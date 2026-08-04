Chỉ từ một bức ảnh của nữ YouTuber Nhật Bản, dân mạng đua nhau "học Toán"

Từng là một giáo viên Toán, nữ YouTuber Mambo bất ngờ trở thành hiện tượng trên MXH sau khi kênh YouTube của cô tăng trưởng mạnh nhờ những hình thu nhỏ (thumbnail). Dân mạng thừa nhận rằng, ban đầu họ bị thu hút bởi hình ảnh thumbnail, nhưng sau đó vẫn xem vì nội dung giảng dạy chất lượng.

Được biết, trước khi trở thành nhà sáng tạo nội dung, Mambo vốn là giáo viên Toán ở Nhật Bản. Sau khi kết hôn, cô từng tạm gác công việc để tập trung chăm sóc gia đình và nuôi con.

Trong thời gian này, Mambo quay trở lại việc dạy học, trước khi quyết định xây kênh YouTube cách đây khoảng 6 năm.

Những bài giảng của cô rất chất lượng.

Tuy nhiên, hành trình làm YouTube của cô không hề dễ dàng. Suốt nhiều năm, các video chỉ thu hút vài trăm đến vài nghìn lượt xem và gần như không tạo được tiếng vang.

Nhận thấy lượng người xem tăng trưởng chậm, Mambo bắt đầu thay đổi phong cách thiết kế ảnh thumbnail. Cô sử dụng những khung hình nổi bật hơn, qua đó làm nổi bật hình ảnh của bản thân và thu hút sự chú ý từ người xem.

Chiến lược này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Từ mùa xuân năm nay, Mambo liên tục trở thành chủ đề được bàn tán trên các nền tảng MXH. Những video trước đây chỉ đạt vài nghìn lượt xem nay dễ dàng vượt mốc hàng chục nghìn, thậm chí có video đạt 110.000 lượt xem chỉ sau 12 ngày.

Video dạy Toán của cô thu hút nhờ các thumbnail ấn tượng.

Dù được biết đến nhờ thumbnail gây chú ý, nội dung của Mambo vẫn tập trung vào việc giảng dạy Toán cho nhiều cấp học, từ kiến thức cơ bản đến các dạng bài phục vụ thi cử.

Bên dưới các video, dân mạng để lại những bình luận hài hước như: "Nếu giáo viên Toán của tôi cũng như thế này thì chắc chắn ngày xưa tôi đã học chăm hơn", "Xem xong tự nhiên lại có động lực học Toán".

Một số bình luận khác còn dí dỏm nhắc đến phần thumbnail của nữ YouTuber: "Khó nhất không phải giải bài tập, mà là giữ mắt nhìn vào bảng", "Hằng số π trước ngực cô giáo đúng là quá ấn tượng, muốn tập trung vào bài giảng cũng không hề dễ".

Bên cạnh những lời đùa vui, dân mạng còn cho rằng việc sử dụng thumbnail bắt mắt là một chiến lược phổ biến trên YouTube. Điều quan trọng là sau khi thu hút người xem, Mambo vẫn giữ chân khán giả bằng nội dung giảng dạy được đầu tư và có giá trị thực tế.