độ khắc nghiệt và khi có ốp lưng. Một bộ vi xử lý siêu tiết kiệm năng lượng sẽ giữ cho các nút bán dẫn hoạt động ngay cả khi điện thoại tắt nguồn hoặc hết pin.

- Chip A21: Cả hai mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm dự kiến ​​sử dụng chip "A21" 2 nanomet thế hệ thứ hai cùng với iPhone màn hình gập thế hệ thứ hai.

- Bộ nhớ băng thông cao: Apple đang xem xét HBM di động, một dạng DRAM xếp chồng các chip nhớ theo chiều dọc và kết nối chúng bằng các đường dẫn xuyên silicon để tăng tốc độ truyền tín hiệu. Việc kết nối bộ nhớ với GPU của iPhone sẽ giúp cải thiện hiệu suất AI trên thiết bị.

Theo các nguồn tin, Apple đã thảo luận kế hoạch này với các nhà cung cấp bộ nhớ Samsung và SK Hynix, cả hai đều dự kiến ​​bắt đầu sản xuất hàng loạt sau năm 2026.

- Modem của Apple tại Mỹ: Apple đặt mục tiêu sở hữu các modem vượt trội hơn modem của Qualcomm về tốc độ và chức năng AI vào năm 2027, tiếp nối C1 và C1X được sử dụng trong iPhone 16e và iPhone Air, và C2 trên iPhone 18 Pro. Với iPhone kỷ niệm 20 năm, modem do Apple thiết kế sẽ lần đầu tiên xuất hiện trên các thiết bị cao cấp tại Mỹ, mang lại hiệu quả cao hơn giúp kéo dài thời lượng pin.

- Pin silicon nguyên chất: Apple đang kết hợp màn hình mới với công nghệ pin silicon nguyên chất để cải thiện hiệu suất năng lượng, cung cấp mật độ năng lượng cao hơn so với pin lithium-ion thông thường và có thể cho phép dung lượng lớn hơn trong cùng một không gian vật lý. Một nguồn tin cho hay, iPhone 20 có thể được trang bị pin 6.000mAh.

Apple dự kiến ​​ra mắt iPhone kỷ niệm 20 năm vào mùa thu năm 2027 cùng với một chiếc iPhone màn hình gập thế hệ thứ hai. Trong khi đó, chiếc iPhone 18, iPhone 18e và iPhone Air 2 sẽ được trình làng vào đầu năm sau.