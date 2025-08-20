Kinh điển võ đài: "Thánh Muay" Buakaw tái đấu "Đệ nhất Thiếu Lâm" Yi Long

Trận đấu võ thuật gây chấn động trên toàn châu Á sắp trở lại với phần ba của cuộc đối đầu kinh điển giữa “Thánh Muay” Buakaw Banchamek, huyền thoại Muay người Thái Lan và “Đệ nhất Thiếu Lâm” Yi Long, cao thủ kungfu Thiếu Lâm đến từ Trung Quốc.

Tờ Sannok (Thái Lan) đưa tin về cuộc gặp gỡ của hai võ sĩ chuẩn bị cho tái đấu lần 3

✨ Trận đấu đã trở thành huyền thoại võ đài

Lần đầu tiên Buakaw và Yi Long gặp nhau diễn ra vào 6/2015 tại Từ Nguyên, Trung Quốc. Trận đấu theo thể thức kickboxing này đã kết thúc với chiến thắng nghiêng về Buakaw bằng điểm số thuyết phục, khi võ sĩ Thái Lan thể hiện được sức mạnh cũng như kỹ thuật vượt trội.

Tuy nhiên, phần hai của cuộc chiến vào 11/2016 tại Nam Kinh, Trung Quốc đã tạo nên bất ngờ lớn, khi Yi Long dù bị Buakaw áp đảo toàn bộ ba hiệp đấu nhưng vẫn giành chiến thắng “kỳ lạ” bằng điểm số.

Kết quả gây tranh cãi đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong giới võ thuật Thái Lan và cả người hâm mộ Trung Quốc, khiến cuộc chiến giữa hai võ sĩ càng được mong chờ hơn bao giờ hết.

🔥 “Siêu kinh điển” được chờ đợi

Mới đây, cả hai võ sĩ đều đã ký hợp đồng thi đấu lần thứ ba với thể thức tiếp tục là kickboxing 3 hiệp, dự kiến diễn ra vào ngày 6/10/2025 tại Quảng Châu, Trung Quốc. Trận đấu lần này được đánh giá là trận “sinh tử”, nơi cả Buakaw và Yi Long sẽ quyết một phen thắng bại rõ ràng để khép lại tranh cãi trong quá khứ.

Yi Long (bên trái) và Buakaw (bên phải) đã có 2 lần chạm trán nảy lửa trước đây

Buakaw Banchamek, với những thành tích ấn tượng đã trở thành huyền thoại sống của làng Muay Thái thế giới, hiện tại anh vẫn duy trì cường độ tập luyện bất chấp độ tuổi 43. Trong khi đó, Yi Long (38 tuổi) cũng không kém phần quyết tâm, với phong cách võ thuật Thiếu Lâm đậm chất truyền thống kết hợp yếu tố hiện đại, hứa hẹn sẽ mang đến một trận tái đấu mãn nhãn và bùng nổ về cảm xúc.

🥊 Sự mong đợi của người hâm mộ

Cuộc tái đấu Buakaw - Yi Long lần thứ ba thu hút sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ Thái Lan, Trung Quốc và cả người yêu võ thuật trên toàn thế giới. Người hâm mộ chờ đợi một trận đấu công bằng, minh bạch, tránh những tranh cãi về điểm số như lần trước.

Đây cũng được xem là cơ hội để “Thánh Muay” thêm một lần khẳng định vị thế huyền thoại của mình và để Yi Long chứng minh sức mạnh của võ công Thiếu Lâm trong kỷ nguyên mới.