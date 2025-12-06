Trực tiếp bóng đá U22 Singapore - U22 Timor Leste: Cuộc chiến cân não (SEA Games 33)
(19h, 6/12, Bảng A bóng đá nam SEA Games 33) Trận đấu giữa U22 Singapore và U22 Timor Leste hứa hẹn là màn so tài hấp dẫn tại SEA Games 33 khi cả hai đội đều quyết tâm cải thiện phong độ và điểm số.
Ainun Nuha
Andrew Aw
Aniq Raushan
Aqui Yadiz
Fairuz Fazli
Ajay Robso
Andy Reefqy
Caelan Cheong
Harith Danish
Amir Syafiz
Jonan Tan
Điểm
Filonito
Danilo
Rivaldo
Bianco
Cristevão
Pedro
Revelino
Edencio
Kefi
Mario
Gali
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
U22 Singapore: Quyết tâm mở màn và mục tiêu 3 điểm
U22 Singapore bước vào trận mở màn bảng A với sự chuẩn bị nghiêm túc, sở hữu dàn cầu thủ trẻ và kinh nghiệm tích lũy sau chuyến tập huấn Dubai. Dù phong độ gần đây không ổn định và hàng thủ vẫn là điểm yếu, lối chơi pressing tầm cao cùng khả năng phản công sắc bén giúp họ được đánh giá cao hơn. Với lợi thế chuẩn bị tốt, mục tiêu của Singapore không gì khác ngoài 3 điểm.
U22 Timor Leste: Mong manh sau thất bại nặng nề
U22 Timor Leste chưa có nhiều dấu hiệu tích cực tại SEA Games 2025. Thất bại 1-6 trước Thái Lan phơi bày rõ sự chênh lệch trình độ. Không dự AFF U23 2025 và bị loại sớm tại vòng loại U23 châu Á khiến họ thiếu kinh nghiệm thi đấu. Dù thường xuyên phòng ngự số đông, hàng thủ vẫn để lọt lưới trung bình 2,8 bàn/trận. Lịch sử đối đầu nghiêng hoàn toàn về Singapore, khiến khả năng tạo bất ngờ của Timor Leste gần như không đáng kể.
