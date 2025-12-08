Cây đầy gai mọc dại ở quê, trên mạng bán gần nửa triệu/kg

"Quái vật" mọc hoang, tua tủa gai nhưng giá trị cực cao

Tại Việt Nam, cây cà dại hoa tím mọc tự nhiên ở khắp nơi, từ vùng núi thấp đến trung du và đồng bằng. Đặc điểm nhận dạng của cây này chính là những chiếc gai mọc tua tủa từ khắp thân, cành đến lá.

Dù có vẻ ngoài đáng sợ với nhiều gai sắc nhọn, loài cây này thực chất lại có giá trị dược liệu và giá trị kinh tế rất cao.

Cây cà dại hoa tím còn được gọi là cà gai hoa tím. Chúng phân bố rộng rãi ở nhiều quốc gia, từ châu Á, châu Phi, Trung Nam Mỹ cho đến Australia. Đây là loài cây ưa sáng và ẩm, thường mọc ởven đường, ven đồi hoặc bãi đất trống.

Toàn cây, bao gồm cả rễ đều có thể dùng làm thuốc, với nhiều công dụng đa dạng. Tại Ấn Độ, chúng thường xuất hiện trong các bài thuốc thảo dược truyền thống để bảo vệ sức khỏe tim mạch. Tại Trung Quốc, quả cà dại hoa tím có thể dùng để chữa ho và cảm lạnh.

Người dân Trung Quốc còn dùng cà dại hoa tím ngoài da để điều trị các bệnh về da, hoặc pha uống khi bị đau răng. Lá, quả và hạt có thể được nghiền nát để điều trị nấm da và ghẻ lở.

Ở nước ta, bạn có thể mua cây cà dại hoa tím với giá khoảng 130.000 - 150.000đ/kg đối với loại đã sấy khô. Ở Trung Quốc, cà dại hoa tím có giá bán lên đến hàng chục NDT/kg, tương đương từ vài chục nghìn cho tới hàng trăm nghìn đồng/kg.