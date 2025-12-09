Dò kim loại, người đàn ông phát hiện "kho báu" trên cánh đồng

Kim Erik Dybvik, người đam mê tìm thấy hiện vật này, đã phát hiện ra nó vào ngày 1/11 trên cánh đồng ở Åndalsnes, một thị trấn ven biển cách Oslo khoảng 260 dặm về phía tây bắc.

Bức tượng nhỏ này có niên đại khoảng năm 1100 sau Công nguyên, được tìm thấy vào Ngày lễ các thánh, ngày lễ thiêng liêng của Kitô giáo.

Những bức ảnh chụp lại cho thấy bức tượng nhỏ mô tả Chúa Jesus trên cây thánh giá đã bị phong hóa, vẫn còn dấu vết mạ vàng và các chi tiết tinh xảo trên thân tượng.

Một người dò kim loại ở Na Uy gần đây đã tìm thấy bức tượng Chúa Jesus Christ có niên đại hơn 900 năm. Ảnh: Instagram/Detecting_fjords

Dybvik chia sẻ với Fox News Digital rằng anh bắt đầu quan tâm đến việc dò tìm kim loại từ nhỏ khi sống trên một hòn đảo xa xôi ở Na Uy, nơi cha anh làm nghề trông coi ngọn hải đăng.

Mặc dù muốn trở thành nhà khảo cổ học khi còn nhỏ, Dybvik cuối cùng đã theo đuổi sự nghiệp chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, anh vẫn sống với ước mơ thời thơ ấu. Thời gian rảnh rỗi, Dybvik sẽ tìm kiếm kho báu trên khắp Na Uy.

Dybvik cho biết anh đã hợp tác với người bạn dò kim loại tên là Warren Schmidt, một người Mỹ nhập cư, để đi khắp Na Uy tìm kiếm kho báu. Vào ngày 1/11, hai người đã tìm thấy nhiều hiện vật khác trước khi phát hiện ra bức tượng nhỏ.

"Gió thổi rất mạnh, gió mạnh đến nỗi có lúc chúng tôi phải vật lộn để đứng vững", Dybvik nhớ lại. "Nhưng chúng tôi vẫn kiên trì. Chúng tôi tìm thấy 78 chiếc cúc áo, một số đồng xu, khóa thắt lưng, một chiếc cân thời trung cổ và rất nhiều đồ vật thường thấy khác".

Khi hai người đã sẵn sàng thu dọn đồ đạc và lên đường về nhà thì một bất ngờ đã xảy ra.

"Warren đã gần đến xe, còn tôi thì hơi chậm một chút, thì đột nhiên tôi nhận được tín hiệu mạnh từ máy dò của mình", Dybvik nói. "Tín hiệu mạnh thường là một vật thể lớn và không phải là dấu hiệu tốt - nó có thể là rác. Tôi cúi xuống và ngay bên dưới mặt đất là bức tượng".

Vào thời điểm đó, Dybvik cho biết anh "hoàn toàn choáng váng".

Người phát hiện đã nhanh chóng gọi điện cho các chuyên gia và báo cáo phát hiện này. Dybvik cho biết, tại Na Uy, tất cả các đồ vật có từ trước năm 1537 phải được báo cáo cho chính quyền.

Hiện vật này đã được nhà khảo cổ học thực địa Aaron Johnston kiểm tra. Hiện vật đang được bảo quản dưới sự giám sát của nhà khảo cổ học hạt Kristoffer Dahle, Dybvik cho biết.

Về tương lai của bức tượng nhỏ này, Dybvik cho biết ông hy vọng cuối cùng nó sẽ được trưng bày để mọi người chiêm ngưỡng.