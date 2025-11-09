MMA Việt Nam cực nóng: Trận 2 đấu 2 kết quả khó tin, Thế Anh thua vì đòn siết cổ

Sàn đấu MMA tại đảo ngọc Phú Quốc tối 8/11 chứng kiến một đêm bùng nổ cảm xúc và những kết cục không ai ngờ đến. LION Championship 28, giải đấu MMA lớn nhất Việt Nam khép lại với hàng loạt pha hạ đo ván kỹ thuật và một trận 2 đấu 2 đầy kịch tính khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Thành Thoan (quần đỏ) hạ gục Ngọc Tín

Knock-out liên tiếp trên võ đài

Bốn trận MMA chuyên nghiệp đầu tiên đã diễn ra theo cách không thể mãn nhãn hơn, đều kết thúc bằng knock-out kỹ thuật chỉ trong ít phút. Nguyễn Thành Thoan hạ Huỳnh Ngọc Tín bằng những đòn đánh chính xác. Đỗ Phúc Hậu vượt qua Phạm Anh Đức sau chuỗi combo áp đảo.

Lê Minh Hoàng đè bẹp Đinh Chí Công bằng sức mạnh vượt trội. Võ sĩ Thái Lan Chayut Rojanakat thắng đối thủ người Nga Gleb Ovcharov sau pha ra đòn mẫu mực.

Trận 2 đấu 2 đầu tiên tại LION Championship khép lại với kết quả hòa

Trận 2 đấu 2 đầu tiên phải nhờ giám định phân xử

Nếu các trận MMA Pro diễn ra như vũ bão, thì trận MMA Duo, thể thức song đấu 2 đánh 2 lại khiến khán giả hồi hộp đến phút chót.

Đội C88 (Brazilian Claudio Cautinho & Nguyễn Nguyên Chương) nhập cuộc tốt, liên tục khóa siết và kiểm soát mặt sàn. Tuy nhiên, cặp Thẩm Long - Sa Mã Dĩ Cách (Trung Quốc) phản công dữ dội, đặc biệt ở các pha đánh đứng khiến Nguyên Chương phải nhận nhiều đòn sát thương.

Trận đấu căng như dây đàn đến những giây cuối cùng. Kết quả khiến cả nhà thi đấu ồ lên khi các trọng tài cho hoà đồng thuận. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử MMA Duo tại Việt Nam, trận đấu phải nhờ giám định để quyết định kết quả.

Hà Thế Anh (quần đỏ) chịu thua vì bị siết cổ từ phía sau

Hà Thế Anh gục ngã vì đòn siết cổ từ phía sau

Ở trận đấu tâm điểm tại LC28, mọi ánh nhìn đều hướng Hà Thế Anh và Châu La (Zhou Luo). Ngay hiệp 1, Hà Thế Anh (Raptor MMA) sớm thể hiện chiến thuật thông minh với những cú đá thấp nhằm hạn chế khả năng bắn quật ngã của đối thủ Trung Quốc.

Thế nhưng, chỉ một khoảnh khắc trượt chân sau cú đá cao đã thay đổi cục diện trận đấu. Châu La chớp thời cơ, cài chân và kéo đối thủ xuống sàn. Chỉ vài giây sau, võ sĩ Trung Quốc áp lưng, khóa chặt và tung ra đòn siết cổ sau, k hông còn lựa chọn, Hà Thế Anh buộc phải đập tay xin thua.Chiến thắng cho Châu La, quá nhanh, quá bất ngờ.

Bên lề giải đấu, BTC tổ chức phiên đấu giá bức tranh "Cô gái và cái quạt" của họa sĩ sơn mài Bùi Hữu Hùng, thu về 3 tỷ 218 triệu đồng. Trong đó, 500 triệu đồng được trích ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng thiên tai. Đồng thời đóng góp vào Quỹ phát triển Võ thuật tổng hợp Việt Nam, hỗ trợ các tài năng trẻ.