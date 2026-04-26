Trực tiếp tennis Sinner - Moller: Đụng độ "hiện tượng" (Madrid Open)

Sự kiện: ATP Tour Jannik Sinner

(Jannik Sinner - Elmer Moller, khoảng 21h, 26/4, vòng 3 đơn nam Madrid Open) Sinner đối đầu hiện tượng người Đan Mạch mới 22 tuổi.

  

Jannik Sinner
Elmer Moller
Sinner đối đầu hiện tượng người Đan Mạch

Sinner phải mất 3 tháng để vào được trận chung kết đầu tiên trong năm 2026, nhưng bây giờ bỗng dưng anh được dự đoán sẽ vào chung kết tất cả các giải sau khi đối thủ số 1 Carlos Alcaraz nghỉ hết mùa giải đất nện. Sinner dù vậy đang chơi trên mặt sân vốn không phải thế mạnh, và anh đã thua 1 set trong trận thắng Benjamin Bonzi.

Sinner đang có cơ hội đoạt 5 danh hiệu Masters liên tiếp, bắt đầu từ Paris Masters năm ngoái. Phong độ của Sinner trong chuỗi trận tại các giải Masters là cực kỳ ấn tượng với chỉ 2 set thua tổng cộng.

Elmer Moller đang có bước đột phá sự nghiệp ở Madrid Open, anh đã thắng 4 trận ở giải này tức chiếm tới một nửa số trận thắng từ đầu năm, và 4 chiến thắng đều đến mà không thua set nào. Moller trước giải này đã có giai đoạn hơn 3 tháng đầu năm thi đấu không thành công do vấn đề thể lực.

26/04/2026 15:42 PM (GMT+7)
