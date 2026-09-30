Guardiola khổ nhất giới cầm quân, di sản 10 năm ở Man City trên bờ vực sụp đổ

Ngôi nhà tráng lệ được xây trên nền móng sai lầm?

Hãy tưởng tượng một kiến trúc sư bậc thầy xây nên công trình đẹp nhất trong sự nghiệp. Nhưng rồi một ngày, ông phát hiện nền móng đã mục ruỗng, còn nguồn tiền xây dựng có được bằng những cách gian dối. Toàn bộ công trình có thể phải bị phá bỏ, tên tuổi người tạo ra nó cũng bị hoen ố mãi mãi, ngay cả khi ông không hề biết chuyện gì xảy ra.

HLV Pep Guardiola mất 10 năm để xây dựng di sản của mình tại Man City

Hãy dành một chút suy nghĩ cho Pep Guardiola, bởi đó là tình cảnh ông đang phải đối mặt. Tất nhiên, trong bóng đá, rất ít người hâm mộ có thể thực sự đồng cảm. Nhưng việc Man City bị kết luận vi phạm 114 trong 115 cáo buộc liên quan đến các quy định của Ngoại hạng Anh khiến Guardiola phải đối mặt với một thực tế cay đắng: những gì ông tạo dựng tại Etihad có thể đã được xây trên một nền móng không hợp lệ. Man City tuyên bố sẽ kháng cáo, nhưng họ có thực sự vô tội để đảo ngược tình thế?

Guardiola thậm chí không biết về diễn biến mới nhất khi thông tin được công bố và không được CLB thông báo trước. Man City vẫn khẳng định đây chưa phải hồi kết, đồng thời tiếp tục bảo vệ quan điểm rằng họ không phạm vào các sai phạm như cáo buộc.

Đó cũng là thông điệp Guardiola từng nhiều lần công khai nhắc lại. Ông kiên định đặt niềm tin vào CLB cho đến những ngày cuối cùng trước khi kết thúc kỷ nguyên 10 năm tại Etihad. “Tôi tin họ”, Guardiola nói hồi tháng 5, khẳng định ông đã trao đổi với ban lãnh đạo và tin vào cách CLB hành xử.

Guardiola đã đặt niềm tin vào Man City

Trước đó, Guardiola từng phản ứng mạnh trước những nghi ngờ nhằm vào Man City. Khi UEFA kết luận CLB vi phạm luật công bằng tài chính vào năm 2020, ông nói mình đã trực tiếp hỏi ban lãnh đạo và tin vào câu trả lời nhận được.

Pep luôn khẳng định niềm tin vào ban lãnh đạo đội bóng

“Tôi đã nói với họ: Nếu các anh nói dối tôi, tôi sẽ ra đi và không còn là bạn của các anh nữa”, Guardiola từng tuyên bố.

Sau đó, án cấm thi đấu hai năm tại Champions League của Man City được hủy bỏ. Guardiola thậm chí viện dẫn Julius Caesar để nói về cảm giác bị phản bội trước những cáo buộc nhằm vào CLB.

Vì vậy, sẽ có người đặt câu hỏi: Tại sao Guardiola không điều tra kỹ hơn? Nhưng ông phải điều tra điều gì? Guardiola đã đặt những câu hỏi cần thiết và nhận được sự đảm bảo từ CLB. Một HLV còn có thể làm gì khác ngoài tin tưởng ban lãnh đạo? Tự mở một cuộc điều tra riêng? Yêu cầu đó phi lý làm sao!

Ferran Soriano và Txiki Begiristain, những người từng làm việc cùng Guardiola tại Barcelona, cũng là những nhân vật quan trọng đưa ông tới Man City. Bên cạnh tiền bạc, tham vọng và nguồn lực, Guardiola muốn đến một nơi ông có thể tin tưởng và xây dựng di sản của riêng mình.

Những kỷ lục giờ đây đều có dấu hỏi

Guardiola luôn muốn xây dựng. Với ông, tạo ra lịch sử quan trọng không kém chiến thắng. Man City cho ông môi trường lý tưởng để làm điều đó.

Di sản của Pep có nguy cơ bị hoen ố sau khi Man City bị kết luận là vi phạm

Ông đã giành 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 Champions League, 3 FA Cup, 5 League Cup, Club World Cup, Siêu cúp châu Âu và 3 Community Shield. Nhưng nếu phán quyết được giữ nguyên, tất cả đều có nguy cơ bị phủ bóng bởi những dấu hỏi.

Các vi phạm tài chính được xác định trong giai đoạn 2009-2018, chỉ bao gồm hai mùa đầu tiên Guardiola dẫn dắt Man City. Tuy nhiên, ông vẫn được hưởng thành quả từ nền móng được xây dựng trong giai đoạn ấy.

Thậm chí đã xuất hiện những lời kêu gọi tước các danh hiệu của Man City, xóa chúng khỏi lịch sử hoặc trao lại cho những CLB khác.

Điều đáng nói là những gì Guardiola tạo ra trên sân thực sự đặc biệt. Đó là thứ bóng đá đẹp mắt, những bàn thắng, sự sáng tạo và cuộc cách mạng chiến thuật chưa từng có.

Một di sản bị phủ bóng

Guardiola chiến thắng với “số 9 ảo”, rồi với một trung phong thực thụ. Ông sử dụng tiền đạo cánh bó vào trong, hậu vệ biên bó vào giữa, tiền vệ lai, trung vệ đá tiền vệ, thủ môn quét và vô số biến thể chiến thuật khác. Những phát kiến ấy tạo nên một phiên bản Man City gần như độc nhất.

Người ta sẽ nói rằng, những thành tựu của Guardiola được xây dựng từ sự gian dối

Tại Barcelona, Guardiola từng bị cho rằng chỉ thành công nhờ Lionel Messi. Tại Bayern Munich, ông bị xem là hưởng lợi từ “giải đấu một đội”. Nhưng những lập luận ấy không thể phủ nhận dấu ấn chiến thuật mà Guardiola để lại. Giờ đây, tại Man City, những dấu hoa thị có nguy cơ xuất hiện ở khắp nơi.

Guardiola có thể lập luận rằng những gì ông và các cầu thủ làm được trên sân không thể bị xóa bỏ bởi những chuyện xảy ra bên ngoài, đặc biệt là những sự việc xảy ra trước khi ông đến và ông không hề hay biết. Man City cũng không thể giành tất cả danh hiệu chỉ nhờ tiền bạc. Họ cần Guardiola.

Nhưng lập luận đó có thể không đủ. Dù quan điểm về các quy định tài chính của Ngoại hạng Anh ra sao, một khi CLB đã chấp nhận luật chơi thì họ phải tuân thủ.

Man City đã chấp nhận những quy định ấy. Guardiola lựa chọn Man City. Nếu phán quyết cuối cùng được giữ nguyên, cả hai sẽ phải chấp nhận hệ quả.

Đó là điều cay đắng nhất: thứ bóng đá của Guardiola, những thành tựu và di sản ông dày công xây dựng có thể đứng trước nguy cơ bị phá hủy, giống như một ngôi nhà tráng lệ nhưng bị phát hiện có nền móng mục ruỗng.