Hot girl "vén váy" chơi pickleball gây tranh cãi: Dàn người đẹp lên tiếng

Trong những ngày gần đây, cộng đồng mạng Việt Nam xôn xao trước hình ảnh một cô gái trẻ với biệt danh "emkimsayhi" khi xuất hiện thi đấu pickleball trong trang phục thể thao gợi cảm. Những đoạn clip ghi lại cảnh cô vén váy trong lúc di chuyển tốc độ cao trên sân đã nhanh chóng lan truyền trên Facebook, TikTok, Instagram, thu hút hàng triệu lượt xem và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.

Có ý kiến cho rằng trang phục của cô gái là không phù hợp với một môn thể thao, nhất là nơi công cộng. Trong khi đó, cũng không ít ý kiến bênh vực và cho rằng ý kiến trên là quá khắt khe. Trước sự việc này, hàng loạt người đẹp làng pickleball đã lên tiếng.

🗣️ Siêu mẫu Lê Thu An: "Chỉ gợi cảm, không phản cảm"

Đã có hơn 3 năm gắn bó với bộ môn yoga cũng như chơi rất nhiều môn thể thao, Lê Thu An cũng đã tập luyện pickleball đều đặn nhiều tháng qua. Siêu mẫu sở hữu chiều cao 1m76 này cho rằng trang phục của cô gái gây xôn xao trên mạng xã hội những ngày qua là không quá phản cảm.

Siêu mẫu Lê Thu An cho rằng trang phục của cô gái đang nhận nhiều tranh cãi chỉ ở mức gợi cảm

“Tôi cho rằng trang phục của bạn nữ chỉ ở mức gợi cảm một chút, còn phản cảm thì chưa đến mức. Cá nhân tôi thấy những nhận xét tiêu cực là có phần quá khắt khe, nhất là mọi người thường chú ý đến ngoại hình của các tay vợt nữ hơn là năng lực của họ”.

“Với thể thao, trang phục cần mang đến sự thoải mái, an toàn và hỗ trợ vận động. Nhất là ở pickleball, đây là một môn thể thao gắn liền với thời trang. Chính những bộ trang phục đẹp có thể vừa tập luyện trên sân vừa tham gia các hoạt động hàng ngày như đi cà phê, ăn uống…giúp bộ môn này lan tỏa mạnh mẽ hơn”, Thu An nhận xét.

Thu An cho rằng trang phục cần mang đến sự thoải mái, an toàn và hỗ trợ vận động

Là người có kinh nghiệm thể thao dày dặn, Thu An cũng khuyên rằng các bạn nữ khi chọn trang phục chơi pickleball cần đặc biệt quan tâm đến chất liệu thấm hút mồ hôi, co giãn tốt và phù hợp để tránh chấn thương. Nữ siêu mẫu khẳng định các tay vợt nữ ăn mặc gợi cảm hay khoe vóc dáng là quyền tự do thể hiện cá nhân của bản thân, miễn là không đi quá giới hạn, gây phản cảm.

👗 Người đẹp Hồng Vy: "Thể thao luôn gắn liền với góc nhìn chủ quan"

Với thân hình “đồng hồ cát” nhờ nhiều năm tập gym, hot girl Hồng Vy liên tục gặt hái thành công ở các cuộc thi nhan sắc, mới nhất là lọt vào top 8 tại Miss Earth Vietnam (Hoa hậu Trái đất Việt Nam) 2025. Từng gây “sốt” với hình ảnh mặc đồ gym chơi pickleball, nữ gymer xinh đẹp cho biết bản thân cũng là người đề cao sự thoải mái ở các môn thể thao vận động.

Hồng Vy khẳng định trang phục ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý thi đấu

Hồng Vy nhận định việc trang phục của cô gái gây xôn xao vừa qua nhận nhiều ý kiến trái chiều là điều dễ hiểu, bởi trang phục thể thao luôn gắn liền với góc nhìn chủ quan của mỗi người.

“Tôi cho rằng trang phục thể thao không chỉ hỗ trợ cho việc di chuyển, vận động, thoáng mát mà còn ảnh hưởng lớn đến tâm lý thi đấu. Khi bạn có thể tự tin thể hiện cá tính của mình thì sẽ có tâm lý tốt, thi đấu cũng hiệu quả hơn. Tất nhiên, ở một số giải đấu có quy định về trang phục thì phải tuân thủ”, Hồng Vy nhận định.

📢 Gymer Kiên Thúy Vi: “Cần tránh sự cố hớ hênh”

Người đẹp làng gym đã gặt hái khá nhiều danh hiệu pickleball Kiên Thúy Vi cho rằng hiện tại, các tay vợt nữ bị soi mói về tiêu chuẩn trang phục khắt khe hơn rất nhiều so với nam. Trong khi đó, pickleball được lan tỏa rộng rãi phần nào đến từ những cô gái xinh đẹp, cuốn hút trên sân. Tuy nhiên, Thúy Vi cũng lưu ý các bạn nữ cần cân nhắc kỹ khi lựa chọn trang phục để tránh những sự cố hớ hênh bởi pickleball di chuyển và vận động khá nhiều.

Thúy Vi cân nhắc kỹ khi lựa chọn trang phục để tránh những sự cố hớ hênh

“Tôi cho ràng quyền tự do ăn mặc là của mỗi người, chỉ cần không phản cảm, hớ hênh, lố bịch hay vượt quá giới hạn là được. Với con gái, nhu cầu ăn mặc đẹp, thoải mái để bản thân cảm thấy tự tin nhất là điều hiển nhiên. Bên cạnh đó, trang phục đẹp cũng là thể hiện sự tôn trọng với đồng đội và mọi người xung quanh”, Thúy Vi nói thêm.