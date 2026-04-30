Xuất hiện "bộ tứ siêu đẳng" sinh 2006, "ngai vàng" của Sinner nguy cơ bị lung lay

Trong thế giới quần vợt nam vốn khắc nghiệt và đào thải nhanh, câu chuyện về thế hệ kế cận chưa bao giờ diễn ra với tốc độ chóng mặt như hiện tại. Khi Jannik Sinner vẫn đang ở đỉnh cao phong độ và thậm chí còn chưa bước qua tuổi 25, người ta đã bắt đầu nói về… những người kế nhiệm anh. Điều tưởng như nghịch lý ấy lại đang dần trở thành hiện thực.

Sinner phát hiện ra 4 tay vợt sinh năm 2006 có thể trở thành đối thủ của anh trong tương lai gần

“Năm vàng 2006” và làn sóng mới của ATP

Tại Madrid Open, Sinner bất ngờ dành sự chú ý cho một nhóm tay vợt rất đặc biệt, tất cả đều sinh năm 2006. Rafael Jodar, Joao Fonseca, Rei Sakamoto và Nikolai Budkov Kjaer họ là những cái tên triển vọng, mà theo chính tay vợt số 1 thế giới, đó là một “thế hệ rất mạnh”, một thế hệ có thể tạo nên làn sóng mới cho ATP Tour.

Điều đáng nói nằm ở cách Sinner nhìn nhận họ. Không phải những lời khen xã giao, mà là sự quan sát rất kỹ về chuyên môn. Anh đặc biệt ấn tượng với Jodar, tay vợt có lối lối đánh “sạch”, khả năng tạo lực tự nhiên và cả thứ âm thanh đặc trưng phát ra từ mỗi cú chạm bóng. Với dân chuyên, đó là dấu hiệu của một tài năng thực thụ. Nhưng hơn cả kỹ thuật, Sinner còn nhìn thấy ở Jodar sự điềm tĩnh và khiêm tốn, những phẩm chất thường chỉ xuất hiện ở các tay vợt đã trưởng thành.

Tài năng của Fonseca và Jodar (áo trắng) là không phải bàn cãi

Khi khoảng cách thế hệ bị rút ngắn

Sự xuất hiện đồng loạt của những gương mặt trẻ này gợi lại một quy luật quen thuộc của quần vợt, không có đỉnh cao nào tồn tại mãi mãi. Thế hệ của Novak Djokovic, Rafael Nadal hay Roger Federer từng khiến phần còn lại gần như “tắt tiếng” trong hơn một thập kỷ. Nhưng khác với quá khứ, khoảng cách thế hệ giờ đây đang bị rút ngắn đáng kể.

Khi Carlos Alcaraz và Sinner vừa kịp thiết lập vị thế, thì phía sau, những tay vợt tuổi teen đã sẵn sàng bước ra ánh sáng. Họ không còn cần quá nhiều thời gian tích lũy, cũng không chấp nhận vai “kẻ học việc” quá lâu. Nhịp chuyển giao vì thế trở nên nhanh hơn, gấp gáp hơn và khó đoán hơn bao giờ hết.

Nicolai (ảnh trên) và Sakamoto (ảnh dưới) cũng được Sinner đánh giá rất cao

Sinner và sự bình thản trước “ngai vàng lung lay”

Dẫu vậy, phản ứng của Sinner trước viễn cảnh bị “đe dọa ngai vàng” lại không hề căng thẳng. Anh từ chối mọi sự so sánh với những huyền thoại, thậm chí cũng không đặt mình vào cuộc đua dài hạn.

Triết lý của tay vợt người Ý đơn giản đến mức gần như tối giản: "Chơi hết mình trong từng trận, không hối tiếc dù kết quả ra sao. Chính sự tập trung tuyệt đối vào hiện tại ấy giúp anh đứng vững, ngay cả khi tương lai đang dồn dập gõ cửa".

Trong ngắn hạn, Sinner vẫn còn những mục tiêu rất cụ thể. Việc Carlos Alcaraz vắng mặt tại Roland Garros mở ra cơ hội lớn để anh tiếp tục gia tăng bộ sưu tập Grand Slam. Nhưng song hành với cơ hội luôn là áp lực, càng thành công, anh càng trở thành hình mẫu để thế hệ sau học hỏi và cũng là mục tiêu để họ đánh bại.

Trước mắt, thử thách mang tên Cameron Norrie tại vòng 4 Madrid Open, và xa hơn, khi “bộ tứ 2006” ngày một trưởng thành.