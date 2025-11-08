"Quỷ lùn" Hồng Sơn đánh đâu thắng đó, giật 2 HCV Jujitsu vô địch thế giới

🏆 Đào Hồng Sơn ngôi sao võ thuật Việt Nam

Năm 2025 đánh dấu một năm thành công của võ sĩ Đào Hồng Sơn, biệt danh “Quỷ lùn” do chiều cao khiêm tốn 1m52 nhưng sở hữu tốc độ, sức mạnh và kỹ thuật đáng nể. Anh vừa giành cú đúp HCV tại giải vô địch thế giới Jujitsu 2025 ở hai nội dung contact HIF và contact hạng cân 56kg nam, góp phần đưa đội tuyển Việt Nam lên top 3 toàn đoàn với 7 HCV.

Đào Hồng Sơn lập cú đúp huy chương vàng ở giải vô địch thế giới 2025. Ảnh Facebook nhân vật

Sinh năm 1997 tại Hà Nội, Hồng Sơn xuất thân là vận động viên Judo xuất sắc trước khi chuyển sang Jujitsu. Anh từng giành 2 HCV SEA Games (31 và 32) và HCV Jiujitsu bãi biển thế giới 2022 tại Thái Lan.

Năm 2025, ngoài thành công quốc tế, Hồng Sơn còn thống trị giải vô địch Jujitsu quốc gia Việt Nam lần thứ 7 liên tiếp, trước đó, Đào Hồng Sơn giành HCV tại giải châu Á 2025 trong hạng 56kg sở trường.

🌍 Cú đúp vô địch giải vô địch thế giới Jujitsu 2025

Giải vô địch thế giới Jujitsu 2025 được tổ chức tại Kazakhstan, thu hút gần 300 huấn luyện viên và vận động viên từ nhiều quốc gia tranh tài ở nhiều hạng cân và nội dung khác nhau. Đây là đấu trường đỉnh cao, đồng thời là cơ hội để các quốc gia kiểm tra phong độ và chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 33 và các giải quốc tế khác.

Đội tuyển Jujitsu Việt Nam tham dự với 24 thành viên dưới sự dẫn dắt của HLV Bùi Đình Tiến, đã giành được 7 HCV, 6 HCB và 6 HCĐ. Các võ sĩ nữ như Nguyễn Thị Thanh Trúc, Phùng Thị Huệ, Vũ Thị Anh Thư cũng đóng góp nhiều HCV quý giá.

Thành công tại giải vô địch thế giới 2025 là bước đệm quan trọng để đội tuyển hướng tới thành công tại SEA Games 33.