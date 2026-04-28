Nóng nhất thể thao sáng 28/4: Sinner tiết lộ từng không chắc tham dự Madrid Open

Sinner tiết lộ từng không chắc tham dự Madrid Open

Trong tháng 3, Sinner giành liên tiếp hai danh hiệu Masters 1000 tại Indian Wells và Miami Open. Nhiều ý kiến cho rằng Sinner sẽ rút lui khỏi Madrid Opemn để dưỡng sức, nhưng anh vẫn tham dự giải. Nhưng gần đây tay vợt người Italia cho biết bản thân suy tính không ít về quyết định của mình:

"Tôi phải đợi đến 3-4 ngày để quyết định có tham gia Madrid Open hay không. Tôi thức dậy và cảm thấy cơ thể khá ổn, nên nghĩ tại sao không thử? Vì vậy tôi đến đây để xem thể trạng ra sao.

Thật bất ngờ khi Sinner từng bỏ ngỏ cơ hội dự Madrid Open

Cơ thể luôn là yếu tố quan trọng nhất và tôi sẽ luôn bảo vệ nó, cho các giải đấu sắp tới cũng như những năm tiếp theo. Trước đây, tôi từng lựa chọn bỏ một số giải đấu, và nếu cảm thấy đó là điều đúng đắn, tôi sẽ tiếp tục làm vậy. Ngay cả trong giải đấu, nếu thấy cơ thể quá tải, tôi không ngại nói dừng thi đấu".

Iga Swiatek vơi nỗi buồn sau khi rút lui tại Madrid Open

Swiatek đã bật khóc khi buộc phải bỏ cuộc giữa chừng ở vòng 3 Madrid Open. Trên Instagram, Swiatek cập nhật: “Thật khó để diễn tả, đó là một ngày rất tệ. Tôi không thể kiểm soát hoàn toàn màn trình diễn hay các quyết định của mình. Hôm nay đã khá hơn một chút. Tôi sẽ dành 1, 2 ngày tới để hồi phục hoàn toàn, sau đó tiếp tục tập luyện chăm chỉ. Tôi rất háo hức cho giải đấu tiếp theo tại Rome".

Alex Eala rút lui khỏi Catalonia Open

Eala ban đầu dự kiến tham dự Catalonia Open. Nhưng tay vợt người Philippines đã rút lui ngay ngày khai mạc. Suất của cô được thay thế bởi Varvara Lepchenko. Giải đấu tiếp theo của Eala sẽ là Italian Open sau khi rút lui khỏi Catalonia Open.

Anthony Joshua chốt đấu Tyson Fury

Sau nhiều lần khiến người hâm mộ quyền Anh mừng hụt, cuộc đối đầu được mong chờ bậc nhất giữa Tyson Fury và Anthony Joshua một lần nữa được xác nhận đã hoàn tất. Theo nhà báo Mike Coppinger của Ring Magazine, ông Turki Alalshikh đã thuyết phục thành công hai võ sĩ ký kết hợp đồng cho trận đấu được xem là lớn nhất lịch sử boxing hạng nặng hiện đại. Hai ngôi sao người Anh dự kiến sẽ thượng đài vào cuối năm 2026.