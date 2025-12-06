Trực tiếp bóng đá U22 Singapore - U22 Timor Leste: Cuộc chiến cân não (SEA Games 33)

SEA Games | 19h, 6/12 | U22 Singapore 0 - 0 U22 Timor Leste (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U22 Singapore vs U22 Timor Leste U22 Timor Leste Điểm Ainun Nuha Andrew Aw Aniq Raushan Aqui Yadiz Fairuz Fazli Ajay Robso Andy Reefqy Caelan Cheong Harith Danish Amir Syafiz Jonan Tan Điểm Filonito Danilo Rivaldo Bianco Cristevão Pedro Revelino Edencio Kefi Mario Gali Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U22 Singapore U22 Singapore U22 Timor Leste Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Ainun Nuha, Andrew Aw, Aniq Raushan, Aqui Yadiz, Fairuz Fazli, Ajay Robso, Andy Reefqy, Caelan Cheong, Harith Danish, Amir Syafiz, Jonan Tan Filonito, Danilo, Rivaldo, Bianco, Cristevão, Pedro, Revelino, Edencio, Kefi, Mario, Gali

U22 Singapore: Quyết tâm mở màn và mục tiêu 3 điểm

U22 Singapore bước vào trận mở màn bảng A với sự chuẩn bị nghiêm túc, sở hữu dàn cầu thủ trẻ và kinh nghiệm tích lũy sau chuyến tập huấn Dubai. Dù phong độ gần đây không ổn định và hàng thủ vẫn là điểm yếu, lối chơi pressing tầm cao cùng khả năng phản công sắc bén giúp họ được đánh giá cao hơn. Với lợi thế chuẩn bị tốt, mục tiêu của Singapore không gì khác ngoài 3 điểm.

U22 Timor Leste: Mong manh sau thất bại nặng nề

U22 Timor Leste chưa có nhiều dấu hiệu tích cực tại SEA Games 2025. Thất bại 1-6 trước Thái Lan phơi bày rõ sự chênh lệch trình độ. Không dự AFF U23 2025 và bị loại sớm tại vòng loại U23 châu Á khiến họ thiếu kinh nghiệm thi đấu. Dù thường xuyên phòng ngự số đông, hàng thủ vẫn để lọt lưới trung bình 2,8 bàn/trận. Lịch sử đối đầu nghiêng hoàn toàn về Singapore, khiến khả năng tạo bất ngờ của Timor Leste gần như không đáng kể.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn