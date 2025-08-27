Cô gái MMA đánh gã trai xăm trổ no đòn, quật ngã kẻ giở trò "hổ báo cáo chồn"

Mới đây, cộng đồng mạng dậy sóng trước đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên xăm trổ có hành động xúc phạm, thậm chí có phần tác động vật lý lên một phụ nữ tại hầm để xe chung cư. Tuy nhiên, câu chuyện lại có cái kết hoàn toàn bất ngờ khi người phụ nữ này không chỉ phản kháng mà còn “đè ngửa” thanh niên một cách đầy thuyết phục, khiến nhiều người hả hê và thích thú.

Nữ nhân vật chính (áo chống nắng xanh) là Hoàng Hằng, thành viên của CLB MMA có tiếng

🥊 Nữ võ sĩ khiến thanh niên "ăn no đòn"

Theo đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, sự việc xảy ra tại hầm chung cư tại Hà Nội. Thời điểm đó, người phụ nữ, Hoàng Hằng (28 tuổi), bước xuống hầm để xe thì gặp một thanh niên xăm trổ đi vào. Người này đã buông lời xúc phạm, chỉ trích việc cô mặc bra (như áo ba lỗ, hở phần bụng) thể thao xuống hầm.

Khi Hoàng Hằng phản ứng bằng lời nói, thanh niên kia liền có hành động tác động vật lý lên cô. Dù bị tấn công bất ngờ nhưng cô gái không hề ngần ngại, liền đáp trả bằng kỹ năng võ thuật bài bản. Trận “so găng” kéo dài khoảng 30 phút, với màn dồn ép và hạ gục thanh niên xăm trổ.

Đáng chú ý, Hoàng Hằng là võ sĩ MMA, là thành viên thuộc nhóm “Ngũ long công chúa” của một trong những câu lạc bộ MMA mạnh ở Việt Nam. Với thế đánh chắc chắn, chuyên nghiệp, cô đã khống chế đối phương đến mức thanh niên xăm trổ phải nằm im chịu trận, biến cuộc ẩu đả thành sàn võ MMA, nơi mà cô gái chiếm thế chủ động để ra đòn.

Theo lời Hoàng Hằng, sự việc xảy ra vào tháng 5 vừa qua. Vụ xô xát khiến cô bị xây xát nhẹ ở phần mặt, còn thanh niên kia như cô chia sẻ "mọi người đã xem thì cũng đã biết".

👏 Cộng đồng mạng đồng loạt khen ngợi

Sau khi clip được chia sẻ rộng rãi, nhiều bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ và ủng hộ dành cho cô gái:

“Chị mặc áo chống nắng đã mạnh, cởi ra chắc còn áp đảo hơn nữa", một tài khoản viết.

“Hoan hô chị đẹp, đáng đời những người đàn ông không biết điều", người khác viết.

“Xem chị đánh mà hả hê, đúng là nữ võ sĩ không phải dạng vừa đâu", người khác chốt lại.