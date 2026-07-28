Chiếc iPhone 20 đặc biệt sẽ có thiết kế như thế nào?

Về nhiều mặt, iPhone 20 được kỳ vọng sẽ lặp lại câu chuyện của iPhone X. iPhone X là chiếc điện thoại đã đánh dấu kỷ niệm 10 năm ra mắt vào năm 2017 bằng việc loại bỏ nút Home và giới thiệu màn hình tràn viền. Phiên bản năm 2027 được đồn đoán sẽ cải tiến ngôn ngữ thiết kế đã định hình nên iPhone kể từ đó và có khả năng sẽ tạo nên khuôn mẫu cho những năm tiếp theo. Thiết bị này rất có thể ra mắt vào mùa thu năm 2027 cùng với iPhone màn hình gập thế hệ thứ hai.

Thiết kế mặt kính hoàn toàn cong cạnh

Kính là trọng tâm của thiết kế mới trên iPhone 20. Nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg đã mô tả đây sẽ là một chiếc iPhone cong cạnh với kết cấu gần như hoàn toàn bằng kính, không có bất kỳ phần cắt nào trên màn hình với sự trở lại của mặt lưng bằng kính và kính cong bao quanh cả bốn cạnh của thiết bị.

Ảnh concept iPhone 20.

Đây sẽ là sự thể hiện rõ ràng nhất tham vọng của cựu giám đốc thiết kế Jony Ive về một chiếc iPhone giống như một tấm kính nguyên khối. Các cơ sở trong chuỗi cung ứng của Apple đã hoàn thành việc cải tạo trước khi sản xuất, chất lượng chế tạo tương đương với iPhone Air thế hệ đầu tiên.

Thay vì các cạnh "thác nước" mạnh mẽ trên điện thoại Samsung, Apple đang tìm kiếm một màn hình cong bốn cạnh có độ sâu bằng nhau, giữ cho độ cong rất nông, sử dụng "đường cong siêu nhỏ" thay vì đường cong sâu ở các cạnh. Độ cong nhẹ nhàng này sẽ làm cho các thao tác vuốt từ cạnh màn hình trở nên tự nhiên hơn, ngăn ngừa sự biến dạng nội dung trên màn hình và giúp thiết bị cầm nắm mềm mại hơn.

Theo nguồn tin "Ice Universe", màn hình của iPhone 20 sẽ không giống như màn hình cong bốn cạnh truyền thống hoặc màn hình cong cạnh trên điện thoại Android. Màn hình cong cạnh của Apple có thể phụ thuộc vào sự kết hợp của khúc xạ quang học, cấu trúc dẫn ánh sáng và ảo ảnh thị giác được thiết kế cẩn thận để làm cho khung viền lùi vào tầm nhìn.

Một báo cáo cho hay, hãng có thể quảng cáo màn hình cong cạnh này là "Màn hình kính lỏng" (Liquid Glass Display), phản ánh ngôn ngữ thiết kế phần mềm hiện tại của hãng. Hình ảnh rò rỉ còn cho thấy viền màn hình chỉ 1,1mm, mỏng hơn nhiều so với khoảng 1,44mm trên iPhone 17 Pro.

Không có khu vực Dynamic Island?

Theo các tin đồn, Apple đang muốn hướng đến thiết kế toàn màn hình cho iPhone 20, không có bất kỳ phần cắt nào, di chuyển cả hệ thống Face ID và camera selfie xuống dưới màn hình. Một báo cáo mô tả, màn hình sẽ có một cửa sổ "kính siêu trong suốt được ghép nối", cho phép các cảm biến hồng ngoại của Face ID đi qua màn hình.

Ảnh concept iPhone 20.

Tuy nhiên, nhà phân tích Ross Young của DSCC cho biết công nghệ này khó có thể hoàn thiện vào năm 2027. Dự kiến, iPhone 18 Pro có thể sở hữu một phiên bản thu nhỏ của Dynamic Island.

2 tùy chọn kích thước

Apple đang lên kế hoạch cho 2 mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm với kích thước khoảng 6,3 và 6,9 inch, tương đương với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Mẫu iPhone 18 Pro Max lớn hơn sẽ được bán ra thị trường với kích thước màn hình 7 inch nhờ viền mỏng hơn.

Khung mỏng được đánh bóng

Khung của iPhone 18 Pro được đồn đoán là một dải mỏng được đánh bóng (chưa rõ chất liệu). Một số tin đồn cho rằng Apple sẽ sử dụng chất liệu khác so với nhôm. Trong khi đó, nguồn tin Fixed Focus Digital đã bác bỏ những tuyên bố cho rằng Apple đang chuẩn bị quay trở lại với khung titan hoặc chuyển sang Liquid Metal. Nguồn tin này cũng mô tả nhôm là vật liệu dành riêng cho điện thoại "cạnh thẳng", một sự khác biệt trên mẫu iPhone kỷ niệm có cạnh cong.

Nút Phản hồi xúc giác

Theo các tin đồn, Apple cũng đang xem xét lại việc sử dụng các nút phản hồi xúc giác bán dẫn cho iPhone 20. Công ty đang hồi sinh dự án "Project Bongo" đã bị gác lại từ lâu, nhằm thay thế các nút cơ học như nút nguồn, nút âm lượng, nút hành động và nút điều khiển camera bằng các nút cảm ứng tích hợp vào khung máy, không cần chuyển động vật lý khi nhấn.

Việc loại bỏ các khe hở vật lý mà các nút cơ học yêu cầu sẽ phù hợp với một thiết bị được thiết kế trông giống như một khối kính liền mạch, các nút này được cho là đã vượt qua các bài kiểm tra khi sử dụng với găng tay, tay ướt, nhiệt độ khắc nghiệt và khi có ốp lưng. Một bộ vi xử lý siêu tiết kiệm năng lượng cũng sẽ giúp chúng hoạt động ngay cả khi điện thoại tắt nguồn hoặc hết pin.