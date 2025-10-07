Đồng hồ tiền triệu đô “gây choáng” của Mark Zuckerberg

Loạt đồng hồ triệu USD gây choáng

Tại cuộc họp báo ngày 23/9, ở Miami, nhằm quảng bá trận đấu sắp tới trên Netflix với võ sĩ Gervonta Davis, Jake Paul đã đeo chiếc Jacob & Co. Billionaire III - một mẫu đồng hồ độc bản được chế tác từ vàng trắng 18K. Chiếc đồng hồ này được nạm tổng cộng 714 viên ngọc lục bảo tự nhiên với tổng trọng lượng lên tới 147,65 carat, phủ kín từ vỏ ngoài, vòng trong đến cả cầu nối chuyển động và dây đeo.

Giá trị của chiếc đồng hồ này lên tới 5,5 triệu USD, khiến nó trở thành một trong những món phụ kiện đắt giá nhất từng xuất hiện tại một sự kiện võ thuật. Đây cũng là cách Jake Paul khẳng định hình ảnh “ngôi sao - võ sĩ” mang đậm phong cách showbiz của mình trước công chúng.

Chỉ một tuần sau, tại sự kiện UFC 320 ở Las Vegas, tỷ phú Mark Zuckerberg - đồng sáng lập và CEO của Meta - cũng khiến giới mộ điệu đồng hồ “đứng ngồi không yên” khi đeo chiếc Astronomic Souveraine từ thương hiệu F.P. Journe.

Theo giới sưu tầm, Zuckerberg đeo phiên bản chế tác riêng bằng titan với mặt số đen, không được bày bán công khai. Các mẫu tương tự từ thương hiệu này có giá lên tới 2 triệu USD. F.P. Journe vốn là thương hiệu Thụy Sĩ danh tiếng, được Zuckerberg yêu thích từ lâu. Trước đây, ông từng đeo Chronomètre Bleu Byblos trị giá khoảng 250.000 USD và một mẫu khác trong bộ sưu tập Souveraine có giá khoảng 50.000 USD.

Không chỉ Jake Paul và Zuckerberg, võ sĩ Conor McGregor cũng góp phần làm tăng “nhiệt xa xỉ” trong giới võ thuật. Cuối tuần qua, tại sự kiện BKFC 82 ở Newark, New Jersey, McGregor đã tặng đối tác kinh doanh David Feldman một chiếc Rolex Sky-Dweller bằng thép không gỉ và vàng vàng, mặt đen trị giá khoảng 25.000 USD ngay trước hàng nghìn khán giả.

Hành động này vừa mang tính biểu tượng, vừa là một màn phô diễn đẳng cấp, tiếp tục củng cố hình ảnh McGregor như một trong những ngôi sao “chịu chơi” nhất làng thể thao.

Mark Zuckerberg đeo chiếc Astronomic Souveraine của FP Journe vào ngày 4/10/2025 tại Las Vegas.

Những chiếc đồng hồ xa xỉ này có gì đặc biệt?

Jacob & Co. mới chỉ sản xuất khoảng hai chục chiếc đồng hồ dòng “Billionaire” kể từ năm 2015, và mỗi chiếc đều là độc bản được bán riêng tư. Chiếc đầu tiên từng được nạm 260 carat kim cương cắt ngọc lục bảo, mỗi viên nặng tới 3 carat, và được cựu võ sĩ Floyd Mayweather mua lại với giá 18 triệu USD.

Trong khi đó, F.P. Journe là một thương hiệu được giới sưu tầm đánh giá cao về kỹ thuật chế tác thủ công tinh xảo. Thành lập năm 1999 bởi François-Paul Journe, thương hiệu này nổi tiếng với các phiên bản giới hạn, thường được bán kín qua hệ thống riêng cho các nhà sưu tầm lớn.

Theo Forbes, Mark Zuckerberg hiện là người giàu thứ ba thế giới với tổng tài sản ước tính 244 tỷ USD (tính đến thứ Hai vừa qua). Jake Paul - từ một nhà sáng tạo nội dung Internet trở thành võ sĩ chuyên nghiệp - đứng thứ 3 trong danh sách những nhà sáng tạo có thu nhập cao nhất năm 2025, với khoảng 50 triệu USD tính đến tháng 6. Conor McGregor cũng từng nằm trong top những vận động viên thể thao có thu nhập cao nhất thế giới năm 2022, với 43 triệu USD.