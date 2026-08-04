ĐT Việt Nam thắng đậm Indonesia, dân mạng phấn khích: "Đẳng cấp nhà vô địch ĐNÁ"

Chiến thắng 3 - 0 ngay trên sân Pakansari của Indonesia tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 giúp đội tuyển Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng với 7 điểm và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vào bán kết. Văn Vĩ mở tỷ số từ phút thứ 6, Hai Long nhân đôi cách biệt ở phút 15 trước khi Xuân Son ấn định chiến thắng ở phút 71.

ĐT Việt Nam thắng Indonesia ngay trên sân khách.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, mạng xã hội Facebook tràn ngập những bài đăng ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam. Hàng loạt hội nhóm bóng đá cùng các trang cộng đồng đồng loạt chia sẻ tỷ số 3 - 0 kèm những lời chúc mừng dành cho các cầu thủ và ban huấn luyện. Nhiều bài viết nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ chỉ sau ít giờ.

Tài khoản Facebook Nguyễn Minh Tuấn viết: "Đúng đẳng cấp nhà vô địch Đông Nam Á. Thắng ngay trên sân Indonesia mới thấy bản lĩnh của tuyển Việt Nam".

Tài khoản Facebook Lê Hoàng Nam bình luận: "Trước trận ai cũng lo Indonesia rất mạnh trên sân nhà, cuối cùng Việt Nam thắng 3 bàn không gỡ. Quá thuyết phục".

Nhiều người hâm mộ cũng dành lời khen cho HLV Kim Sang-sik sau những hoài nghi trước giải. Tài khoản Facebook Phạm Thị Hồng Nhung chia sẻ: "Xin chúc mừng HLV Kim Sang-sik và các chiến binh sao vàng. Đá như thế này thì người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin vào việc bảo vệ chức vô địch".

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, không ít ý kiến cho rằng tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn toàn diện cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Tài khoản Facebook Trần Quốc Việt viết: "Đúng lúc bị nghi ngờ nhất thì đội tuyển lại chơi một trận quá hay. Phòng ngự chắc, phản công sắc và tận dụng cơ hội rất tốt".

Các cầu thủ ghi bàn cũng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Tài khoản Facebook Đỗ Văn Hưng bình luận: "Văn Vĩ mở điểm quá sớm giúp đội đá cực kỳ tự tin, Hai Long hoạt động không biết mệt còn Xuân Son kết liễu trận đấu đúng lúc".

Nhiều người hâm mộ cho rằng đây là chiến thắng mang ý nghĩa đặc biệt bởi Indonesia được đánh giá là đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng. Tài khoản Facebook Nguyễn Thảo Linh viết: "Đọc mạng xã hội trước trận thấy ai cũng lo, giờ thì chỉ còn niềm vui. Chiến thắng này thực sự quá xứng đáng".

Trong khi đó, tài khoản Facebook Mai Quốc Bảo bày tỏ: "Không chỉ thắng, tuyển Việt Nam còn thắng rất thuyết phục. Tinh thần thi đấu và cách nhập cuộc xứng đáng nhận tràng pháo tay".

Việt Nam gần như cầm chắc vé vào bán kết ASEAN Cup 2026.

"Vị thế nhà vua Đông Nam Á.

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"Vỡ òa cảm xúc".

Chiến thắng thuyết phục của các chiến binh sao vàng.