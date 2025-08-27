Vụ cô gái MMA đánh gã trai xăm trổ: Johnny Trí Nguyễn lên tiếng cảm ơn

Cộng đồng võ thuật Việt Nam đang xôn xao với clip quay lại cảnh một cô gái đã có màn tự vệ cực kỳ ấn tượng sau khi bị một thanh niên xăm trổ có hành động xúc phạm, tác động vật lý tại hầm giữ xe chung cư.

Nam tài tử Johnny Trí Nguyễn có những chia sẻ thú vị về sự việc của cô gái MMA

Trước thanh niên có phần “hổ báo”, cô gái này đã tung ra những đòn thế MMA chuẩn mực, “đè ngửa” thanh niên ra sàn để tung đòn áp đảo một cách đầy thuyết phục. Được biết, cô gái này tên là Hoàng Hằng (28 tuổi) là võ sĩ MMA, là thành viên thuộc nhóm “Ngũ long công chúa” của một trong những câu lạc bộ MMA mạnh ở Việt Nam. Sự việc được lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng võ thuật với thông điệp phụ nữ cũng cần học võ để bảo vệ bản thân.

Mới đây, nam tài tử võ thuật và cũng là võ sư nổi tiếng Johnny Trí Nguyễn đã có những chia sẻ về sự việc này.

Johnny Trí Nguyễn còn muốn tặng học bổng của thanh niên xăm trổ để học tinh thần thượng võ không hà hiếp phụ nữ

Theo đó, diễn viên 51 tuổi đã dành lời cảm ơn đến Hoàng Hằng vì nhờ có clip gây “sốt” của cô mà võ đường của anh chắc sẽ có thêm học viên nữ. Johnny Trí Nguyễn cũng hài hước cho rằng anh và đồng nghiệp đã “còng lưng” làm giải đấu đề quảng bá về MMA nhưng không bằng cô gái “tung vài chiêu”.

Đặc biệt, nam tài tử còn quyết định sẽ tặng “học bổng” cho thanh niên xăm mình nhưng không phải để có khả năng đánh phụ nữ mà để có tinh thần chính trực của một võ sĩ, không hà hiếp phái yếu.

Bài chia sẻ của Johnny Trí Nguyễn:

“Mạn phép đại diện cho cộng đồng võ thuật MMA đất Việt cảm ơn em gái. Từ nay chắc các võ đường/CLB chúng tôi sẽ có thêm vài bạn nữ vào học tập.

Anh em chúng tôi đã còng lưng làm giải đấu để quảng bá, trash talk mỏi cả mỗm để gây chú ý truyền thông, nhưng cũng không bằng em tung vài chiêu. Giờ chắc cả nước biết tới 3 chữ MMA nhờ em.

Nhưng tới đây cũng phải nhớ sự đóng góp của anh chàng xăm mình. Suy cho cùng cũng phải nhờ cái hành động đấm phụ nữ của bạn ấy chứ. Vậy nên hy vọng sau này bạn ra đường không ai nhận ra, quê vậy đủ lắm rồi. Thôi thì tặng bạn một suất học bổng luôn, không phải để có khả năng đánh phụ nữ mà để có tinh thần chính trực, không hà hiếp phái yếu, của một võ sĩ nhé”.