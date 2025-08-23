Youtuber Jake Paul mơ hạ gục "quyền vương" Anthony Joshua, chấn động boxing

💥 Jake Paul tuyên chiến: “Tank chỉ là trò trẻ con”

Thông tin về trận so găng Jake Paul - Gervonta "Tank" Davis ban đầu xuất hiện một cách đầy bất ngờ khi tài khoản Netflix tại Thổ Nhĩ Kỳ lỡ tay công bố trên mạng xã hội. Dù ngay sau đó bài đăng bị xóa, nhưng sự tò mò của người hâm mộ đã bùng nổ. Giờ đây, mọi chuyện đã được xác nhận: hai võ sĩ sẽ đụng độ tại State Farm Arena (Georgia) với sức chứa 16.000 khán giả.

Jake Paul và Gervonta Davis chuẩn bị tạo nên “cơn địa chấn” tại Atlanta

Không chỉ dừng lại ở việc xác nhận, Jake Paul còn khiêu khích đối thủ bằng những phát ngôn đầy thách thức: “Gervonta đã không tôn trọng tên tuổi của tôi quá lâu. Biệt danh của hắn có thể là Tank, nhưng tôi là một chiếc drone FPV và sắp vô hiệu hóa thằng nhóc nhỏ bé đó. Hắn có thể nằm trong top pound-for-pound (PFP) thế giới, nhưng phương châm của tôi là bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu. Và tôi thích cơ hội của mình. Đầu tiên, tôi sẽ hạ David, rồi sau đó sẽ tàn sát Goliath”.

⚡ Tranh cãi nối tiếp tranh cãi

Hành trình để trận đấu này thành hiện thực cũng lắm gian nan. Paul từng chuẩn bị đối đầu Canelo Alvarez tại Las Vegas nhưng kèo đấu đổ bể vì Canelo chọn ký với Saudi Arabia. Netflix, vốn từng làm cả thế giới dậy sóng với trận Paul - Mike Tyson thu hút hơn 100 triệu lượt xem, lập tức chuyển hướng sang “bom tấn” mới cùng Davis.

Trong khi đó, sự nghiệp của Davis liên tục dính sóng gió. Sau trận hòa tranh cãi với Lamont Roach, anh định tái đấu vào tháng 8 thì bất ngờ bị bắt tại Miami vì cáo buộc hành hung. Khi vụ án được hủy, Roach rút lui, để lại khoảng trống hoàn hảo cho Davis bước vào màn so găng với Paul.

Jake Paul hiện giữ thành tích 12 thắng - 1 thua (thất bại duy nhất diễn ra vào năm 2023 trước Tommy Fury tại Saudi Arabia), vừa đánh bại Julio Cesar Chavez Jr để chen chân vào top 15 WBA. Nhưng điểm nóng nằm ở chỗ: Davis chỉ thi đấu ở hạng nhẹ 135lb (61,2 kg), còn Paul là võ sĩ cruiserweight 200lb (hạng nặng 90,7 kg). Với sự chênh lệch khủng khiếp này, trận đấu gần như chắc chắn chỉ mang tính biểu diễn, không được tính vào thành tích chính thức.

🔮 Tương lai trận đấu “siêu bom tấn” với Anthony Joshua

Không chỉ dừng ở Davis, Jake Paul còn nuôi tham vọng khổng lồ. SunSport tiết lộ đội ngũ của Paul đã nhiều lần gặp gỡ ông bầu Eddie Hearn để bàn về trận đấu với Anthony Joshua, dự kiến diễn ra năm 2026. Nghĩa là sau trận đấu với Davis vào tháng 11 tới, Jake Paul có thể bước vào một chặng đường còn “điên rồ” hơn với cựu vương hạng nặng người Anh.

Siêu kèo boxing Anthony Joshua - Jake Paul hứa hẹn làm nổ tung sàn đấu