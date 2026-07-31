iPhone sẽ "cháy hàng" vào quý 3 tới vì cung không đủ cầu

Giống như trước đây, mức tăng trưởng của Apple trong quý 3 dự kiến ​​bị chậm lại do thiếu nguồn cung, không thể đáp ứng được "nhu cầu cực kỳ mạnh mẽ" đối với các sản phẩm iPhone, iPad và Mac.

Trong quý 2 vừa qua, Apple đã đạt doanh thu kỷ lục 109 tỷ USD.

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Tuy nhiên, Apple không đưa ra dự đoán về sự sụt giảm nhu cầu iPhone hay thiếu RAM có thể ảnh hưởng đến doanh thu của hãng. Thay vào đó, CEO Tim Cook của Apple chia sẻ rằng nhu cầu cao đến mức chuỗi cung ứng không thể đáp ứng kịp.

Ông Cook đưa ra lời đảm bảo về việc chuỗi cung ứng hoàn toàn có khả năng cung cấp các đơn đặt hàng ở quy mô thông thường. Tuy nhiên, vấn đề là nhu cầu cao hơn nhiều và nguồn cung bị hạn chế nên Apple không thể đặt hàng thêm sản phẩm.

Trên thực tế, điều này có nghĩa là doanh thu tháng 9 của "Nhà Táo" sẽ thấp hơn so với tiềm năng có thể đạt được vì không có đủ hàng tồn kho.

Dự kiến, doanh thu của Apple ​​sẽ tăng trưởng ở mức hai chữ số trong quý 3. Đây là một nhận định đáng kinh ngạc vì đây thường là một quý khó khăn đối với Apple. Khách hàng am hiểu biết rằng iPhone sắp ra mắt, họ sẽ trì hoãn việc mua hàng.

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Tuy nhiên, dòng iPhone mới được bán ra trong vài tuần của tháng 9 có thể tạo ra một cú hích. Theo các chuyên gia nhận định, ông Tim Cook đang nói về nhu cầu đối với dòng iPhone 17.

Cùng với đó, dòng iPad và Mac mới cũng được kỳ vọng ra mắt vào cuối mùa thu này. Vì vậy, nhu cầu đối với các lựa chọn hiện tại sẽ tiếp tục ổn định trong quý này.

Lượng hàng tồn kho sẽ tiếp tục là một hạn chế trong thời gian tới nhưng việc tăng giá iPhone dự kiến ​​cũng có thể tạo ra vấn đề cho Apple. Điểm cân bằng ở đây là Apple Intelligence và Siri AI mới. Thử nghiệm beta cho thấy đây là những sản phẩm được thực hiện tốt và có thể tạo ra nhu cầu đáng kinh ngạc.