Bảng xếp hạng huy chương nhóm Đông Nam Á ở ASIAD: “Cơn mưa” HCĐ, chờ Việt Nam bứt phá

Ngày thi đấu 28/9 chứng kiến một ngày không thực sự thành công của các đoàn thể thao Đông Nam Á khi không có quốc gia nào giành được HCV.

Bảng xếp hạng huy chương các nước Đông Nam Á tại ASIAD 2026 sau ngày thi đấu 28/9

Đáng chú ý, Thái Lan là đoàn duy nhất trong khu vực giành HCB, bên cạnh 2 HCĐ. Kết quả này giúp đoàn thể thao xứ Chùa Vàng nâng thành tích tại ASIAD 2026 lên 9 HCV, 8 HCB và 12 HCĐ, tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Trên bảng tổng sắp toàn Đại hội, Thái Lan hiện đứng thứ 6, có cùng 9 HCV với Kazakhstan (hạng 5) và Bahrain (hạng 7).

Malaysia cũng không có thêm HCV hay HCB trong ngày 28/9, chỉ giành thêm 1 HCĐ. Với thành tích 6 HCV, 3 HCB và 9 HCĐ, đoàn Malaysia vẫn giữ vị trí thứ 2 Đông Nam Á và đứng thứ 10 trên bảng tổng sắp toàn Đại hội.

Indonesia có thêm 3 HCĐ, nâng thành tích lên 2 HCV, 5 HCB và 20 HCĐ. Singapore có cùng 2 HCV và 5 HCB nhưng xếp sau Indonesia do kém về số HCĐ, với thành tích 2 HCV, 5 HCB và 3 HCĐ. Philippines cũng có thêm 2 HCĐ trong ngày 28/9, nâng tổng thành tích lên 2 HCV, 2 HCB và 10 HCĐ.

Đoàn thể thao Việt Nam được kỳ vọng sẽ bứt phá ở ngày thi đấu 29/9

Sau 2 ngày liên tiếp trắng tay, đoàn thể thao Việt Nam đã giải tỏa “cơn khát” huy chương bằng tấm HCĐ ở môn cầu mây, nội dung regu nam. Tuy nhiên, với 1 HCV, 1 HCB và 17 HCĐ, đoàn Việt Nam vẫn chưa thể cải thiện vị trí thứ 6 trong khu vực Đông Nam Á.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Myanmar (1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ), Campuchia (4 HCĐ) và Brunei (1 HCĐ).

Ngày 29/9 được kỳ vọng sẽ là thời điểm đoàn thể thao Việt Nam tạo bước đột phá. Cầu mây đôi nữ đã giành quyền vào chung kết và đứng trước cơ hội mang về tấm HCV thứ 2 cho đoàn Việt Nam.

Bên cạnh đó, các nội dung nhảy cao nữ, tiếp sức 4x400m nam, tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh cùng môn kurash cũng được kỳ vọng mang về thêm huy chương cho thể thao Việt Nam.