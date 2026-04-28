Tennis đỉnh cao Madrid Open: Sinner - Zverev gặp thách thức, Tsitsipas đấu Ruud

Trận đấu của Sinner sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Jannik Sinner - Cameron Norrie: Khoảng 16h, 28/4 (vòng 4 đơn nam Madrid Open)

Cuộc chạm trán giữa Jannik Sinner và Cameron Norrie tại vòng 4 Madrid Open 2026 đặt ra bài toán quen thuộc của ATP hiện tại, ai đủ khả năng khiến tay vợt số 1 thế giới chững lại, dù chỉ trong một set?

Norrie (bên phải) rất tốt nhưng Sinner đang trở thành bài toán "chưa có lời giải"

Sinner bước vào trận với trạng thái gần như hoàn hảo. Chiến thắng gọn gàng trước Elmer Moller tiếp tục nối dài chuỗi phong độ hủy diệt của tay vợt người Ý tại các giải Masters 1000. Trên mặt sân đất nện mùa này, Sinner không chỉ duy trì hiệu suất giao bóng ổn định mà còn cải thiện rõ rệt khả năng điều tiết nhịp độ, chuyển từ phòng ngự sang tấn công cực kỳ mượt mà. Quan trọng hơn, anh luôn biết cách “bẻ gãy” trận đấu ở những thời điểm then chốt, yếu tố tạo nên sự khác biệt so với phần còn lại.

Ở phía bên kia, Norrie đang có một giải đấu tích cực. Chiến thắng trước Thiago Tirante cho thấy tay vợt người Anh vẫn giữ được sự lì lợm đặc trưng, với lối đánh bền, ít sai lầm và khả năng kéo đối thủ vào những loạt rally dài. Tuy nhiên, hạn chế lớn của Norrie nằm ở việc thiếu vũ khí kết liễu, đặc biệt trước những đối thủ có khả năng tăng tốc đột ngột như Sinner.

Điều kiện thi đấu tại Madrid (độ cao lớn, bóng đi nhanh) phần nào giúp Norrie rút ngắn các pha bóng và giảm áp lực từ những rally kéo dài, nhưng đồng thời lại càng “mở khóa” sức mạnh tấn công sớm của Sinner. Khi tay vợt số 1 thế giới áp đặt được nhịp độ, khả năng chống đỡ của Norrie sẽ bị bào mòn đáng kể theo thời gian.

Đây là lần đầu hai tay vợt gặp nhau, và yếu tố bất ngờ có thể giúp Norrie tạo ra thế giằng co ở đầu mỗi set. Tuy nhiên, xét tổng thể, sự khác biệt về đẳng cấp, khả năng tạo cú đánh đột biến và hiệu suất giao bóng khiến cán cân nghiêng rõ rệt về phía Sinner.

Kịch bản dễ thấy là Norrie cố gắng kéo dài các game đấu, nhưng Sinner sẽ tăng tốc đúng lúc để kiểm soát cục diện và kết thúc trận đấu trong hai set.

Dự đoán kết quả: Jannik Sinner thắng 2-0.

Stefanos Tsitsipas - Casper Ruud: Khoảng 19h, 28/4 (vòng 4 đơn nam Madrid Open)

Ruud bước vào trận với phong độ cực cao sau màn hủy diệt Alejandro Davidovich Fokina. Tay vợt Na Uy đang thể hiện đúng hình ảnh quen thuộc trên mặt sân đất nện, di chuyển bền bỉ, đánh cuối sân chắc chắn và đặc biệt nguy hiểm với cú thuận tay topspin nặng. Khi đạt điểm rơi phong độ, Ruud là mẫu tay vợt cực khó bị đánh bại trong các loạt bóng dài.

Ruud (bên trái) sẽ không dễ thắng trước Tsitsipas (bên phải) đang tìm lại phong độ

Ở phía bên kia, Tsitsipas đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh sau quãng thời gian sa sút, với chiến thắng khá thuyết phục trước Daniel Merida. Lối chơi của tay vợt Hy Lạp vẫn xoay quanh cú đánh trái một tay đẹp mắt, khả năng tấn công sớm và những pha lên lưới chủ động. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của anh vẫn là sự thiếu ổn định, đặc biệt trong những rally kéo dài, nơi anh dễ mắc lỗi trước các đối thủ lì lợm như Ruud.

Xét về đối đầu, Ruud nhỉnh hơn trên mặt sân đất nện (2-1), đồng thời từng đánh bại chính Tsitsipas tại Madrid. Điều này cho thấy điều kiện thi đấu tại đây không gây bất lợi cho tay vợt Na Uy, thậm chí còn giúp anh phát huy tối đa lối chơi kiểm soát từ cuối sân.

Madrid với độ cao lớn khiến bóng đi nhanh hơn, phần nào hỗ trợ Tsitsipas trong việc triển khai các pha tấn công sớm. Tuy nhiên, nếu không thể kết thúc điểm nhanh, anh sẽ buộc phải bước vào những rally dài, nơi Ruud có lợi thế rõ rệt về độ bền và sự ổn định.

Tsitsipas sẽ cố gắng áp đặt thế trận bằng các cú đánh tấn công sớm, nhưng Ruud sẽ kéo trận đấu về nhịp độ quen thuộc và chờ đợi sai lầm. Nếu duy trì được sự chắc chắn, tay vợt Na Uy có nhiều cơ hội kiểm soát trận đấu.

Dự đoán kết quả: Casper Ruud thắng 2-1.

Jakub Mensik - Alexander Zverev: Khoảng 2h30, 29/4 (vòng 4 đơn nam Madrid Open)

Zverev bước vào trận với sự ổn định quen thuộc của một ứng viên hàng đầu, sau chiến thắng trước Terence Atmane. Tay vợt người Đức vẫn duy trì nền tảng thi đấu cực kỳ chắc chắn, giao bóng tốt, kiểm soát baseline ổn định và đặc biệt nguy hiểm trong các loạt rally trung bình. Trên mặt sân đất nện Madrid, nơi bóng đi nhanh hơn bình thường, lối chơi của Zverev càng trở nên hiệu quả khi anh có thêm thời gian để tung ra những cú đánh quyết định.

Zverev (bên phải) đối đầu tay vợt tài năng người CH Séc

Mensik đang cho thấy sự trưởng thành rõ rệt. Chiến thắng trước Karen Khachanov không chỉ giúp tay vợt trẻ người CH Séc giải tỏa áp lực, mà còn khẳng định anh đủ khả năng cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu. Mensik sở hữu lối chơi hiện đại, giao bóng uy lực và sẵn sàng chơi tấn công sớm, yếu tố giúp anh trở thành đối thủ khó chịu trong điều kiện sân nhanh như Madrid.

Đây là lần đầu hai tay vợt gặp nhau, và điểm đáng chú ý là cả hai đều có xu hướng giữ game giao bóng rất tốt. Điều này khiến khả năng xuất hiện tie-break là rất cao, đặc biệt khi Mensik không hề e ngại trong các tình huống áp lực và sẵn sàng “ăn miếng trả miếng” với những tay vợt lớn.

Trận đấu có thể giằng co, ít break và được định đoạt bởi những khoảnh khắc nhỏ trong các game quyết định. Zverev nhỉnh hơn về kinh nghiệm và sự ổn định, nhưng Mensik hoàn toàn có thể kéo trận đấu vào thế cân bằng nếu duy trì được hiệu suất giao bóng.

Dự đoán kết quả: Alexander Zverev thắng 2-1.

Lịch thi đấu ngày 27/4