Việt Nam kết thúc trong top 10 Olympiad cờ vua nữ

Ở vòng cuối ngày 27/9, đội tuyển nữ Việt Nam phải đối đầu Trung Quốc, hạt giống số bốn. Trước đối thủ mạnh và đang cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch, các kỳ thủ Việt Nam không thể tạo thêm bất ngờ như những vòng trước và thua 1-3.

Phạm Lê Thảo Nguyên thất bại trước Zhu Jiner, trong khi Lương Phương Hạnh thua Lu Miaoyi. Võ Thị Kim Phụng và Nguyễn Thị Mai Hưng lần lượt cầm hòa Song Yuxin và Zhai Mo.

Kỳ thủ Nguyễn Thị Mai Hưng tại Olympiad cờ vua tại Samarkand, Uzbekistan tháng 9/2026. Ảnh: FIDE

Kết quả này khiến Việt Nam rơi từ thứ năm xuống thứ chín, với 15 điểm. Đội tuyển nữ không thể vượt thành tích cao nhất lịch sử là thứ bảy tại Olympiad 2016 ở Baku, Azerbaijan, đồng thời lỡ cơ hội giành huy chương đồng đội nhóm A.

Dù vậy, thứ chín vẫn đánh dấu lần thứ hai đội nữ Việt Nam vào top 10 Olympiad, sau vị trí thứ bảy cách đây 10 năm. Đây cũng là lần đầu tiên được xếp ở bàn một trong vòng cuối của một kỳ Olympiad.

Trung Quốc giành HC vàng sau khi thắng Việt Nam 3-1, hoàn tất giải đấu bất bại với chín chiến thắng và hai trận hòa, đạt 20 điểm. Đây là chức vô địch thứ bảy của đội nữ Trung Quốc tại Olympiad, dù họ tham dự giải năm nay với đội hình B.

Kazakhstan đứng thứ hai với 18 điểm sau khi hòa Ba Lan 2-2. Ấn Độ đứng thứ ba với 17 điểm, sau trận hòa Gruzia 2-2. Đội tuyển Mỹ, hạt giống số một, chỉ đứng thứ tư.

Trong khi đó, đội tuyển nam Việt Nam cũng gặp một đối thủ mạnh ở vòng cuối là Kazakhstan. Bốn kỳ thủ Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy, Nguyễn Quốc Hy và Phạm Trần Gia Phúc giúp Việt Nam hòa 2-2. Khương Duy thua Denis Makhnev, Gia Huy hòa Sauat Nurgaliyev, Quốc Hy thắng Aldiyar Ansat, còn Gia Phúc hòa Zhandos Agmanov.

Trận hòa đủ giúp Việt Nam giữ vị trí trong top 20 chung cuộc và đứng đầu nhóm B. Mông Cổ cũng chỉ hòa ở vòng cuối, trong khi các đội xếp sau không giành chiến thắng để thu hẹp khoảng cách với Việt Nam.

Trước giải, các đội được chia vào từng nhóm theo Elo ban đầu. Top 40 sẽ thuộc nhóm A, 40 đội tiếp theo thuộc nhóm B. Ban tổ chức trao giải cho các nhóm, để khích lệ các đội yếu thi đấu.

Việt Nam bước vào Olympiad với Elo trung bình 2.456, đứng thứ 47 trong danh sách hạt giống bảng Open và thuộc nhóm B. Vì vậy, HC vàng nhóm B là kết quả vượt kỳ vọng đối với đội hình gồm nhiều kỳ thủ trẻ.

Ở cuộc đua chung cuộc bảng Open, chủ nhà Uzbekistan giành HC vàng với 20 điểm, hơn Ấn Độ và Đức hai điểm. Ấn Độ đứng thứ hai nhờ hệ số phụ, còn Đức giành HC đồng.

Ngoài thành tích tập thể, Việt Nam còn có một huy chương cá nhân. Nguyễn Thị Mai Hưng giành HC bạc bàn năm (bàn dự bị) với hiệu suất thi đấu 2.395. Đây là huy chương cá nhân thứ hai của kỳ thủ này tại Olympiad, sau HC đồng bàn ba ở năm 2016. Mai Hưng cũng trở thành kỳ thủ nữ Việt Nam đầu tiên giành hai huy chương cá nhân tại Olympiad.

Nguyễn Quốc Hy dù thắng ở vòng cuối nhưng không thể giành huy chương bàn ba. Kỳ thủ Armenia Sargsyan cũng thắng ở vòng cuối và xếp trên Quốc Hy (hiệu suất thi đấu 2.745 so với 2.720).

Khương Duy cũng không đạt chuẩn Đại kiện tướng sau khi thua Makhnev ở vòng cuối.

Xét thứ bậc của hai đội tuyển, Việt Nam đứng thứ 12 chung cuộc với tổng bậc 28 (9 của nữ và 19 của nam). Ấn Độ đứng đầu với tổng bậc 5, sau đó đến Mỹ 8, Trung Quốc 9 và Armenia 12. Vị trí cao nhất của đội là năm 2018, đứng thứ 10.