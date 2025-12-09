Chủ nhà 'dở khóc dở cười' vì chỗ gửi xe giảm giá 80%

Yang Hua, cư dân khu phức hợp Tianjue Huating (Hàng Châu) nhớ lại thời điểm dự án mở bán năm 2021. Khi đó, khu này "hot" đến mức người mua phải có hồ sơ bảo hiểm xã hội đẹp mới được tham gia bốc thăm. Giá niêm yết cho một vị trí đỗ ôtô lên tới 500.000 tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng).

Gia đình có hai xe, Yang từng định chi gần một triệu tệ để mua đứt hai chỗ. Tuy nhiên, nghe lời khuyên của bạn bè, cô quyết định chờ đợi. Hành động này giúp cô tránh được một khoản lỗ lớn khi giá hiện tại giảm về mức 170.000-250.000 tệ (khoảng 600-870 triệu đồng).

"May tôi không nghe lời chồng mua lúc đỉnh giá, nếu không giờ lỗ quá nửa", cô nói. Hiện tại, Yang chọn thuê chỗ đỗ xe dành cho khách với giá 600 tệ mỗi tháng. Cô tính toán với mức thuê này, việc bỏ ra một số tiền lớn để mua tài sản đang mất giá là sai lầm.

Giá đỗ xe tại chung cư Shenhua Tianjue Huating đã giảm từ nửa triệu tệ xuống chỉ còn từ 170.000-250.000 tệ/slot. Ảnh: Qianjiang Evening News

Tình trạng này diễn ra phổ biến tại Hàng Châu. Shi Dong, cư dân dự án Zizhangtai cho biết, giá chỗ đỗ xe tại khu nhà anh đã giảm từ 280.000 tệ xuống còn hơn 80.000 tệ. Tại các sàn đấu giá, nhiều lô của dự án cao cấp Tan Ying Li dù giảm giá khởi điểm 50% vẫn không có người mua.

Tại Vũ Hán, thị trường còn chứng kiến những cú rơi tự do mạnh hơn. Trong khu Zhengrong Fu (quận Hán Dương), những tấm biển quảng cáo "Chỗ đỗ xe chỉ 20.000 tệ" (khoảng 70 triệu đồng) được bày công khai ngay cổng chính, loa phát thanh vang lên cả ngày mời chào.

Năm 2019, giá niêm yết tại đây là 150.000 tệ một chỗ. Việc giá giảm xuống còn 20.000 tệ khiến bà Zhu, một cư dân mua đợt đầu không biết nên vui hay buồn. "Tôi đã mua một chỗ với giá đỉnh 150.000 tệ. Giờ thấy rẻ quá, tôi đành mua thêm một chỗ nữa với giá 20.000 tệ để trung bình giá cho đỡ xót ruột", bà Zhu nói.

Ông Pan, quản lý bán hàng tại đây cho biết, mức giá "rẻ như cho" này xuất phát từ việc chủ đầu tư thiếu tiền mặt nên gán nợ chỗ đỗ xe cho nhà thầu. Để nhanh chóng thu hồi vốn, nhà thầu buộc phải bán tháo.

Mâu thuẫn cũng nảy sinh từ sự chênh lệch giá này. Tại Lâm Bình (Hàng Châu), xung đột bùng nổ khi ban quản lý cấm xe của những người không mua chỗ đỗ xuống hầm, trong khi cư dân kiên quyết chỉ thuê chứ không mua vì sợ lỗ. "Nghe nói hàng xóm mua hơn 100.000 tệ, giờ bán lại vài chục nghìn không ai mua. Ai dại gì mà chi tiền lúc này", một cư dân bình luận.

Khu dân cư ở Vũ Hán chỉ còn 20.000 tệ/slot đỗ xe. Ảnh: QQ

Việc giá tài sản bốc hơi nhanh chóng khiến những chủ nhà mua đợt đầu bức xúc. Gần đây, trên nền tảng khiếu nại của tỉnh Chiết Giang, một chủ nhà phản ánh việc mua chỗ đỗ xe giá 240.000 tệ vào năm 2023, nhưng chỉ một năm sau chủ đầu tư giảm còn 140.000 tệ. Khác với những lần trước thường bị bỏ qua, lần này cơ quan chức năng đã trả lời "Đủ điều kiện lập án", mở ra hy vọng bảo vệ quyền lợi cho các chủ nhà cũ.

Giới chuyên gia nhận định, nguyên nhân sâu xa nằm ở sự dư thừa nguồn cung. Các khu chung cư mới thường được quy hoạch với tỷ lệ 1,2 chỗ đỗ xe trên một hộ gia đình, trong khi tỷ lệ lấp đầy thực tế thấp. Cộng với áp lực dòng tiền, các chủ đầu tư và nhà thầu buộc phải bán tháo, đưa giá trị chỗ đỗ xe trở về đúng quy luật cung cầu thay vì bị thổi giá như trước đây.