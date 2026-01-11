PSG lo "tan đàn xẻ nghé": HLV Enrique - Dembele có thể đi, dàn sao đòi tăng lương

Dembele đòi mức lương "trên trời"

Paris Saint-Germain kết thúc năm 2025 với một trong những bảng thành tích ấn tượng nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu. Họ đã vô địch Ligue 1, Coupe de France và Champions League, sau đó đăng quang cả Siêu cúp châu Âu, Siêu cúp Pháp và Cúp liên lục địa, cũng như vào chung kết Club World Cup.

Ousmane Dembele

Thành công này đến nhờ đội hình rất mạnh do HLV Luis Enrique dẫn dắt, trong đó phong độ ghi bàn của Ousmane Dembele đã mang lại cho anh giải thưởng Quả bóng Vàng. Nhưng mới đây báo giới Pháp tiết lộ Dembele đã từ chối gia hạn hợp đồng với PSG.

Các nguồn tin cho biết PSG đã đề nghị mức lương 30 triệu euro/năm cho Dembele, nhưng chân sút này từ chối do anh muốn con số gần gấp đôi. PSG lập tức từ chối đề nghị này và cuộc đàm phán đang đi vào ngõ cụt.

Enrique đi tìm thử thách mới

Nhưng không chỉ Dembele, một nhân vật quan trọng hơn cũng đã từ chối cam kết tương lai ở Paris. Đó chính là HLV trưởng Luis Enrique, ông còn hợp đồng tới hết mùa 2026/27 và dù được PSG đưa ra bản hợp đồng trọn đời với lương thưởng và ưu đãi cực kỳ hậu hĩnh (bao gồm cả lương trả cho ông với tư cách một cố vấn, sau khi ông đã thôi công việc HLV trưởng), Enrique vẫn từ chối.

Luis Enrique

Trong khi Dembele đang cố gắng moi tiền do vị thế một Quả bóng Vàng, Enrique muốn ra đi vì ông đang nhắm đến thử thách mới trong sự nghiệp. Tức dù đề nghị của Dembele là khá điên rồ, PSG vẫn có thể đàm phán để đạt một thỏa thuận hợp lý. Nhưng Enrique rời PSG là điều đang đến gần và ngày chia tay Lucho, PSG sẽ buộc phải bước sang một trang mới.

Giám đốc thể thao Luis Campos đã phủ nhận thông tin về việc Enrique được đề nghị hợp đồng trọn đời, nhưng Campos không nói gì về việc nhà cầm quân xứ Asturias có đồng ý ở lại lâu dài với PSG. Từ khi đến dẫn dắt đội bóng thủ đô nước Pháp, Enrique đã trở thành bộ não của đội bóng, sự tiến bộ của các cầu thủ và sự ăn ý của hệ thống là nhờ ông xếp đặt.

Quỹ lương tăng dần

Trở lại vấn đề của Dembele, dù anh là cầu thủ số 1 của PSG nhưng các cầu thủ khác của đội bóng này cũng sẽ đến lúc được gia hạn hợp đồng, và họ tất nhiên cũng sẽ muốn được trả xứng đáng với vai trò của mình. Joao Neves, Desire Doue, Willian Pacho, Senny Mayulu và các cầu thủ trẻ khác đều sẽ nhìn vào Dembele để tính toán con số mà họ mong được nhận.

Những Doue hay Neves sẽ sớm muốn được tăng lương ngang hàng các trụ cột

PSG đang sở hữu một quỹ lương được cấu trúc chặt chẽ, trong đó Hakimi, Vitinha và Kvaratskhelia đều được trả khoảng 15 triệu euro/năm. Nếu Dembele được trả tới tận 40-50 triệu euro/năm, những trụ cột còn lại cũng sẽ đòi tăng lương và cả các cầu thủ trẻ cũng bắt chước. Không đáp ứng đòi hỏi của họ, và các CLB lớn khác ở châu Âu sẽ tiếp cận những cầu thủ này.

Đây là thực tại PSG phải đối mặt và nếu Enrique cũng ra đi, Campos không những vừa phải chuẩn bị cho việc xây dựng một đội hình mới, mà còn phải chọn HLV trưởng tốt nhất cho thời hậu-Enrique. Bộ mặt của PSG do đó có thể sẽ rất khác trong vòng 3 năm tới.