Microsoft hứa giúp Windows 11 chạy mượt hơn trên máy chỉ có 8GB RAM

Giám đốc Windows Pavan Davuluri đã công bố trên X về những nỗ lực của Microsoft trong việc khắc phục và nâng cấp Windows 11. Theo ông, kể từ tháng 3, công ty đã tập trung vào việc giải quyết các vấn đề lớn nhất của hệ điều hành này, với nhiều tính năng và thay đổi nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng.

Microsoft muốn Windows 11 hoạt động mượt mà trên máy tính chỉ có 8GB RAM

Hiện tại, Microsoft đã xác định 4 lĩnh vực trọng tâm mà họ sẽ tập trung vào cho Windows 11 trong thời gian tới. Đáng chú ý, công ty đang lên kế hoạch cải thiện hiệu suất của Windows 11 trên các máy tính chỉ có 8GB RAM. Mặc dù các nhà sản xuất Windows đã cố gắng cung cấp sản phẩm tốt hơn, nhưng Windows vẫn gặp khó khăn trong việc hoạt động mượt mà trên các thiết bị có bộ nhớ hạn chế.

Để thực hiện điều này, Microsoft đang nỗ lực giảm thiểu dung lượng bộ nhớ mà hệ điều hành này sử dụng, với khả năng chuyển nhiều khu vực giao diện người dùng sang WinUI, một nền tảng nhẹ hơn.

Davuluri cho biết: “Chúng tôi sẽ tận dụng mọi điều đã học được kể từ tháng Ba, tiếp tục lắng nghe và hoàn thiện quy trình phản hồi của các bạn. Tín hiệu từ các bạn rất rõ ràng: hãy tiếp tục. Chúng tôi cũng có ý định như vậy”.

Microsoft đang lắng nghe người dùng Windows 11

Ngoài ra, Microsoft cũng đang xem xét lại trải nghiệm cài đặt Windows ban đầu, với quy trình thiết lập mới nhanh hơn và hiệu quả hơn, giúp việc khởi động máy tính mới trở nên dễ dàng hơn. Hai lĩnh vực trọng tâm khác bao gồm Family Safety và Voice. Công ty đang nỗ lực cung cấp các tính năng Family Safety mới, bao gồm cải tiến trong thiết lập kiểm soát của phụ huynh.

Cuối cùng, Microsoft khẳng định rằng giọng nói sẽ trở thành phương thức nhập liệu chính bên cạnh bàn phím và chuột. Họ dự định làm cho việc nhập liệu bằng giọng nói trở nên tự nhiên và mượt mà hơn trên toàn bộ hệ điều hành và các ứng dụng.

Rõ ràng, Microsoft rất tự hào về những cải tiến mà họ đã thực hiện trong năm nay để sửa lỗi Windows 11. So với cuối năm ngoái, hệ điều hành này hiện đang ở một vị thế khác biệt, với những thay đổi tích cực và hứa hẹn sẽ còn nhiều điều tốt đẹp hơn trong tương lai.