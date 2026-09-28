Bao Phương Vinh vào top đầu bi-a thế giới, bất ngờ Quyết Chiến

Giải Billiards carom 3 băng vô địch thế giới (World Championship) 2026 tại Pháp kết thúc vào rạng sáng ngày 28/9 với chức vô địch thuộc về “ông vua của những trận chung kết” Eddy Merckx.

Bao Phương Vinh vào top 5 thế giới trên bảng xếp hạng World Players của UMB

Dù Bao Phương Vinh thi đấu ấn tượng với hiệu suất ghi điểm lên tới 2,16 điểm/lượt cơ, siêu sao người Bỉ vẫn cho thấy đẳng cấp vượt trội. Với một series 15 điểm ở cuối trận, Eddy Merckx đánh bại đại diện Việt Nam với tỷ số 50-39 chỉ sau 19 lượt cơ để lên ngôi vô địch.

Bao Phương Vinh chưa thể giành chức vô địch World Championship thứ hai trong sự nghiệp, nhưng màn trình diễn tại Pháp vẫn mang đến nhiều dấu ấn. Cơ thủ Việt Nam thể hiện bản lĩnh qua những màn ngược dòng kịch tính, đồng thời duy trì hiệu suất ghi điểm rất cao trong trận chung kết.

Ngay sau khi giải đấu khép lại, Hiệp hội Billiards carom thế giới (UMB) công bố bảng xếp hạng mới.

Đáng chú ý nhất, Bao Phương Vinh đã có bước nhảy vọt khi từ hạng 11 vươn lên top 5 trên bảng xếp hạng World Players của UMB. Đây là thành quả xứng đáng sau hành trình tiến vào chung kết giải vô địch thế giới 2026.

4 cơ thủ xuất sắc nhất của World Championship 2026

Không chỉ vậy, Phương Vinh cũng lọt vào top 10 bảng xếp hạng UMB Event, bảng xếp hạng được sử dụng làm căn cứ xếp hạt giống tại các giải World Cup. Thứ hạng mới giúp cơ thủ TP.HCM có vị trí thuận lợi hơn ở những chặng đấu tiếp theo.

Trái ngược với Phương Vinh, một số cơ thủ Việt Nam lại tụt hạng. Trên bảng xếp hạng UMB Event, Chiêm Hồng Thái và Trần Thanh Lực cùng tụt 1 bậc, lần lượt xuống hạng 13 và 14 thế giới.

Đáng chú ý nhất là Trần Quyết Chiến. Cơ thủ số một Việt Nam tụt xuống hạng 18 trên bảng xếp hạng World Players, đồng thời đứng hạng 17 trên bảng UMB Event.

Thứ hạng này khiến Quyết Chiến gặp bất lợi ở các chặng World Cup sắp tới khi phải thi đấu từ vòng loại cuối, thay vì được xếp vào nhóm hạt giống như những tour đấu trước.

Ở nhóm dẫn đầu, Cho Myung Woo tiếp tục giữ vị trí số 1 ở cả hai bảng xếp hạng. Những tên tuổi hàng đầu khác vẫn góp mặt trong top 10 như Eddy Merckx, Sameh Sidhom, Martin Horn, Frederic Caudron, Tayfun Tasdemir…

Sau World Championship 2026, các cơ thủ sẽ hướng tới chặng World Cup tiếp theo, diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 2 đến 8/11.