Video tennis Mensik - Zverev: Sảy chân ở tie-break, kịch tính set 3 (Madrid Open)
(Vòng 4) Alexander Zverev trải qua những khoảnh khắc "nín thở" khi đối đầu tay vợt hạng 27 thế giới.
Chạm trán Jakub Mensik, Alexander Zverev nhanh chóng chiếm ưu thế khi đoạt break-point ngay game cầm giao bóng đầu tiên của đối thủ. Lợi thế này được tay vợt người Đức duy trì tới cuối set 1, qua đó giành chiến thắng 6-4.
Zverev khổ chiến
Sau thất bại ở set đầu tiên, Mensik hoàn toàn "lột xác" trong set 2. Tay vợt người Cộng hòa Séc không mắc bất kì sai lầm nào, qua đó kéo Zverev vào loạt tie-break cân não trước khi hạ gục hạt giống số 2 với tỷ số 7-4.
Đà thăng hoa được Mensik duy trì trong set quyết định. Anh đoạt break-point và khiến Zverev thực sự lâm nguy. Đến lúc này, hạt giống số 2 mới bừng tỉnh, để rồi 2 break-point ở game 4 và 8 giúp Zverev ngược dòng thắng 6-3.
Trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Zverev (tỷ số các set: 6-4, 6-7, 6-3). Tiến vào tứ kết Madrid Open, anh sẽ chạm trán hạt giống số 10 Fabio Cobolli.
Thống kê trận đấu
|
Mensik
|
4-6, 7-6(4), 3-6
|
Zverev
|
7
|
Ace
|
12
|
3
|
Lỗi kép
|
3
|
61%
|
Tỷ lệ giao bóng 1
|
67%
|
41/50 (82%)
|
Giao bóng 1 ăn điểm
|
50/62 (81%)
|
16/32 (50%)
|
Giao bóng 2 ăn điểm
|
17/30 (57%)
|
1/3
|
Tận dụng break point
|
3/6
|
81/174
|
Tổng số điểm
|
93/174
-29/04/2026 05:01 AM (GMT+7)