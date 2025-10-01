“Anh chú pickleball” & gần 700 cao thủ đổ bộ giải pickleball 1 tỷ đồng, có VAR tiên tiến

Chiều 1/10 tại Hà Nội, không khí pickleball tại Việt Nam lại nóng lên, khi Ban Thể thao Đài Truyền hình Việt Nam chính thức công bố Giải VTV A. O. SMITH Pickleball Open 2025. Sự kiện sẽ diễn ra trong ba ngày, từ 24 đến 26/10 tại cụm sân Happyland, Long Biên (Hà Nội), quy tụ gần 700 vận động viên trong nước và quốc tế tranh tài ở 11 nội dung cá nhân và đôi, tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 1 tỷ đồng.

“Anh chú pickleball” chắc chắn tham dự giải đấu sắp tới

✨Dàn sao hứa hẹn đổ bộ tham dự giải đấu hấp dẫn

Trong dàn sao góp mặt, cái tên được chờ đợi nhất là Nguyễn Anh Thắng, người được cộng đồng pickleball trìu mến gọi là “Anh chú pickleball”. Sau cú đúp HCV tại WPC Finals 2025 khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Anh Thắng đã khẳng định vị thế số 1 ở cả nội dung đơn và đôi, đồng thời lan tỏa pickleball thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Cùng với anh là Nguyễn Đắc Tiến, tay vợt tennis số 1 miền Bắc một thời, nay thử sức ở pickleball chuyên nghiệp. Nền tảng kỹ thuật từ quần vợt giúp Đắc Tiến nhanh chóng trở thành một gương mặt đáng gờm, hứa hẹn những màn so tài bùng nổ tại giải. Ngoài ra, những Linh Giang, Hoàng Nam, Phúc Huỳnh… được kỳ vọng sẽ góp mặt, nâng sức nóng lên cao trào.

📹 Giải đấu của cả cộng đồng, VAR xuất hiện

Không chỉ dành cho những ngôi sao chuyên nghiệp, giải còn mở rộng cho mọi đối tượng có đủ sức khỏe, kể cả vận động viên quốc tế. Từ đôi open cho các tay vợt hàng đầu, đến đôi phong trào dưới và trên 35 tuổi, và cả hạng mục dành riêng cho nghệ sĩ, người nổi tiếng, doanh nhân, tất cả cùng hội tụ để biến giải đấu thành một lễ hội thể thao đa sắc màu.

Đặc biệt, khán giả sẽ được chứng kiến sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, MC, ca sĩ và KOLs, tạo nên một sân chơi nơi tinh thần thi đấu đỉnh cao hòa quyện với tính giải trí và gắn kết cộng đồng.

Với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng sự chuyên nghiệp, ban tổ chức kỳ vọng giải đấu sẽ diễn ra thành công

Một điểm nhấn quan trọng khiến giải được giới chuyên môn đánh giá cao chính là lần đầu tiên áp dụng công nghệ VAR (công nghệ video hỗ trợ trọng tài) trong pickleball Việt Nam. Công nghệ này sẽ hỗ trợ trọng tài xử lý những tình huống nhạy cảm, đảm bảo tính công bằng và minh bạch tuyệt đối. Đây được xem là cú hích lớn để pickleball Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế, hạn chế tranh cãi và nâng tầm chuyên nghiệp.

Không dừng ở việc tranh tài, giải còn mang ý nghĩa nhân văn. Vào tối 25/10, ban tổ chức sẽ kết hợp tổ chức chương trình gây quỹ từ thiện ủng hộ Quỹ Tấm lòng Việt cho chương trình “Trái tim cho em”. Đây là dịp để thể thao gắn kết cùng cộng đồng, lan tỏa tinh thần sẻ chia.

🚀 Pickleball Việt Nam hướng tới cột mốc mới

Ông Đinh Đắc Vĩnh, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, nhấn mạnh: “Pickleball đang phát triển thần tốc tại Việt Nam. Với gần 700 vận động viên, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn và sự góp mặt của những tay vợt đỉnh cao, giải đấu lần này sẽ trở thành cột mốc quan trọng trong hành trình đưa bộ môn này đến gần hơn với công chúng".

Cùng quan điểm, bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục TDTT, khẳng định: “Sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức và tầm vóc của giải sẽ tạo tiền đề để pickleball Việt Nam vươn ra khu vực và thế giới”.