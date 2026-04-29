Trận đấu nổi bật

jiri-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Jiri Lehecka 2
Lorenzo Musetti 0
leylah-vs-mirra
Mutua Madrid Open
Leylah Fernandez 0
Mirra Andreeva 2
stefanos-vs-casper
Mutua Madrid Open
Stefanos Tsitsipas 1
Casper Ruud 2
vit-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Vit Kopriva 0
Rafael Jodar 2
aryna-vs-hailey
Mutua Madrid Open
Aryna Sabalenka 1
Hailey Baptiste 2
daniil-vs-flavio
Mutua Madrid Open
Daniil Medvedev 1
Flavio Cobolli 2
jakub-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Jakub Mensik 1
Alexander Zverev 2

Video tennis Mensik - Zverev: Sảy chân ở tie-break, kịch tính set 3 (Madrid Open)

Sự kiện: ATP World Tour Masters 1000 Alexander Zverev

(Vòng 4) Alexander Zverev trải qua những khoảnh khắc "nín thở" khi đối đầu tay vợt hạng 27 thế giới.

  

Chạm trán Jakub Mensik, Alexander Zverev nhanh chóng chiếm ưu thế khi đoạt break-point ngay game cầm giao bóng đầu tiên của đối thủ. Lợi thế này được tay vợt người Đức duy trì tới cuối set 1, qua đó giành chiến thắng 6-4.

Zverev khổ chiến

Sau thất bại ở set đầu tiên, Mensik hoàn toàn "lột xác" trong set 2. Tay vợt người Cộng hòa Séc không mắc bất kì sai lầm nào, qua đó kéo Zverev vào loạt tie-break cân não trước khi hạ gục hạt giống số 2 với tỷ số 7-4.

Đà thăng hoa được Mensik duy trì trong set quyết định. Anh đoạt break-point và khiến Zverev thực sự lâm nguy. Đến lúc này, hạt giống số 2 mới bừng tỉnh, để rồi 2 break-point ở game 4 và 8 giúp Zverev ngược dòng thắng 6-3.

Trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Zverev (tỷ số các set: 6-4, 6-7, 6-3). Tiến vào tứ kết Madrid Open, anh sẽ chạm trán hạt giống số 10 Fabio Cobolli.

Thống kê trận đấu

Mensik

4-6, 7-6(4), 3-6

Zverev

7

Ace

12

3

Lỗi kép

3

61%

Tỷ lệ giao bóng 1

67%

41/50 (82%)

Giao bóng 1 ăn điểm

50/62 (81%)

16/32 (50%)

Giao bóng 2 ăn điểm

17/30 (57%)

1/3

Tận dụng break point

3/6

81/174

Tổng số điểm

93/174

Video tennis Sinner - Norrie: "Tốc hành" 87 phút, hiên ngang tiến vào tứ kết (Madrid Open)
(Vòng 4)) Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Cameron Norrie để giành quyền vào tứ kết Madrid Open.

Theo Đỗ Anh - Tân Thành

Nguồn: [Link nguồn]

-29/04/2026 05:01 AM (GMT+7)
